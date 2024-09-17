Советники Трампа заявили о необходимости переговоров Вашингтона и Москвы для прекращения войны в Украине

Сын Дональда Трампа и один из ключевых советников его кампании, Дональд Трамп-младший, а также независимый экс-кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший, публично поддержавший Трампа, считают, что Вашингтону следует провести прямые переговоры с Москвой для прекращения войны в Украине.

Об этом говорится в колонке советников в издании Thre Hill, передает Цензор.НЕТ.

Трамп и Кеннеди утверждают, что отсутствие реакции России на пересечение предыдущих "красных линий" - от ударов по "территории России" (включая Крым) до поставок F-16 - является "сдержанностью" Кремля, а не проявлением слабости.

"Ястребы в администрации Байдена, кажется, забыли, что Россия - ядерная держава... Путин неоднократно давал понять, что Россия применит ядерное оружие при крайних обстоятельствах", - пишут советники.

И напоминают слова Путина о применении ядерного оружия в ответ на "угрозу территориальной целостности" РФ.

Они считают, что в случае, если администрация Байдена решит разрешить дальнобойные удары ракетами по целям на территории России, это спровоцирует ядерную войну.

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"Между запуском американских ракет вглубь российской территории и ядерным обменом не осталось ни одного шага. Ближе к этой границе уже не подойти. И ради чего? Чтобы "ослабить Россию"? Чтобы контролировать украинские полезные ископаемые? Ни один жизненно важный американский интерес не стоит на кону", - пишут Трамп и Кеннеди-младшие.

Также они считают "абсурдной" мысль, что российские войска могут вторгнуться на территорию стран НАТО, которую привела на президентских дебатах Камала Харрис.

"Во-первых, Россия едва ли может вырвать несколько областей у Украины, которая отнюдь не принадлежит к крупным европейским государствам. Во-вторых, Россия с самого начала четко определила свои цели войны - прежде всего, нейтралитет Украины и остановку расширения НАТО на восток", - такие аргументы они предлагают в пользу этой позиции.

Под конец они призывают к "деэскалации этого конфликта" путем прямых переговоров США и России, напоминая об обещании Дональда Трампа "положить конец" войне в Украине до вступления в должность в случае победы на выборах.

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Позиция Трампа относительно окончания войны

Напомним, что недавно кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план относительно завершения российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

Также кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.

Кроме того, он считает, что в случае своей победы на нынешних выборах сможет "хорошо поладить" с Россией и Китаем.