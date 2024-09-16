С начала года поступила 421 жалоба о нарушении языкового закона в интернете, - Креминь

С начала 2024 года в Офис Уполномоченного по защите государственного языка поступила 421 жалоба о нарушении языкового законодательства в интернете, что почти на 50% меньше, чем за этот же период в 2023 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Требования Закона относительно государственного языка в интернете

В частности, он напомнил, что интернет-представительства (в том числе, веб-сайты, веб-страницы в социальных сетях) органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, медиа, зарегистрированных в Украине, а также субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине и зарегистрированных в Украине, выполняются на государственном языке. Наряду с версией интернет-представительств, выполненных на государственном языке, могут существовать версии на других языках.

Так, с 16 июля 2022 года версия интернет-представительства на государственном языке должна иметь не меньше по объему и содержанию информации, чем иноязычные версии, и загружаться по умолчанию для пользователей в Украине.

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Соблюдение языкового законодательства

Креминь отметил, что в течение двух лет действия этой нормы закона огромное количество интернет-ресурсов создали полноценную украинскую версию, которая загружается по умолчанию, и выполнили все законодательные требования.

В 2024 году по жалобам граждан было начато 161 мероприятие государственного контроля в отношении субъектов хозяйствования, которые удалось установить. Большинство интернет-ресурсов на момент проведения мероприятий государственного контроля устранили нарушения языкового закона.

По состоянию на 10 сентября 2024 года уже вынесено 49 предупреждений и наложено 16 штрафов за нарушение 27 статьи (за отсутствие украиноязычной версии сайта или за загрузку сайта по умолчанию на негосударственном языке).

Также Креминь отметил, что достаточно большой остается доля интернет-ресурсов, которые в нарушение норм законов "О защите прав потребителей", "Об электронной коммерции" и Налогового кодекса не обнародуют на сайте свои регистрационные сведения (наименование и местонахождение, код ЕГРПОУ), что затрудняет привлечение нарушителей к ответственности.

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"Относительно тех интернет-представительств, в отношении которых не удалось установить субъект хозяйствования, я постоянно обращаюсь в Национальную полицию Украины и Государственную налоговую службу Украины для установления нарушителей и привлечения их к ответственности. И только штрафом за нарушение языкового законодательства они уже не обойдутся", - добавил Кремень.

Кроме того, языковой омбудсмен заверил, что по каждому из сообщений о нарушениях в интернет-сети проводится соответствующая работа, и если факты подтверждаются, нарушитель установлен, то его могут привлечь к административной ответственности: предупреждение или штраф.

Он отметил, что некоторые из нарушителей уже получили повышенные штрафы за повторное нарушение.

Штрафы за нарушение требований Закона о государственном языке в интернете

16 июля 2022 года вступили в силу статьи 188-52 и 188-53 Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которым за нарушение требований Закона о государственном языке в сети интернет нарушители могут быть привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн) или предупреждения, если нарушение совершено впервые.

За повторное в течение года нарушение - штраф в размере от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 - 11 900 грн).

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