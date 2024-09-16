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беженцы (1607) Чехия (1659)

Чехия получает от налогов с украинских беженцев больше, чем тратит на помощь

українські біженці у Чехії

В Чехии доходы от налогов, которые платят беженцы из Украины, превышают бюджетные расходы на них.

Об этом свидетельствуют данные Министерства труда и социальных вопросов Чехии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В течение первых шести месяцев 2024 года на беженцев нужно было выделить 7,3 миллиарда крон (более 290 млн евро), однако доход составил 11,7 млрд крон (более 465 млн евро). Таким образом доходы превысили расходы на 4,4 млрд крон (более 175 млн евро).

В ведомстве заверили, что расходы становятся меньше, а доходы больше.

"Беженцы из Украины уже давно дают в наш бюджет гораздо больше, чем мы тратим на помощь соотечественникам. Они являются для нас достоянием, а не бременем", - отметили в министерстве.

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Официальные данные свидетельствуют о том, что в среднем помощь на одного беженца, который подает заявление, составляет 7 336 крон (291 евро), что включает в себя гуманитарную помощь и поддержку в оплате жилья. Однако на конечный размер помощи влияют определенные факторы, а именно - место пребывания беженца.

В то же время в министерстве отмечают, что большинство гуманитарной помощи получают наиболее уязвимые категории населения - это около 25% беженцев (93 тысячи человек). В частности, речь идет о детях, беженцах пожилого возраста и людях с инвалидностью.
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Топ комментарии
+27
Це вже ні для кого не новина. І не тільки чехи.
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16.09.2024 19:37
+16
Яка несподіванка. А поляки ще більше. Може потоп їх до тями приведе? На чужому горі собі щастя не побудуєш. А взагалі в цьому світі кругом козли та засранці.
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16.09.2024 19:41
+16
Працьовиті, сумирні, схожа мова . Через 30 років буде 300 тисяч нових чехів.
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16.09.2024 19:47
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Правила форума Совет форумчан
Це вже ні для кого не новина. І не тільки чехи.
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16.09.2024 19:37 Ответить
Працьовиті, сумирні, схожа мова . Через 30 років буде 300 тисяч нових чехів.
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16.09.2024 19:47 Ответить
Яка несподіванка. А поляки ще більше. Може потоп їх до тями приведе? На чужому горі собі щастя не побудуєш. А взагалі в цьому світі кругом козли та засранці.
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16.09.2024 19:41 Ответить
все вірно- немае ворогів та друзів....- тільки вічні інтереси ( геоінтереси)
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16.09.2024 21:55 Ответить
От, курва..
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16.09.2024 19:50 Ответить
Треба не на Чехів дивитись, а ловити тих хто випустив таку кількість ухилянтів і витрушувати їх до останньої копійки!
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16.09.2024 19:55 Ответить
Ахахах. У боевого деда мясо убежало. Эх
... Ловите пацаны🤣
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16.09.2024 21:04 Ответить
О, дрыщ прыщавый выскочил из под мамкиной юбки и навонял своей гнилью! Брысь под шконку, шалава! Ты уже очко под кадыровцев смазал или бутылкой разминаешь, засранец!
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16.09.2024 21:16 Ответить
Не, я уже готов отчаливать после заморозки войны. Останутся тут одни женщины с детьми и боевыми дедами и будут сливаться друг с другом в экстазе патриотизма под фоткой великого вождя Зе в перерывах между просмотром телемарафона. Идиллия🤫 А вообще, иди попей успокоительного, а то вон как рвешься. Так небось до договорняка не доживешь, в твои то годы
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16.09.2024 23:46 Ответить
Старе обісране лайно, **** ти тут свій понос розмазуєш? Сиди у візочку та тремти за своє обіссяне і обісране нікчемне життя! В тебе ж тільки марафон по тєлєку залишився... Відчалити ти зможеш тільки на цвинтар...
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17.09.2024 08:54 Ответить
ви, напевне, з партії слуги урода
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16.09.2024 22:07 Ответить
Ти напевно дов...ойоб! Саме слуги повипускали дрищів таких як ти
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16.09.2024 22:53 Ответить
Цікаво, що запропонує влада по закінченню тим хто поки не виїхав.

Для повернення зрозуміло, що нічого запропонувати не зможуть, навіть виконання законів.
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16.09.2024 19:56 Ответить
впевнений, слуги урода попросять їм перераховувати частину зарплати біженців.
ми ж для них кормова база, не більше
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16.09.2024 22:10 Ответить
А шо повинно бути навпаки?
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16.09.2024 20:08 Ответить
Та ні, звичайно. Але це має наочно продемонструвати, чому ЄС не буде допомагати повертати українців. Всі вологі мрії про те, що от зараз ЄС як візьме і депортує усіх чоловіків призовного віку, розсипались об цю новину. От для чого їм повертати таку чудову робочу силу? Правильно, ні для чого. Заяви від їх політиків будуть звучати, звичайно, що вони не вітають тут ухилянтів, бла-бла-бла, але відповідних дій як не було, так і буде
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16.09.2024 21:50 Ответить
А ці, хто є беженцями або втік з України, вони шо, крипаки, шо їх хтось може повертати?
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17.09.2024 06:13 Ответить
Ні, не кріпаки. Але в Україні є багато людей, які чомусь вважають, що ЄС просто мусить їх повернути. Чому мусить, вони не уточнюють, але чомусь мусить. А ця новина наочна показала, що ніякого примусового повернення не буде
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17.09.2024 08:52 Ответить
Саме так, вони чомусь вважають. А тому вони вважають шо вони є нашадками П.П. Шарікова. Це ті хто у 2019 році посадив на шию народу ЗЕлене лайно та його шоблу.
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17.09.2024 09:02 Ответить
Це повідомлення просто вирвали із контексту.
А там було питання до чеського міністра, що, мовляв, грошей і так не вистачає, а уряд ще витрачає такі великі кошти на підтримку українців.
А це відповідь журналісту.

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16.09.2024 22:04 Ответить
Зазвичай утримуюсь від коментарів, але-ж...
Маю сумнів щодо доступу пана Янченко до подробиць формування чешського бюджету.
"Повідомляє Цензор Нет" посилаючись на Уніан.
Ви це серьозно?
ОБС? (Одна бабця сказала)?
На чий млин воду ллєте, Товаріщь? - хочеться спитати.
Нам наразі не висточало посваритись з поляками та чехами... а потім ще із німцями та американцями...
Від Цензора не чекав... Прикро.
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16.09.2024 20:11 Ответить
І що з того?
Хочете чехам претензії висунути?
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16.09.2024 20:13 Ответить
ми в ЄС вже давно...... по цінам.
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16.09.2024 20:46 Ответить
влада України до війни теж хизувалась тим що надходжень від заробітчан більше ніж інвестицій -- а тепер їм паспортів не дають
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16.09.2024 20:34 Ответить
Хтось кричав, що нас там ніхто не чекає. Точно не ждуть? чи вже ждуть?
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16.09.2024 20:44 Ответить
В Чехіі ти якщо не працюєш, то живеш на вулиці або на вокзалі Я бачив що мед страховку жінкам оплачують, якщо вони стоять в уряді праці. Але то назвати великою допомогою - то таке собі.

Хз де там то райське життя на допомогу? не бачив такого.
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17.09.2024 11:40 Ответить
 
 