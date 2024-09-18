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Новости
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Заместитель начальника Нацпола Киева Полиенко живет в элитной квартире тещи на 220 кв.м, которая за всю жизни заработала 100 грн, - СМИ

У Києві заступник начальника поліції Тарас Полієнко живе у квартирі тещі на 220 квадратів

Заместитель начальника Главного управления Нацполиции Киева Тарас Полиенко живет в элитном жилом комплексе в квартире площадью 220 квадратных метров, которая принадлежит его теще-пенсионерке. Женщина официально за всю жизнь заработала всего 100 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схеми".

Что известно об элитной недвижимости Полиенко?

Как установили журналисты, Полиенко вместе с семьей переехал в двухуровневую квартиру в жилом комплексе бизнес-класса в Киеве в марте 2022 года, что и отразил в своей декларации.

Чуть позже он оставил должность руководителя отдела полиции в Речном порту столицы и занял должность заместителя главы киевской Нацполиции.

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Теща на элитную недвижимость заработала на выращивании цветов

В декларации он указал, что владелица квартиры - его теща Валентина Ткаченко. Согласно данным, полученным "Схемами" от источников в Государственной налоговой службе, она с 1998 года официально заработала 100 гривен. На пенсию женщина вышла в 2014 году, а сейчас получает менее 3 тысяч гривен в месяц. Такую же пенсию получает и ее муж - тесть Полиенко.

Все его официальные доходы за три года, без учета пенсии, по данным от источников Схем, составляли около 350 тысяч гривен. То есть суммарно их официальных средств не хватило бы на приобретение вышеуказанной недвижимости в ЖК.

Тарас Полієнко

В комментарии журналистам Полиенко отметил, что ему неизвестны "обстоятельства приобретения" квартиры, а его жена сказала, что ее мать зарабатывала на выращивании цветов, и, кроме того, в семье "была "Волга", которая приравнивалась по стоимости к жилой квартире в городе Киеве".

Офицер также задекларировал, что его жена получила в подарок 7 млн гривен от своей бабушки, однако официальные доходы той тоже не позволяют объяснить такие сбережения.

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Площадь квартиры увеличили почти на 40%

Расследователи получили договор купли-продажи квартиры. Квартира была приобретена в 2020 году за 3,3 миллиона гривен (в то время около 120 тысяч долларов). Указанная в документе площадь - 162,1 кв. м. Теща также купила два паркоместа - стоимостью 172 500 грн каждое.

Однако позже площадь квартиры увеличилась до 220 квадратов - почти на 40%, о чем свидетельствует выписка из государственного реестра недвижимости. Согласно справке "Бюро технической инвентаризации" площадь квартиры увеличили на 58 кв. м в результате того, что застеклили террасу и лоджию.

Согласно планировке, квартира занимает два этажа и расположена на последнем этаже ЖК.

Отдельно расследователи обратили внимание, что до переезда в столичный ЖК семья полицейского жила на Киевщине, в доме на более 180 кв. м в поселке Великая Дымерка.

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У Києві заступник начальника поліції Полієнко живе у квартирі тещі на 220 квадратів

Эта недвижимость записана на его сестру Елену Палиенко - заместителя директора Департамента по вопросам гражданства, паспортизации и регистрации Государственной миграционной службы Украины. Дом находится на участке, который также принадлежит Елене Палиенко, а по соседству - земля и дом, принадлежащие матери Полиенко.

Уже после того, как Тарас Полиенко перешел на должность заместителя главы столичного Нацпола, на участке матери и сестры началась перестройка домов, появился бассейн и изменился ландшафтный дизайн.

Декларация Полиенко

Согласно декларациям полицейского, с 2015 до 2023 года он получал заработную плату от 15 тысяч гривен до более 70 тысяч в месяц (последние два года - ред.). В то же время официальные доходы его жены с 2017 до 2023 года составляют почти 600 тысяч гривен.

