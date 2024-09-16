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интернет (1679) украинский язык (1186) язык (3551) Креминь Тарас (128)

С начала года поступила 421 жалоба о нарушении языкового закона в интернете, - Креминь

Українська мова в інтернеті

С начала 2024 года в Офис Уполномоченного по защите государственного языка поступила 421 жалоба о нарушении языкового законодательства в интернете, что почти на 50% меньше, чем за этот же период в 2023 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Требования Закона относительно государственного языка в интернете

В частности, он напомнил, что интернет-представительства (в том числе, веб-сайты, веб-страницы в социальных сетях) органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, медиа, зарегистрированных в Украине, а также субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине и зарегистрированных в Украине, выполняются на государственном языке. Наряду с версией интернет-представительств, выполненных на государственном языке, могут существовать версии на других языках.

Так, с 16 июля 2022 года версия интернет-представительства на государственном языке должна иметь не меньше по объему и содержанию информации, чем иноязычные версии, и загружаться по умолчанию для пользователей в Украине.

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Соблюдение языкового законодательства

Креминь отметил, что в течение двух лет действия этой нормы закона огромное количество интернет-ресурсов создали полноценную украинскую версию, которая загружается по умолчанию, и выполнили все законодательные требования.

В 2024 году по жалобам граждан было начато 161 мероприятие государственного контроля в отношении субъектов хозяйствования, которые удалось установить. Большинство интернет-ресурсов на момент проведения мероприятий государственного контроля устранили нарушения языкового закона.

По состоянию на 10 сентября 2024 года уже вынесено 49 предупреждений и наложено 16 штрафов за нарушение 27 статьи (за отсутствие украиноязычной версии сайта или за загрузку сайта по умолчанию на негосударственном языке).

Также Креминь отметил, что достаточно большой остается доля интернет-ресурсов, которые в нарушение норм законов "О защите прав потребителей", "Об электронной коммерции" и Налогового кодекса не обнародуют на сайте свои регистрационные сведения (наименование и местонахождение, код ЕГРПОУ), что затрудняет привлечение нарушителей к ответственности.

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"Относительно тех интернет-представительств, в отношении которых не удалось установить субъект хозяйствования, я постоянно обращаюсь в Национальную полицию Украины и Государственную налоговую службу Украины для установления нарушителей и привлечения их к ответственности. И только штрафом за нарушение языкового законодательства они уже не обойдутся", - добавил Кремень.

Кроме того, языковой омбудсмен заверил, что по каждому из сообщений о нарушениях в интернет-сети проводится соответствующая работа, и если факты подтверждаются, нарушитель установлен, то его могут привлечь к административной ответственности: предупреждение или штраф.

Он отметил, что некоторые из нарушителей уже получили повышенные штрафы за повторное нарушение.

Штрафы за нарушение требований Закона о государственном языке в интернете

16 июля 2022 года вступили в силу статьи 188-52 и 188-53 Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которым за нарушение требований Закона о государственном языке в сети интернет нарушители могут быть привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн) или предупреждения, если нарушение совершено впервые.

За повторное в течение года нарушение - штраф в размере от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 - 11 900 грн).

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Топ комментарии
+2
Потрібно збільшувати штрафи за узкій язик
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16.09.2024 19:29
+2
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16.09.2024 19:48
+1
Всього 421 скарга? Не довіряють офісу Уповноваженого із захисту державної мови, бо на це влащда забила великий болт. В Україні є Конституція, "мовний закон", а президент створює російськомовний телеканал "Дом", "Фрідом".
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16.09.2024 19:51
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Правила форума Совет форумчан
Знову про вкрадену кацапом ложку КИЇВСЬКОЇ РУСІ. Перш ніж "тюлю гнати" виконайте таку роботу: - в російськомовній та україномовній Бібліях йдучи від початку книг до кінця й читаючи "змалившись до дитини"(як книги вчать), тобто читаючи по буквах, виділіть буквосполуки КИЇВ в обох. Навіщо? Бо *********** до того, що щезне ХЛІБ ЗНАНЬ з України який видавався БОГОМ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ, та повернення в минуле задля повторного вивчення ЗАКОНУ, таке собі "печерне воскресіння".
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16.09.2024 19:29 Ответить
Потрібно збільшувати штрафи за узкій язик
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16.09.2024 19:29 Ответить
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16.09.2024 19:48 Ответить
Смішно виглядає ,коли студія дублювання фільмів українською мовою закликає посилать російську озвучку слідом за російським кораблем , а одночасно з тим сама в дублюванні безперервно використовує брудні кацапські матюки ...Оті матюки на справді мають виключно кацапське походження ... Кремінь , це все про дескридитацію йде мова ...
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16.09.2024 19:42 Ответить
Всього 421 скарга? Не довіряють офісу Уповноваженого із захисту державної мови, бо на це влащда забила великий болт. В Україні є Конституція, "мовний закон", а президент створює російськомовний телеканал "Дом", "Фрідом".
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16.09.2024 19:51 Ответить
Стаття 10.Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
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16.09.2024 19:58 Ответить
Не ганьбіться. Там написано, що державною мовою в Україні є українська і держава забезпечує всебічний розвиток і функіонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. А свою російську можеш використовувати вдома, поза сферами суспільного життя. Крапка.
А ще Верховна Рада в доповнення ст.10 розробила і прийняла Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» - який ухвалений 25 квітня 2019 року. Закон забезпечить пріоритетність української мови у понад 30 сферах суспільного життя: зокрема у державному управлінні, ЗМІ, сфері освіти, науки, культури, реклами, послуг... Водночас він є достатньо гнучким щодо застосування інших мов поруч з українською і взагалі ніяк не регулює приватного спілкування.
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16.09.2024 20:17 Ответить
Хто чув сирського, той 100% мав флешбеки із Миколою Яновічем азіровим. Це ж ***** трешняк! Я не фанат упоротої фаріон, але такого не має бути!
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16.09.2024 22:14 Ответить
 
 