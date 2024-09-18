Войска РФ концентрировали усилия вблизи Гродовки и Новогродовки на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки, 18 сентября 2024 года, на фронте было зафиксировано 194 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 72 авиаудара, в частности, сбросил 120 КАБов. Кроме этого, осуществил 4800 обстрелов, из них 154 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Тимофеевка, Сеньково, Осиново, Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Богуславка Харьковской области; Твердохлебово Луганской области; Часов Яр, Краматорск, Дружба, Щербиновка, Петровка, Елизаветовка, Константиновка, Курахово Донецкой области; Вербово в Запорожье.

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Удары по врагу

Как отмечается, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили одну систему залпового огня, три пункта управления и полевой склад боеприпасов оккупанта.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, 25 БпЛА оперативно-тактического уровня, 45 автомобилей и 18 единиц спецтехники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, на Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Волчанск.

При поддержке авиации противника на Купянском направлении за сутки произошло 13 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.

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Обстановка на Востоке

Также Генштаб информирует, что на Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться неподалеку Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.

На Северском направлении украинские защитники отражали два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз вблизи Часова Яра, Ступочек, Клещиевки и Белой Горы. Ситуация контролируемая.

По информации Генштаба, на Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак неподалеку Щербиновки, Торецка, Дачного и Нелиповки.

"На Покровском направлении наши защитники отражали 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Гродовки, Новоторецкого, Новогродовки, Николаевки, Украинской, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки и Новогродовки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 49 атак в направлении Цукурино, Желанного Первого, Горняка, Катериновки, Георгиевки и Константиновки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть атак наших позиций неподалеку Угледара и Новоукраинки.

Неспокойно было на Гуляйпольском направлении, здесь противник совершил два безуспешных наступления в районе населенного пункта Гуляйполе.

"На Ореховском направлении произошло восемь безуспешных для врага боевых столкновений неподалеку Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Щербаков", - добавляют в Генштабе.

На Приднепровском направлении четыре попытки врага захватить наши позиции успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Обстановка на Севере

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

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Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.