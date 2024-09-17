Советники Трампа заявили о необходимости переговоров Вашингтона и Москвы для прекращения войны в Украине
Сын Дональда Трампа и один из ключевых советников его кампании, Дональд Трамп-младший, а также независимый экс-кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший, публично поддержавший Трампа, считают, что Вашингтону следует провести прямые переговоры с Москвой для прекращения войны в Украине.
Об этом говорится в колонке советников в издании Thre Hill, передает Цензор.НЕТ.
Трамп и Кеннеди утверждают, что отсутствие реакции России на пересечение предыдущих "красных линий" - от ударов по "территории России" (включая Крым) до поставок F-16 - является "сдержанностью" Кремля, а не проявлением слабости.
"Ястребы в администрации Байдена, кажется, забыли, что Россия - ядерная держава... Путин неоднократно давал понять, что Россия применит ядерное оружие при крайних обстоятельствах", - пишут советники.
И напоминают слова Путина о применении ядерного оружия в ответ на "угрозу территориальной целостности" РФ.
Они считают, что в случае, если администрация Байдена решит разрешить дальнобойные удары ракетами по целям на территории России, это спровоцирует ядерную войну.
"Между запуском американских ракет вглубь российской территории и ядерным обменом не осталось ни одного шага. Ближе к этой границе уже не подойти. И ради чего? Чтобы "ослабить Россию"? Чтобы контролировать украинские полезные ископаемые? Ни один жизненно важный американский интерес не стоит на кону", - пишут Трамп и Кеннеди-младшие.
Также они считают "абсурдной" мысль, что российские войска могут вторгнуться на территорию стран НАТО, которую привела на президентских дебатах Камала Харрис.
"Во-первых, Россия едва ли может вырвать несколько областей у Украины, которая отнюдь не принадлежит к крупным европейским государствам. Во-вторых, Россия с самого начала четко определила свои цели войны - прежде всего, нейтралитет Украины и остановку расширения НАТО на восток", - такие аргументы они предлагают в пользу этой позиции.
Под конец они призывают к "деэскалации этого конфликта" путем прямых переговоров США и России, напоминая об обещании Дональда Трампа "положить конец" войне в Украине до вступления в должность в случае победы на выборах.
Позиция Трампа относительно окончания войны
Напомним, что недавно кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план относительно завершения российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.
Также кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.
Кроме того, он считает, что в случае своей победы на нынешних выборах сможет "хорошо поладить" с Россией и Китаем.
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Пінкус ШОКУЮЧА БРЕХНЯ Байдена! Нічого не ДОЗВОЛЯТЬ і НЕ ДАДУТЬ OBOZ
Це ж рідний сайт Подоляка . власник Михайло Бродський? Чи я щось не так розумію?
Тобто, ТИПУ НЕ ЄРМАКОМАРАФЕТНІ? ОБОЗ та 24 канал?
саме цим НЕ багато !
ті граблі стирчать з їх срак, як і у самого трампона.
і кртутить граблями буйло
https://t.me/voinasordoy/3227
https://t.me/voinasordoy/3227
У минимум 50 боевиков «Хезболлы» в Ливане одновременно взорвались телефоны, радиостанции, пейджеры (начали недавно их снова активно использовать). Практически никто не погиб, но все ранены, многие тяжело.
В «Хезболле» говорят о самой масштабной утечке данных за все время войны. Срочная команда по организации, не приближаться к телефонам и всяким средствам связи.
Это что-то, что пока трудно объяснить. Раненых уже сотни, по разным данным, от 300 до 500. В больницах Бейрута и Набатии - аншлаг. Не всякая больница переварит 20 раненых, одновременно поступивших в приемный покой, но когда сотни... Вроде есть данные о первых погибших. Если рвануло в кармане штанов, перебило, скажем бедренную артерию или паховую вену, помереть - нефиг делать, если нет рядом кого-то, кто окажет квалифицированную помощь.
С точки зрения технологической вообще непонятно, что это такое было. В свое время кто-то (вездесущий Лихтенштейн, я полагаю) внедрил вирус «Стакснет» в компьютеры иранского центра управления центрифугами по обогащению урана. Он заставил их крутиться на закритических режимах и вывел из строя, впервые причинив физический ущерб инфраструктуре. Но то центрифуги, там хоть есть чему крутиться. Как одновременно могут взорваться сотни разных мобильных устройств? Раньше бывали ликвидации с помощью заминированных телефонов, но одиночные, а тут такой масштаб. Я еще понимаю, что с помощью взлома и вируса можно устройство нагреть, но человек это почувствует и это нельзя сделать за секунду. И вообще - пейджеры разве нагреваются?
Но они-то взорвались... Воображаю, что сейчас творится в бункере под Дахией.
АПДТ: 1200 раненых. Рации и телефоны в руки брать нельзя - категорический приказ по всей Хезболле. Самое время начинать.
елементарно, Ватсон !
але треба було зробити програмку !
респект ЦАХАЛу і всім ізраільтянам !
Засоби внутрішнього зв'язку членіа "Хезболли" містили опцію самопідриву у разі надходження відповідного сигналу, щоби знищити цифрові дані пейджера/телефона/рації. От ці сигнали і змодулювали спецслужби Ізраїлю, як результат злому менежі чи отримання відповідної інфи від агентури.
не могли самі зрозуміти чому так бабахнуло одразу
Ну у ***** ціль контролювати вас, за допомогою рудого клована. У ***** і джойстик до нього є, який одночасно слугує половими ознаками дєдушкі, які виросли на молі-бабушкє...
Аляску вже не згадують? Fort Ross?
"Ракєтьі на Фашингтон" лякають?
дурням Буратіна сказав що дасть вчителям по 4000 баксів, дурні його і вибрали, а чи були можливості в Буратіни платити такі гроші - їх не цікавило
Оу, то це виявляється яструби... боюсь уявити що там за голуби. ***, оце дожились. Страшно уявити що буде коли Сі нападе на Тайвань. Будуть записуватись в чергу щоб відсмоктати йому?
Але ж як ці мудаки трампісти брешуть...
1) коли Україна така слабка, то що стримує надпАтужний кацапстан? Явно ж не Америка.
2) хотілось би подробиць стосовно цілей він. Питання десатанізації взагалі оминули, а воно весь перший рік було в топі.
3) як Трамп збирається ладнати з Китаєм та РФ? Визнає світове лідерство Китаю та слідом за турками заявку в БРІКС подасть?
Якщо воно виглядає як гімно і смердить як гімно, то це дійсно гімно. І тут не потпібно плекати жодних ілюзій, а бути готовим до "плану "Б" - як українцям і Україні далі протистояти рашистській пітьмі у воєнній кампанії 2025 року.
Що перше приходить на думку - це розрахунок перш за все на власні сили українського народу та на підтримку України зі сторони західно-європейських держав після повного припинення американської допомоги.