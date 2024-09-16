Глава Минобороны Нидерландов Брекельманс о нарушении воздушного пространства НАТО: БПЛА и ракеты должны быть обнаружены и перехвачены

Глава оборонного ведомства Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что Альянс должен перехватывать дроны и ракеты, нарушающие его воздушное пространство.

Об этом он заявил в соцсети Х после встречи со своим литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом, сообщает Цензор.НЕТ.

Брекельманс отметил, что нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО "является неприемлемым и опасным".

"Наш ответ должен быть четким. Беспилотники и ракеты, входящие в наше воздушное пространство, должны быть обнаружены и перехвачены. В случае необходимости НАТО должно оказать поддержку отдельным членам Альянса", - подчеркнул нидерандский чиновник.

К слову, ранее глава оборонного ведомства Литвы Лауринас Кащюнас призвал изменить алгоритм миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии.

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Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БПЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой 8 сентября залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Это не первый раз, когда российские дроны нарушают воздушное пространство Румынии.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

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