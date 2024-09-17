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При моем президентстве США прекрасно договорятся с РФ и Китаем, - Трамп

Трамп про відносини США з Китаєм та РФ після ймовірної перемоги

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что в случае своей победы на нынешних выборах сможет "хорошо поладить" с Россией и Китаем.

Об этом он заявил в интервью блогеру и криптовалютнику Фаруку Сармаду на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.

Трамп уверен, что "прекрасно поладит" с Китаем и Россией, потому что не знает, являются ли эти страны врагами США.

"Я не знаю, враги ли они. Я думаю, мы прекрасно поладим с Китаем. Я думаю, мы прекрасно поладим с Россией", - отметил 45-й президент США.

Кандидат в президенты США также заявил, что хочет, чтобы российско-украинская война закончилась "как можно скорее", и выразил желание, чтобы "Россия урегулировала эту ситуацию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп считает, что покушения на него совершались "из-за риторики Байдена и Харрис"

Напомним, что недавно кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

Также кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.

Автор: 

Китай (2971) россия (95526) США (26652) Трамп Дональд (5214)


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Топ комментарии
+16
Араби ********* євреїв, Хамаз вступить у ЦЕХАХ.....ідіот на утриманні кремля....
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17.09.2024 12:57
+13
От же ж популіст.
Диктатури і автократії розуміють лише одне - силу.
Спроба "поладнати" - сприйматиметься як ознака слабкості. З усіма відповідними наслідками.
Вчись у Ізраїля.
Він так з Іраном "поладнав", що той досі "удар возмєздія" сцить нанести.
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17.09.2024 12:54
+10
За рахунок здачі ху@лу України?
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17.09.2024 12:57
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Правила форума Совет форумчан
От же ж популіст.
Диктатури і автократії розуміють лише одне - силу.
Спроба "поладнати" - сприйматиметься як ознака слабкості. З усіма відповідними наслідками.
Вчись у Ізраїля.
Він так з Іраном "поладнав", що той досі "удар возмєздія" сцить нанести.
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17.09.2024 12:54 Ответить
У США триває активна передвиборча боротьба й очевидно, що будь-яка заява Трампа спрямована саме на виборців. І тут є тільки два варіанти:
1. Передвиборчий штаб Трампа, провівши дослідження (а вони їх проводять постійно) серед виборців (опитування, інтерв'ю, фокус-групи тощо), справді виявив, що більшість виборців у США не бачать у РФ і Китаї прямого ворога і вважали б за краще з ними скоріше домовитися, ніж карати знахабнілих гопників. І тоді Трамп просто транслює те, що сподобається виборцям.
2. Якщо у виборців США інша думка, то тут треба розуміти, що Трамп - некерований. Міг і насрати на всі рекомендації радників і сказати те, що сам думає. А міг просто забути і не зорієнтуватися через вік.
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17.09.2024 13:15 Ответить
1. Тоді погано, мудрий нарід приречений повторити наш 2019, з поправкою на масу країни.
2. Ні. Подібні твердження від нього не перший раз звучали. Він таки буде "іскать мір в глазах". Ми вже знаємо, що він там знайде. Знову, з поправкою на масу країни.
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17.09.2024 13:19 Ответить
дожились: хвіст керує собакою. домогосподарки з рівнем інтелекту гупії формують геополітичну стратегію країни.
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17.09.2024 13:42 Ответить
