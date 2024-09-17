Дом и 6 земельных участков в пригороде Киева: ВАКС разрешил конфискацию необоснованных активов чиновника Киевской таможни

Сегодня, 17 сентября 2024 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов, оформленных на родственницу работника сектора таможенного оформления "Фастов" таможенного поста "Южный" Киевской таможни, на сумму более 8,6 млн грн. Принято решение об их взыскании в доход государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Как отмечается, на основании материалов НАПК и доказательств, самостоятельно полученных прокурором, установлена невозможность за счет законных источников приобретения матерью чиновника жилого дома и шести земельных участков, которые составляют одну усадьбу в пригороде Киева. Также сам чиновник, который работает на должностях государственной службы более 25 лет, и его жена, которая до апреля 2023 года работала в таможенных органах, не обладали законными доходами и активами для приобретения вышеупомянутого имущества.

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Отмечается, что мать чиновника выдала доверенность сыну и его жене на ее представительство по всем вопросам, связанным с этими объектами недвижимости. И после приобретения этих активов их использовал именно чиновник и его жена, а не мать, что указывает наряду с другими данными на то, что она приобрела их в собственность именно по поручению чиновника.

По результатам рассмотрения иска суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора: признал необоснованными указанные активы и постановил взыскать их в доход государства.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.