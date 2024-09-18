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Новости Война
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Войска РФ концентрировали усилия вблизи Гродовки и Новогродовки на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на фронті станом на 18 вересня 2024 року

За прошедшие сутки, 18 сентября 2024 года, на фронте было зафиксировано 194 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 72 авиаудара, в частности, сбросил 120 КАБов. Кроме этого, осуществил 4800 обстрелов, из них 154 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Тимофеевка, Сеньково, Осиново, Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Богуславка Харьковской области; Твердохлебово Луганской области; Часов Яр, Краматорск, Дружба, Щербиновка, Петровка, Елизаветовка, Константиновка, Курахово Донецкой области; Вербово в Запорожье.

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Удары по врагу

Как отмечается, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили одну систему залпового огня, три пункта управления и полевой склад боеприпасов оккупанта.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, 25 БпЛА оперативно-тактического уровня, 45 автомобилей и 18 единиц спецтехники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, на Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Волчанск.

При поддержке авиации противника на Купянском направлении за сутки произошло 13 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.

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Обстановка на Востоке

Также Генштаб информирует, что на Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться неподалеку Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.

На Северском направлении украинские защитники отражали два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз вблизи Часова Яра, Ступочек, Клещиевки и Белой Горы. Ситуация контролируемая.

По информации Генштаба, на Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак неподалеку Щербиновки, Торецка, Дачного и Нелиповки.

"На Покровском направлении наши защитники отражали 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Гродовки, Новоторецкого, Новогродовки, Николаевки, Украинской, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки и Новогродовки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 49 атак в направлении Цукурино, Желанного Первого, Горняка, Катериновки, Георгиевки и Константиновки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть атак наших позиций неподалеку Угледара и Новоукраинки.

Неспокойно было на Гуляйпольском направлении, здесь противник совершил два безуспешных наступления в районе населенного пункта Гуляйполе.

"На Ореховском направлении произошло восемь безуспешных для врага боевых столкновений неподалеку Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Щербаков", - добавляют в Генштабе.

На Приднепровском направлении четыре попытки врага захватить наши позиции успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Обстановка на Севере

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

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Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

Автор: 

Генштаб ВС (6280) боевые действия (4053)


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