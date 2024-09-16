Чехия получает от налогов с украинских беженцев больше, чем тратит на помощь

В Чехии доходы от налогов, которые платят беженцы из Украины, превышают бюджетные расходы на них.

Об этом свидетельствуют данные Министерства труда и социальных вопросов Чехии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В течение первых шести месяцев 2024 года на беженцев нужно было выделить 7,3 миллиарда крон (более 290 млн евро), однако доход составил 11,7 млрд крон (более 465 млн евро). Таким образом доходы превысили расходы на 4,4 млрд крон (более 175 млн евро).

В ведомстве заверили, что расходы становятся меньше, а доходы больше.

"Беженцы из Украины уже давно дают в наш бюджет гораздо больше, чем мы тратим на помощь соотечественникам. Они являются для нас достоянием, а не бременем", - отметили в министерстве.

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Официальные данные свидетельствуют о том, что в среднем помощь на одного беженца, который подает заявление, составляет 7 336 крон (291 евро), что включает в себя гуманитарную помощь и поддержку в оплате жилья. Однако на конечный размер помощи влияют определенные факторы, а именно - место пребывания беженца.

В то же время в министерстве отмечают, что большинство гуманитарной помощи получают наиболее уязвимые категории населения - это около 25% беженцев (93 тысячи человек). В частности, речь идет о детях, беженцах пожилого возраста и людях с инвалидностью.