Що означає «дожилися»? Так завжди було. А що, в Україні було не так у 2019? Молодь, яка ніколи не ходила на вибори, під гаслом «по-приколу», допомогла клоуну перемогти. Це як назвати?
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17.09.2024 13:52 Ответить
це не так, раніше домогосподаркам вміли доносити інфу, принаймні велась двостороння дискусія в суспільстві між верхами і низами. а тепер політики і слово поперек сказати бояться, навіть абсолютній маячні.
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17.09.2024 14:37 Ответить
«Раніше» була Холодна війна. І електорат необхідно було тримати в тонусі (в страху), щоб отримувати підтримку величезних військових витрат США. У 1990 р. все кардинально змінилося. Відтоді ВПК Заходу деградує, а електорат більше цікавлять проблеми ЛГБТ, BLM, глобальне потепління, зелена енергетика та інші розваги «рожевих поні».
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17.09.2024 15:56 Ответить
але ж це лгбт і глобальне потепління ж не взялося нізвідки, їх же також згори спустили.
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17.09.2024 16:25 Ответить
"Дєньгі, дєньгі, дєлай дєньгі"?Напевно служить Мамоні...??? Помирить...? Складається враження що розвалить НАТО, Євросоюз, віддасть на поталу диктаторам Тайвань, Україну, весь Світ...?
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17.09.2024 13:49 Ответить
Він нарцисичний дурень з ініціативою. Цього достатньо, треба тільки трошки корегувати курс.
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17.09.2024 13:51 Ответить
Араби ********* євреїв, Хамаз вступить у ЦЕХАХ.....ідіот на утриманні кремля....
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17.09.2024 12:57 Ответить
Гірше: він не на прямому утриманні, але їм вправно маніпулюють, скеровуючи куди треба.
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17.09.2024 13:28 Ответить
За рахунок здачі ху@лу України?
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17.09.2024 12:57 Ответить
Да етот кондом не то что Украину а даже США и даже мать родную сдаст лишь бы не сесть на пожизненно за свои преступления
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17.09.2024 13:19 Ответить
Нічо, Трумп, нічо...
Я теж єпанутий на всю голову!
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17.09.2024 12:57 Ответить
Тобто, і ти, трамп, продався більшовикам?
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17.09.2024 12:57 Ответить
Ідіот,що тут ще сказати.🤷
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17.09.2024 12:58 Ответить
Навіщо тобі розумітися з військовим злочинцем і недомірком пуйлом!?
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17.09.2024 12:58 Ответить
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17.09.2024 12:58 Ответить
А чого за минулого президентства не порозумілися ?
Крім того, за минулу каденцію воно так і не вкурило чи вороги вони, чи ні ?
Тупий і ще тупіший !!!
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17.09.2024 12:59 Ответить
Мабуть краще б в 16-му обрали Клінтон. Тоді б ху#ло точно сиділо і не рипалось до нас.
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17.09.2024 13:09 Ответить
Уже був один такий в історії на прізвище Чемберлен, який вимахуюючи шматком туалетного паперу хизувався: "Я привіз вам мир!" Уінстон Черчіль сказав на це: "Той, хто надіється одержати мир за рахунок приниження, одержить і війну, і приниження".
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17.09.2024 12:59 Ответить
Порозуміється это бесспорно. Только кому от этого будет чудово?
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17.09.2024 13:00 Ответить
Так, ісцеляю па тілівізару. тоість твітеру.
Заряджаю воду, знімаю, порчу, нувипонєлі...
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17.09.2024 13:00 Ответить
План Венса направлений на виборців вагающихся
штатів .