Происхождением этих денег еще в мае прошлого года заинтересовались в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Материалы по мониторингу образа жизни служащего тогда передали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. В комментарии "Схемам" в САП сообщили, что "тогда оснований для передачи дела в суд было недостаточно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК начало проверку в отношении главы Нацполиции Выговского после расследований о бизнесе и состоянии его родственников

Автор: 

Киев (25524) Нацполиция (16468) Выговский Иван (56)


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Топ комментарии
+33
Ви нє панімаєтє. Он просто забронірован от мобілізації.
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18.09.2024 16:39
+29
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18.09.2024 16:45
+18
Наколядували!
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18.09.2024 16:40
Комментировать
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Ви нє панімаєтє. Он просто забронірован от мобілізації.
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18.09.2024 16:39 Ответить
Певно , такі люди , дуже потрібні державі ...
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18.09.2024 16:44 Ответить
ні, не треба, їм набагато гірше, коли це все буде швидко конфісковано в дохід держави, а вони звільнені з посад роботи, для них це найгірге покарання бачити, як забрали все і зробити нічого не може
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18.09.2024 18:15 Ответить
Наколядували!
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18.09.2024 16:40 Ответить
Чи теща насмоктала.
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18.09.2024 17:07 Ответить
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18.09.2024 16:40 Ответить
НАЦПОЛ та СБУ -це парафія ТАТАРОВА!!! ВАПРОСИ Є? Так - в Києві вони діють карманного а в Україні , мабуть, СБУ служить Україні...
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18.09.2024 16:41 Ответить
Пісня про Єрмака |смалить в Легко-шоу 🧨

