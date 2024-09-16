Реакция Кремля на предложение Украины к ООН и МККК по Курской области свидетельствует о пренебрежении РФ собственным народом, - спикер МИД Тихий

Реакция Кремля на предложение Украины к Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области свидетельствует о пренебрежении Россией собственным народом и его гуманитарными потребностями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Реакция Кремля на предложение Украины к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области свидетельствует о пренебрежении Россией собственным народом и его гуманитарными потребностями, а также о страхе позволить международным наблюдателям увидеть реальную ситуацию. Весьма показательно", - написал Тихий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Суджи грабят магазин, на дверях которого написано "Путин - х#й". ВИДЕО

Напомним, Министерство иностранных дел Украины обратилось к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области России.

В свою очередь, в Кремле назвали провокацией приглашение МИД Украины представителей Организации объединенных наций и Международного Комитета Красного Креста посетить территории Курской области РФ и присоединиться к гуманитарному реагированию.