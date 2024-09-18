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Новости
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Позиция НАТО игнорировать заявления Путина о последствиях разрешения на удары вглубь РФ опасна, - Песков

Пєсков прокоментував слова Столтенберга про удари по РФ

В Кремле заявили, что желание руководства НАТО не воспринимать серьезно слова российского диктатора Владимира Путина о якобы последствиях предоставления разрешения Украине на удары вглубь территории России - "чрезвычайно опасное и провокационное".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Такое показное желание не принимать всерьез во внимание заявления российского президента - это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный", - отмети он.

По его словам, "эта позиция чрезвычайно провокационная и опасная".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО могло сделать больше, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину, - Столтенберг

Песков добавил, что склонен относить заявление Столтенберга "к его уходящей натуре" (его полномочия на посту генсека НАТО завершатся 1 октября 2024 года - ред.)

В Кремле добавили, что через очень короткий промежуток времени нынешнему генсеку НАТО "не нужно будет нести ответственность за сказанные слова".

Напомним, ранее диктатор РФ Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по России дальнобойным оружием будет означать прямое участие западных стран в войне, поскольку Украина якобы самостоятельно не может находить цели без западной разведки.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по территории России будет зависеть от отдельных союзников. Он также отметил, что на войне всегда есть риски, но самый большой риск для Европы - это победа России в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет универсального оружия, которое помогло бы Украине победить, для этого нужен комплекс различных вооружений, - Госдеп США

Разрешение на удары по военным целям на территории России

Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

После завершения переговоров между президентом США Джо Байденом и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. Однако решение о разрешении Украине бить по территории РФ не принято.

Хотя издание The Guardian сообщило, что Великобритания и США разрешили бить Storm Shadow по России, но пока не готовы объявить об этом.

Читайте: НАТО могло сделать больше, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (9984) оружие (10219) Песков Дмитрий (1879) путин владимир (31270) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+15
О, унітазного йоржика витягнули зі сра****ка.
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18.09.2024 13:51
+10
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18.09.2024 14:12
+9
Робота Пісскова-
Вусами лайно переминати...

Робити це максимально професфйно...

Що б потім не ковтати...
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18.09.2024 13:53
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Підлякує!
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18.09.2024 13:47 Ответить
Я б сказав посцикує )
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18.09.2024 14:22 Ответить
О, унітазного йоржика витягнули зі сра****ка.
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18.09.2024 13:51 Ответить
З унітазу.
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18.09.2024 17:47 Ответить
))) "фсему нато дрожать!"
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18.09.2024 13:52 Ответить
Робота Пісскова-
Вусами лайно переминати...

Робити це максимально професфйно...

Що б потім не ковтати...
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18.09.2024 13:53 Ответить
А ***** любить коли піськов вусами його анус лоскоче
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18.09.2024 13:57 Ответить
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18.09.2024 14:02 Ответить
Шальні бакси...
Віла в Данії...
Кокс...
Вуса приманюють...
Коли Пісков бере до роота...
Путін єкономить на чемодані...
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18.09.2024 14:17 Ответить