https://www.youtube.com/@Censor_Net
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18.09.2024 16:44 Ответить
так він цю хату ще до татарова купив, а маєточок - так і зовсім за порошенка. то чия це парафія?
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18.09.2024 16:46 Ответить
дякуємо що відмітилися -
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18.09.2024 16:49 Ответить
нє, серйозно. татаров чорт, жодних питань. а до татарова був аваков чорт, а хто був тоді при владі, ммм? до авакова теж були чорти і ваш кумир мав усі можливості розірвати ланцюг, але йому просто було ок.
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18.09.2024 17:00 Ответить
Ну Аваков Порошенку не підкорявся, а під кінець так взагалі працював проти. За що й отримав посаду при бубоні...
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18.09.2024 17:00 Ответить
не тратьте куме сил - то Подляківське
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18.09.2024 17:30 Ответить
подумайте самі - така швидка ПОРОХІВНА реакція а в підтримці лайка від ТАТА ПАРАСОЛЬКА (ВЕРЕЩУК?)
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18.09.2024 17:32 Ответить
ДОРЕЧІ!!! а де Аваков - теж на нього компроматуУУУУУ! Чувака немає - ІМЄЄТ ЧУВАК ЧЕСТЬ
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18.09.2024 17:34 Ответить
"ІМЄЄТ ЧУВАК ЧЕСТЬ"
Чувак імєєт "ЧАСТЬ", і часть нємалую.
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18.09.2024 17:41 Ответить
Аваков і до Порошенко і після, за Зеленського, непогано колядував. І кадровик ще той був. Саме він породив Іллю Ківу
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18.09.2024 17:46 Ответить
Й Гогалішвіллі досі у Буданова- теж його чувак
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18.09.2024 17:47 Ответить
точно, забув. тупо не було повноважень. ну от тому і другого сроку теж не було.
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19.09.2024 00:12 Ответить
Ви не врахували що тещі дідо з Канади підкинув пару лямів
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18.09.2024 16:41 Ответить
усіх кого НАЦПОЛ випускає разом з Малюком, звичайно, - отримують ще й переводи з-за оттуда , через шо їх випускають ... Скоро , дай життя усім тещам ЗЕВЛАДИ, землі київської не вистачить...
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18.09.2024 16:58 Ответить
очєпятка- отримують у Києві переводи ті, хто випускає.. А забивати офшори страшно - ЦРУ та ФБР вже контролює поповнення офшорів, та й не усім смертним дано з Патрушевими дружити
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18.09.2024 17:37 Ответить
Це ж не корупція?
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18.09.2024 16:41 Ответить
Це якийсь дивний феномен: варто лише стати депутатом, як усім родичам починають перти великі гроші.
Мейджік!
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18.09.2024 16:41 Ответить
Називається пруха - чел тільки вспіває ногами перебирати
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18.09.2024 16:58 Ответить
Стефанчук,винаймаючи кімнату у тещі,теж не може зрозуміти зрозуміти цього феномену.
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18.09.2024 17:04 Ответить
Прочитали ?
Сподобалось ?
Продовжуйте й далі сидіти мовчки ...
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18.09.2024 16:43 Ответить
Так а шо ! ПРиїде до Києва представник Портнова й Печерський суд імені Татарова відмаже, як піть дать ні дать ні взять ОПУ їхню мать.
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18.09.2024 16:55 Ответить
Там навіть до суду не дійде ...
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18.09.2024 18:32 Ответить
Які пропозиції? Або так, пукнути в калюжу типу «ви всі в гівні, а я в білому»?
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18.09.2024 16:58 Ответить
Так вона ягоди здавала , сама збирала рачки в лісі
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18.09.2024 16:44 Ответить
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18.09.2024 16:45 Ответить
Юра Бутусов Байдену кой- ша розказав-таки...
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18.09.2024 16:51 Ответить
...ну через Блінкекна
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18.09.2024 17:48 Ответить
да і какая разніццца
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18.09.2024 17:50 Ответить
Ні, ну морда в того нацполу така чесна, така чесна... аж світиться, аж вилискує...
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18.09.2024 16:45 Ответить
Не заздріть. Просто у тещі пенсія велика)))))
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18.09.2024 16:45 Ответить
святі люди.... теща вирощувала квіти, а тесть їх, мабуть, продавав..., так і заробили мільйон доларів.... просто непомітно якось вийшло.., раз й ти вже володієш елітною нерухомістю, головне мати правильних родичів...
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18.09.2024 16:46 Ответить
Так. Квіти. Верхня частина конопель.
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18.09.2024 17:05 Ответить
І так у всієї ОПГ зеГниди Ко!!!
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18.09.2024 16:47 Ответить
Епоха бідності скінчилася, правда ж?
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18.09.2024 16:49 Ответить
Ну не може ж епоха бідності скінчитися для всіх одночасно!
Це як комунізм: спочатку в кількох, окремо взятих сім'ях, потім в одному, окремо взятому селі/місті, потім в одній, окремо взятій країні...
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18.09.2024 18:17 Ответить
Перестаньте писати про це,-розженете усю поліцію. Потім митники,...... усі держоргани підуть до Тиси
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18.09.2024 16:49 Ответить
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18.09.2024 16:50 Ответить
