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Реакция Кремля на предложение Украины к ООН и МККК по Курской области свидетельствует о пренебрежении РФ собственным народом, - спикер МИД Тихий

МЗС про реакцію Кремля на пропозицію України до ООН і МКЧХ

Реакция Кремля на предложение Украины к Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области свидетельствует о пренебрежении Россией собственным народом и его гуманитарными потребностями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Реакция Кремля на предложение Украины к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области свидетельствует о пренебрежении Россией собственным народом и его гуманитарными потребностями, а также о страхе позволить международным наблюдателям увидеть реальную ситуацию. Весьма показательно", - написал Тихий.

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины обратилось к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области России.

В свою очередь, в Кремле назвали провокацией приглашение МИД Украины представителей Организации объединенных наций и Международного Комитета Красного Креста посетить территории Курской области РФ и присоединиться к гуманитарному реагированию.
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Звісно - кацапам на своїх пофіг ... і на це також , весь час , треба акцентувати увагу - аби на заході ні в кого не залишалось ілюзій
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16.09.2024 15:52 Ответить
Яким там, нах, "власний народ"? Ви назви топографічні гляньте - це окупована в 20 роках минулого сторіччя територія України.
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16.09.2024 15:54 Ответить
 
 