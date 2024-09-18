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Новости
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НАТО должно отреагировать на вторжение российских дронов в воздушное пространство Альянса, - глава Минобороны Румынии Тилвар

міністр оборони Румунії Анджел Тилвар

НАТО должно дать "решительный скоординированный" ответ на инциденты, когда российские ракеты или беспилотники, выпущенные по Украине, вторгаются в воздушное пространство Альянса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Румынии Анджел Тилвар.

Как отмечается, государства на восточном фланге НАТО, министры обороны которых встретились в Бухаресте в среду, неоднократно заявляли, что действия России в Черноморском регионе и за его пределами вызывают глубокую обеспокоенность.

"Страны B9 глубоко обеспокоены неоднократными вторжениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство НАТО, в Польше, Румынии, Латвии, а также эскалацией напряженности на восточном фланге НАТО", - сказал Тилвар.

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"Именно поэтому необходим решительный, скоординированный ответ на уровне союзников, а также скорейшее внедрение ротационной противовоздушной обороны и комплексной модели противоракетной обороны", - добавил он.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что на встрече министров обороны НАТО в октябре нужно будет рассмотреть вопрос об уничтожении беспилотников, которые входят в воздушное пространство союзников.

"Мы подтвердили гибридные атаки на союзников, а также участие Беларуси в действиях России", - добавил Залевский.

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Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки в ночь на 8 сентября на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой 8 сентября залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Это не первый раз, когда российские дроны нарушают воздушное пространство Румынии.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Автор: 

НАТО (9984) Румыния (1089)


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Стурбованість підійде? Бо неймовірне занепокоєння -це вже ескалація.
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18.09.2024 16:34 Ответить
Стурбованість підійде. А що має бути, летіти ракети НАТО на москву? Кацап в НАТО і носа не показує, бо знає, що там йому не тільки яйця відібють, а і голову. Напроти, вумний нарід, якого в 2019 році виявилося 73%, раніше після здобуття незалежності, коли всі сусіди -країни Балтії, поляки, болгари, чехи, словаки і навіть угорці, бігли під парасольку НАТО, водив хороводи, виходив на протести "НАТО ні", ми любимо кацапів... Налюбилися? Відгрібайте і не вчіть НАТО, що їм робити.
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18.09.2024 17:03 Ответить
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18.09.2024 16:37 Ответить
НАТО має пернути в бік росії .
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18.09.2024 16:38 Ответить
Хором.
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18.09.2024 18:30 Ответить
НАТО не зрухається поки ракети і безпілотники масово не будуть залітати в Берлін і Париж...
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18.09.2024 16:59 Ответить
Не факт, що і тоді рухатиметься
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18.09.2024 18:58 Ответить
 
 