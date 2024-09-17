При моем президентстве США прекрасно договорятся с РФ и Китаем, - Трамп

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что в случае своей победы на нынешних выборах сможет "хорошо поладить" с Россией и Китаем.

Об этом он заявил в интервью блогеру и криптовалютнику Фаруку Сармаду на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.

Трамп уверен, что "прекрасно поладит" с Китаем и Россией, потому что не знает, являются ли эти страны врагами США.

"Я не знаю, враги ли они. Я думаю, мы прекрасно поладим с Китаем. Я думаю, мы прекрасно поладим с Россией", - отметил 45-й президент США.

Кандидат в президенты США также заявил, что хочет, чтобы российско-украинская война закончилась "как можно скорее", и выразил желание, чтобы "Россия урегулировала эту ситуацию".

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Напомним, что недавно кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

Также кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.