План Венса -це зовсім не план Трампа .
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17.09.2024 13:02 Ответить
якщо так, то тоді Трамп був практично зобов'язаний публічно спростувати цей план Венса і надавати йому по шапці за те що лізе коментувати питання зовнішньої політики, які вупше не входять у компетенцію віце. тільки у випадках, коли такими повноваженнями того віце наділяє сам президент. Ось тоді можна було би повірити в те, що план Венса - це не є план Трампа. а раз Трамп не спростував це, значить він такий план схвалює. більше того, можливо, навіть сам і попросив Венса його озвучити, щоб перевірити реакцію. і тут вже не скажеш, що Венс - це приватна особа. він був приватною до тих пір, поки його Трамп не взяв до себе у команду. а це значить, що Венс уже є командний гравець і вимушений грати за командними правилами.
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17.09.2024 18:16 Ответить
Практично він його і спростував зробивши заяву ,
що свій план по Україні він оприлюднить тільки
після своєї перемоги на виборах .

Я так розумію ,що план Трампа - це план який має
назву " Мир через силу " і в його основі план
розроблений Майком Помпео і цей план не має
нічого спільного з озвученим планом Венса .
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17.09.2024 19:13 Ответить
погано розумієш. дуже погано... це просто передвиборче гасло, бо американці ******* силу. а от що наближене до істини - це і є план Венса, а сьогодні вже є заяви сина Трампа і Роберта Кеннеді. і це все дуже збігається із заявами Трампа закінчити війну за 24 години... через силу проти хутіна за 24 години війну не закінчит ніяк. за 24 години можна тільки капітулювати. і Трамп це подасть як свою перемогу, бо закінчив війну через силу. ну а на Україну йому просто покуй.. що він уже давно демонструє у своїх заявах і діях (саме по його вказівках блокували виділення допомоги Україні на більше як на півроку).
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17.09.2024 19:28 Ответить
Нагадаю тобі ,що план Байдена по Україні ,який він
нещодавно ,як діючий президент ,відправив в Конгрес ,
для нас взагалі таємниця ,так як і план нашої перемоги
Зеленського ,якого дуже чекав Байден ,щоб узгодити зі
своїм .

Відносно допомоги ,раджу поцікавитися скільки ми
з $61 млрд на сьогодні отримали .
А також не забувай ,що 30 жовтня закінчується
фінансовий рік в США і поцікався ,що станеться
на 30 жовтня з цією допомогою .
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17.09.2024 19:57 Ответить
лобре, що він для тебе таєжмниця. так і має бути. і для кацапів він теж має бути таємницею. військові плани ніхто публічно не оприлюднює. а стратегічний план команди Байдена всім давно уже відомий - це відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародного права, тобто в межах визнаних усім світом її міжнародних кордонів.

61 млрд - це пакет із кількох ліній фінансування військової та економічної допомоги Україні, який передбачає надання економічної бюджетної допомоги Україні на суму 7,8 млрд доларів (3,9 млрд з якої уже поступило в бюджет України, решта поступить до кінця поточного фінансового року), постачання *********** із складів Пентагону на 8 млрд (6 млрд зараз стоїть питання, щоб Конгрес вніс поправку, щоб та сума не згоріла після 30.09.), решта суми 44 млрд - це на контракти з оборонкою, які будуть виконуватись протягом наступних років. тобто в цьому році уклладаються контракти на виробництво зброї і ***********, які будуть постачатися у наступних роках. Україна сьогодні отримує зброю по контрактах, які були укладені із заводами оборонки з попередніх пакетів допомоги, виділеної Україні у 22-му і в 23-му роках.
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17.09.2024 20:21 Ответить
'' ...протягом наступних років... ''

Ну ,хоча не наступних десятиліть .
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17.09.2024 20:51 Ответить
і таке теж не можна виключати. послухай Портникова, він дійсно говорить про десятиліття... це потрібно усвідомлювати і не плекати ілюзій, аля Арестович про 2-3 тижні чи 2-3 місяці.. і не Трамп за 24 години. адекватними потрібно бути, а не космонавтами. тож знімай рожеві окуляри і спускайся на грішну землю..
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17.09.2024 21:07 Ответить
Портникова з давніх -давен вважаю кращим
журналістом Украіни і по-справжньому освітченим .

І тільки з цим його '' пророцтвом '' не згодна .
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17.09.2024 21:18 Ответить
чому не згодна? у нас, якщо бути реалістами, війна з кацапами уже сотні років.. в тій чи іншій формі. тож Портников тут правий, бо він освічений, дуже гарно знає історію. Не обов'язково війна буде у гарячій фазі десятиліття, може навіть і не одне. гаряча фаза війни може призупинитися, можливо, навіть у наступному році чи ще через рік. проте якоїсь довготривалої справедливої мирної угоди з кацапами очікувати не варто..
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17.09.2024 23:14 Ответить
тільки от одне логічне питання: не Майк Помпео зараз у команді Трампа, а саме Венс. тому логічно, що до Трампа все ж таки ближче план Венса, а не план Помпео.
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17.09.2024 19:29 Ответить
Це ворожіння на кавовій гущі ,а не логіка .
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17.09.2024 20:01 Ответить
це не ворожіння - це реальність. де зараз Помпео? і де зараз Венс? а ворожіння - це в тебе.
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17.09.2024 20:09 Ответить
Ворожіння ,то не про мене ,я -християнка .
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17.09.2024 20:53 Ответить
кацапи себе теж називають християнами...
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17.09.2024 21:04 Ответить
Це помилка ,вони -сатаністи .

