Позиция НАТО игнорировать заявления Путина о последствиях разрешения на удары вглубь РФ опасна, - Песков

В Кремле заявили, что желание руководства НАТО не воспринимать серьезно слова российского диктатора Владимира Путина о якобы последствиях предоставления разрешения Украине на удары вглубь территории России - "чрезвычайно опасное и провокационное".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Такое показное желание не принимать всерьез во внимание заявления российского президента - это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный", - отмети он.

По его словам, "эта позиция чрезвычайно провокационная и опасная".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО могло сделать больше, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину, - Столтенберг

Песков добавил, что склонен относить заявление Столтенберга "к его уходящей натуре" (его полномочия на посту генсека НАТО завершатся 1 октября 2024 года - ред.)

В Кремле добавили, что через очень короткий промежуток времени нынешнему генсеку НАТО "не нужно будет нести ответственность за сказанные слова".

Напомним, ранее диктатор РФ Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по России дальнобойным оружием будет означать прямое участие западных стран в войне, поскольку Украина якобы самостоятельно не может находить цели без западной разведки.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по территории России будет зависеть от отдельных союзников. Он также отметил, что на войне всегда есть риски, но самый большой риск для Европы - это победа России в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет универсального оружия, которое помогло бы Украине победить, для этого нужен комплекс различных вооружений, - Госдеп США

Разрешение на удары по военным целям на территории России

Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

После завершения переговоров между президентом США Джо Байденом и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. Однако решение о разрешении Украине бить по территории РФ не принято.

Хотя издание The Guardian сообщило, что Великобритания и США разрешили бить Storm Shadow по России, но пока не готовы объявить об этом.

Читайте: НАТО могло сделать больше, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину, - Столтенберг