очередная порция пурги. просто не обращать внимания
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18.09.2024 13:56 Ответить
Не пургу!
А пурген-
Не несу.
А вносю!
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18.09.2024 14:19 Ответить
- Куме! Оце бачив недавно Путіна по телевізору... А у нього одне плече вище другого.. Він що, так сильно "здав"здоров"ям?
- Та ні! Просто на нього і на його заяви НАТО "*** ПОКЛАЛО!"!!!
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18.09.2024 13:58 Ответить
Да штоже ета тварицца. Никто рашку не баитца. Что рашка зря всех покупала и запугивала
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18.09.2024 14:01 Ответить
Напомнило, как мальчик Вова ходил на карате и его боялся вся школа. Но однажды Вову побил мальчик из другой школы. Он не знал что Вова ходил на карате. Так и здесь, кремлевский режим возмущет что рашку перестали бояться и даже игнорируют самые действенные росийские пропагандистские войска
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18.09.2024 14:09 Ответить
Гори, Масква! https://www.youtube.com/watch?v=-dB2PCegJR8&pp=ygUV0LPQvtGA0Lgg0LzQvtGB0LrQstCw
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18.09.2024 14:03 Ответить
підар кайфує від безкарності
Нічого всьому свій час своєю смертю тобі вже не вмерти падло , будеш покараний методом одного пострілу в живіт і відпущений в поле
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18.09.2024 14:04 Ответить
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18.09.2024 14:05 Ответить
Пачіму нє баітєсь? Всєм баяцца.
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18.09.2024 14:06 Ответить
А то что будет? Старый трусливый дед, который колет себе ботокс чтобы выглядеть моложе, делает маникюр и трахает гимнасток - ну когда то во всяком случае трахал - нажмет кнопку которая гарантированно уничтожит его, все им наворованное, всю его кодлу, их баб, детишек, все их дворцы и имения, уточек и собачек корги? А кодла позволит ему нажать - чтобы вместе с ним в геенну огненную отправиться?
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18.09.2024 14:10 Ответить
https://t.me/voynareal/98885 Схоже, українська дрон-ракета «Паляниця» сьогодні прилетіла складу БК у Тверській області - звуки від неї солодше музики
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18.09.2024 14:11 Ответить
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18.09.2024 14:12 Ответить
🤣 время идет а кацапские клоуны не меняються)
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18.09.2024 14:18 Ответить
Він про червоні лінії забув нагадати.
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18.09.2024 14:15 Ответить
бо вони вже давно не червоні , а коричневі .. ......
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18.09.2024 14:39 Ответить
Хто там заявляв "НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года"? Думати треба було перед тим як ******* та в Україну лізти
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18.09.2024 14:19 Ответить
Держите хуьло семеро! - Письков
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18.09.2024 14:20 Ответить
пішов ти накуй, брехун *******
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18.09.2024 14:21 Ответить
***,страшно то як.Піду пообідаю.
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18.09.2024 14:27 Ответить
Все так! Небезпечною для кацапляндії.
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18.09.2024 14:33 Ответить
Є така думка на пітьмі:

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18.09.2024 14:34 Ответить
удари вглиб РФ є наслідки вторгнення РФ в Україну
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18.09.2024 14:34 Ответить
Кацапи в шоці
Курська операція допомогла заходу зрозуміти , що ***** не варто боятися ...))
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18.09.2024 14:38 Ответить
Так, для Піськова та іншої наволочі і справді є небезпечною ) А взагалі, дуже правильно, що почали ігнорувати "заяви" того шизофренічного ботоксного діда - на них потрібно реагувати лише діями! Хай там хоч лучне, Пуйло всрате, від того, що це чмо вже ніхто й уваги не звертає )
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18.09.2024 14:39 Ответить
Пішло на%уй, смердло к@цапське.
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18.09.2024 14:42 Ответить
"Таке показне бажання не брати серйозно до уваги заяви російського президента - це крок абсолютно недалекоглядний, непрофесійний", - зазначи він. ЗАЯВИ РОСІЙСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА БУЛИ ДО 2014РОКУ ДО ОКУПАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ.ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ОКУПАЦІЇ ВІН СТАВ ВБИВЦЕЮ І ТЕРОРИСТОМ ІЗ МІЖНАРОДНИМ ПОГОНЯЛОМ"КУЙЛО".І З КОТРИМ ВАРТО ПОСТУПИТИ САМЕ ТАК , ЯК КАЗАВ РОСІЙСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ПЕРЕД ОКУПАЦІЄЮ УКРАЇНИ "ВСЯКИХ ТЕРОРИСТІВ БУДЄМ МОЧІТЬ В САРТИРІ"
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18.09.2024 14:50 Ответить
ця кікімора-пєсков ляка захід, бо вже нема ніяких козирів і може пуйло програти, якщо НАТО не злякається.
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18.09.2024 14:52 Ответить
When the big boys give such permission and strikes with longer-range missiles actually begin, then, yes, you can say that NATO ignored his threats. Until then, it's just talk about ignoring
that can too be ignored.
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18.09.2024 17:14 Ответить
 
 