На добраніч .
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17.09.2024 21:10 Ответить
На добраніч.
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17.09.2024 23:15 Ответить
Як ти поладнаєш - коли Китаи хоче Таивань?
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17.09.2024 13:02 Ответить
Хоче і перехоче.США може ультиматуми поставити.
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17.09.2024 13:09 Ответить
Ну так - рашку вже ж загнали під лавку
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17.09.2024 13:17 Ответить
За демократів напали на Україну.Чи не так? Хто з Чорного моря вивів військові кораблі перед вторгненням,Байден,чи Трамп? Скільки було військових навчань між Україною і США,за Байдена?
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17.09.2024 13:23 Ответить
Таке! - Трамп пів - року тормозив в Конгресі віиськову допомогу Украіні - я ж не кажу шо Баиден прямо навалює - в 2023 р допомога ишла в млд а зараз в 200 млн
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17.09.2024 13:32 Ответить
Байден і його адміністрація взагалі мали війну не допускати.Бо така допомога призводить лише до ослаблення москалів,але і призводить в підсумку до руйнувань в Україні.Великих руйнувань.Без далекобійних ракет ніяких перемог не буде.Через рік два такої війни.потрібно буде молодих гнати палками на війну.
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17.09.2024 14:43 Ответить
перш за все з-за президенства Янукоовоча і проовощної верховної зради касапи напали на ослаблену тою владою Україну.
І що важливо, з-за президенства Зеленського і зеленої зрадовлади з слугами урода в верховній зраді **** здійснив повномасштабне вторгнення.
А те, що в США в цей період при владі були демократи - це вже питання другого порядку. Бо всім владам США (за виключенням - трампіської, яка може заступити на вахту 20/01.25р.) болить перш за все Америка. І тому всяка влада США ось уже понад сто років в усіх світових конфліктах (навіть у в'єтнамському в шістедисятих) боронить лише інтереси Америки. До речі, в інтересах Америки в 2017/20рр Трамп з респами нічого не зробив, щоб припинити окупацію касапами окремих територій України - бо США тоді було невигідно конфліктувати з ******.
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17.09.2024 13:44 Ответить
Україна один на один не змогла би протистояти москалям.США це світовий поліціянт.І саме вони не допускають,або врегульовують конфлікти.