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18.09.2024 16:56 Ответить
"Чому ми не в НАТО?"
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18.09.2024 16:54 Ответить
.....ОП мусарок, машінка Зіньгєра іголачку сламала....🤣🤣
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18.09.2024 16:59 Ответить
ПЛЯТЬ, одні талановиті пізнесмени, теща квіточки продавала, мамаша мабудь малинку, сеструха паспорти, ціла плядь династія!!!!
.....так от звідки у нас купа негрів, арабів і кавказців громадянство отримують....вони малинку і квіточки купували??!!
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18.09.2024 17:15 Ответить
"мусара - нЄ люді"(ексголовний мусАр)..
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18.09.2024 17:02 Ответить
Самое интересное в Украине то что чиновники которые воруют миллионами и возят деньги багажниками никем не контролируются, зато холопы которые живут на 100-200 долларов государство собирается обложить полным контролем банковских органов и налоговой. Как в анекдоте, государству легче контролировать миллион рабов имеющих на руках 1 гривню, чем 1 чиновника имеющего миллион.
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18.09.2024 17:03 Ответить
Ну і де НАБУ, спецпрокурату, антикорупційний суд? На утримання цих монстрів-нероб витрачаються мільярди ...
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18.09.2024 17:04 Ответить
деньги - 30 тыщ, любовник дал..
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18.09.2024 17:05 Ответить
Покидькі і зрадникі на кожному кроці .. ще і заброньовани…
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18.09.2024 17:06 Ответить
посад1ть тещу з тестем за несплату податк1в , теща його зразу здасть
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18.09.2024 17:10 Ответить
А тракторист нехай іде воює за такого покидька і його житло! Най би ви виздихали всі до єдиного!
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18.09.2024 17:11 Ответить
Ось,як треба любити Україну!!
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18.09.2024 17:14 Ответить
Дуже просто , якщо теща чи мама чиінші родичі не можуть доказати гроші за які це майно купллене тоді в тюрму з конфіксація майна а також майна їх родичів. 10 таких вироків провести і всі мами і родичів горедепутатів і інших будуть бідними
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18.09.2024 17:16 Ответить
Випишуть йому премію, а то бачите як схуд? Прямо хоч цуценят бий
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18.09.2024 17:16 Ответить
«Найкращі сини та доньки України виборюють нашу свободу і незалежність ціною свого життя. Ми завжди пам'ятатимемо нашого воїна та його подвиг. Він навічно залишиться в наших серцях і пам'яті», - зазначив заступник керівника Головного управління Національної поліції у м. Києві Тарас Полієнко.
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18.09.2024 17:19 Ответить
І що з тої публікації?Що в нього завтра все відберуть і всі кошти підуть на ЗСУ,а він голий і босий втече за кордон???СМІШНО ДУЖЕ.
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18.09.2024 17:21 Ответить
Він заступник нацполу сестра в міграційній гарна родина викинуть на смітник всю рідню майно для зсу а їх на передову з лопатами і хай колупають донецьку земельку
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18.09.2024 17:28 Ответить
Вміють же люди заробляти, видатні бізнесові здібності, одні мільйони на черешні чи малині роблять, інші на квітах -
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18.09.2024 17:28 Ответить
А ще кажуть у нас пенсіонери бідні. А тут дивись які круті.
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18.09.2024 17:36 Ответить
Ещё в школе на пирожках экономила и укропом торговала
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18.09.2024 17:38 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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18.09.2024 18:03 Ответить
Молодець взагалі,людина вміє жити,дбає про батьків, родину та дітей,готує їм достойне майбутне,де всі живі, здорові,заможні та щасливі.
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18.09.2024 18:04 Ответить
Иногда я думаю, почему от эти все заезжие америкосы, Прицкер, Блинкен, и другие умоляют Украину бороться с коррупцией? Ну все ж прозрачно, все как на ладони - квартира тещи, сто гривен это больше чем нужно что б такую купить, какие претензии к мусорку?!
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18.09.2024 18:07 Ответить
.... не стати нам членами НАТО та ЄС ,ніхто не захоче з партнерів ,утримувати за рахунок своїх податків наших аферистів і злодіїв при владі !
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18.09.2024 18:25 Ответить
Квіти, квіти ...пиши конопля, на квітах так не заработаешь)))
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18.09.2024 18:42 Ответить
Війна і її не виграти поки зрадників і мародерів не розстрілювати і вішати....
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18.09.2024 18:52 Ответить
А він чеченців вбивав?
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18.09.2024 19:15 Ответить
Напевно щербаті пляшки збирала, на склобій....
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18.09.2024 19:28 Ответить
уявляю які у цього начальника підлеглі
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18.09.2024 19:43 Ответить
Чого це в тайтлі "столічній мілліціонер". Це шо, журналіст з совка відродився?

І скількі таких "міліціонерів" по краіні. А потім "ЗБОРИ" роблять. Єх...
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18.09.2024 20:01 Ответить
Блін ... Це вже другий заступник керівника Нацполу !!!
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18.09.2024 20:04 Ответить
Не смешно, потому что,он и дальше будет так жить.
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18.09.2024 22:14 Ответить
 
 