За Трампа жодного метра української землі не було захоплено.Найбільші бої тодішнього АТО були не за його каденції.
США могли війну не допускати.Наприклад провести великі навчання з Україною,як в 2019 році.Не забирати кораблі з Чорного моря і ще багато чого.
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17.09.2024 14:39 Ответить
Згоден, Україна сама ожин-на-один не змогла би.
Але влада має забезпечувати безпеку держави, а ця безпека полягає не тільки в сильних власних збройних силах, а й у силі власної економіки та у міжнародному становищі навколо держави.
І до речі, я ставив питання не стільки в тому, що з-за Трампа Україна не втратила територій, - а чому не відвойовувала? Чи Трампу похер на окупацію України? Та ні, це запитання риторичне...
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17.09.2024 15:44 Ответить
Влада має забезпечувати.Це є так.Я ж ніде цю владу не вихваляю.
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17.09.2024 16:16 Ответить
ну при Кучмі, Ющенку, Порошенку протистояла же.
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17.09.2024 18:19 Ответить
Тоді не було війни.
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17.09.2024 19:27 Ответить
От тому і не було війни, бо вміло протистояли. Кучма миттєво перервав свій візит у Бразилію і повернувся в Україну, коли кацапи стали насипати дамбу до Тузли.. і не лягали відкрито під ху йла, як це зробив зек і не заглядали в очко ху йлу в пошуках миру, як це робив Вова із зекомандою, паралельно запускаючи до владних структур кацапську агентуру, яка мала бути вже давно люстрована і при Пороху сиділа на кацапії, а з приходом до влади зелених раптово повернулася в Україну.
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17.09.2024 19:34 Ответить
Уміло протистояли.це повіддавали всі ракети москалям? Я ж маю на увазі не ядерні боєголовки,а різні ракети,авіацію і тд.За Ющенка вже взагалі залишки добили.Ті ж комплекси скад порізали,щоб не було в Європі ескалацій.
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17.09.2024 19:48 Ответить
не без цього, звісно. минулі влади були далеко не ідеальні, всі вони корумповані, любили все попиляти, розвели олігархію, корупцію до небес. це і так всім очевидно... однак вони не загравали так відкрито з ху йлом, як робив це яник, а потім вже і зелені, маючи перед собою уже реальний факт вторгнення кацапів.
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17.09.2024 20:07 Ответить
Вони лише порізали все,або москалям повіддавали
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17.09.2024 23:25 Ответить
При чому ось що дивно.
Трамп ніби сприймається як противага "лівакам", яких Захід вже наївся досхочу.
Але сам же і висловлює "ліві" думки.
Замість чіткого визначення ворога (це після отримання розвідкою інструкції для росдипломатів з того, як системно шкодити США в усіх царинах) і проголошення стратегії протидії - "лівацьке" рєбята, давайтє жіть дружно.
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17.09.2024 13:04 Ответить
та шось вже і не скажеш про Камалу, що вона якась упорота лівачка, якщо вже далеко не останній республіканець Дік Чейні (віце-президент при Буші) сказав, що буде за неї голосувати.
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17.09.2024 18:22 Ответить
"Дєньгі, дєньгі, дєлай дєньгі"Служить Мамоні...? Помирить...? Напевно розвалить НАТО, Євросоюз, віддасть на поталу диктаторам Тайвань, Україну, весь Світ...?
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17.09.2024 13:05 Ответить
Щось раніше не віддав Тайвань.А НАТО це на 80 відсотків США.Сказали США,не дозволяти бити західними ракетами по цілям на москальщині і ніхто з країн НАТО,не дозволяє Україні цього робити.НАТО все залежне від США,а при Трампі військовий бюджет не скорочувався.Він постійно росте.

Україна з технічними інститутами ракет не може наробити.Паляниця і інші вироби.це рівень хамас.Я вже мовчу про автівки,в яких набиті єврами багажники.Це що грошей немає?Хто хоче під диктаторами бути тоді?
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17.09.2024 13:16 Ответить
Фуйове в мене відчуття..Не тільки в Україні ******* виборці..
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17.09.2024 13:08 Ответить
Я до виборів ще надіюсь, що в Америці їх менше половини, адже минулого разу руде чувирло пролетіло.
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17.09.2024 13:37 Ответить
Серйозно? Ти реально думаєш, що громадяни США в пріоритет ставлять якусь там війну в Україні?
Або ти багато знаєш, що зробив Трамп в/для США під час свого президентства? Або досконально знаєш його передвиборчу програму для громадян/економіки США?
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17.09.2024 13:49 Ответить
Не газуй,турок...
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17.09.2024 14:47 Ответить
Не пиши херню, Коля
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17.09.2024 15:57 Ответить
з КНДР вже поразумівся. Як дурне їздило і що? Полегшало? Пончик сдав ядерку і перестав балістіку випускати в сторону Японії?
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17.09.2024 13:08 Ответить
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17.09.2024 13:10 Ответить
Да кто бы сомневался что ты рыжий обмылок с террорристами хорошо ладишь. Другое дело что с твоими террористами потом весь мир жить не сможет.
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17.09.2024 13:11 Ответить
Це їбанько вже колись порозумілося з корейцями
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17.09.2024 13:11 Ответить
уточняй: з Ином. Бо Корей зараз насправді дві.
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17.09.2024 13:49 Ответить
Американська версія Зеленського!
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17.09.2024 13:11 Ответить
За рахунок інтересів США можна порузумітись навіть з пу та сі
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17.09.2024 13:12 Ответить
Трамп оказывается не знает является ли рашка другом или врагом США?
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17.09.2024 13:14 Ответить
Трамп - це американський Зєля
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17.09.2024 13:18 Ответить
Тільки хотів написати. Кумир "уставших от войны" 2019 року
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17.09.2024 13:20 Ответить
Трамп:
- Украинская волость? ЗАБИРАЙ!
- Тайванськая волость? ЗАБИРАЙ!
- Как и обицяв - ВСЕ ДАВОЛЬНЬІ!
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17.09.2024 13:21 Ответить
Далі - Аляска.
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17.09.2024 13:30 Ответить
Он не будет осуждать нападение рахи на другие страны и не будет бороться с диктаторами.Все что и нужно рашке.
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17.09.2024 13:22 Ответить
трампу треба праску подарувати ...шоб "морду ліца," привів у порядок...
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17.09.2024 13:28 Ответить
Хтось сумнівається, що ворог демократії порозуміється з такими ворогами як сам? Воно таке ж *****, як і ті двоє.
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17.09.2024 13:32 Ответить
щось один за всіх трампістів тут віддувається. Але платних ботів-магашистів тут не видно...
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17.09.2024 13:35 Ответить
бо секонд недоносок із мод домом обтікають десь в куточку після сьогоднішньої порки. )
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17.09.2024 18:26 Ответить
нє, досі бреше, але на іншій гілці:
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17.09.2024 21:56 Ответить
от же тварь неугомонна яка. ))
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17.09.2024 23:08 Ответить
Трамп гарант "безпеки" Ізраїля. Цього досить, щоб пояснити "загадкову залежність Трампа від Путіна". Сирію поділили Ізраїль і Путін, а Трамп прийшов і признав. На сьогодні, ці двоє знову очікують Трампа, який прийде і признає "реалії".
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17.09.2024 13:38 Ответить
Построят базу на Марсе, американцы начнут жить по 150 лет, рак будет побежден, глобальное потепление остановлено. На солнце построят солярий и т.д. Главное спасти опудало от тюрьмы.
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17.09.2024 13:44 Ответить
Не розумію збудження форумчан з приводу Трампа.
Трамп не дає нам будувати укріпрайони по всій лінії фронту?
Трамп не дає нам реформувати ЗСУ і перетворити її з «совкової» на ******* й ефективну?
Трамп змушує чиновників красти як не в себе? (зокрема й особливо з оборонного бюджету)?
Трам забороняє нам третій рік перевести всю економіку на військові рейки?
Це Трамп влаштував так, що українські чоловіки ховаються від ТЦК усіма правдами і неправдами?
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17.09.2024 13:58 Ответить
Індик дурний
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17.09.2024 14:03 Ответить
Авжеж, здасть всі інтереси США, як хоче здасти теріторіі Украіни. Коли здаєш все на вимоги Китаю та парашки - звісно легко домовлятись, як багато ще потрібно буде здасти...
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17.09.2024 14:22 Ответить
кажуть на старість мозок зсихається
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17.09.2024 14:32 Ответить
To compete with China, the US needs to become more like China. Because their model of capitalism has produced results never before seen anywhere in the world. Not blindly copy it, but import elements and ways of doing things. The overall goal is to make America more like a corporation: a disciplined, lean, mean competition machine. It is actually easier than many think. Tens of millions of Americans are as meek and obedient at their jobs as the Chinese. An American CEO has absolute powers, you can call him by his first name, but you cannot dispute or express any ***** about his decisions - only joyous approval is expected, or you are out, immediately. So many Americans are used to obeying, they actually want to obey, not only that, they want to worship their leader and follow him anywhere he chooses to take them. A good foundatio for a transformation a la chinois.
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17.09.2024 17:30 Ответить
Ніколи так не брешуть, як після полювання, та перед виборами. Маке Ny Vasykee. Давай Трампуша бреши ще, пипл хаває!
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17.09.2024 17:42 Ответить
Я к вам не лезу, ну не трогайте ви мене
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17.09.2024 20:29 Ответить
Трампісти, АУ !!!
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17.09.2024 22:02 Ответить
 
 