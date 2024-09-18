Заместитель начальника Нацпола Киева Полиенко живет в элитной квартире тещи на 220 кв.м, которая за всю жизни заработала 100 грн, - СМИ

Заместитель начальника Главного управления Нацполиции Киева Тарас Полиенко живет в элитном жилом комплексе в квартире площадью 220 квадратных метров, которая принадлежит его теще-пенсионерке. Женщина официально за всю жизнь заработала всего 100 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схеми".

Что известно об элитной недвижимости Полиенко?

Как установили журналисты, Полиенко вместе с семьей переехал в двухуровневую квартиру в жилом комплексе бизнес-класса в Киеве в марте 2022 года, что и отразил в своей декларации.

Чуть позже он оставил должность руководителя отдела полиции в Речном порту столицы и занял должность заместителя главы киевской Нацполиции.

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Теща на элитную недвижимость заработала на выращивании цветов

В декларации он указал, что владелица квартиры - его теща Валентина Ткаченко. Согласно данным, полученным "Схемами" от источников в Государственной налоговой службе, она с 1998 года официально заработала 100 гривен. На пенсию женщина вышла в 2014 году, а сейчас получает менее 3 тысяч гривен в месяц. Такую же пенсию получает и ее муж - тесть Полиенко.

Все его официальные доходы за три года, без учета пенсии, по данным от источников Схем, составляли около 350 тысяч гривен. То есть суммарно их официальных средств не хватило бы на приобретение вышеуказанной недвижимости в ЖК.

В комментарии журналистам Полиенко отметил, что ему неизвестны "обстоятельства приобретения" квартиры, а его жена сказала, что ее мать зарабатывала на выращивании цветов, и, кроме того, в семье "была "Волга", которая приравнивалась по стоимости к жилой квартире в городе Киеве".

Офицер также задекларировал, что его жена получила в подарок 7 млн гривен от своей бабушки, однако официальные доходы той тоже не позволяют объяснить такие сбережения.

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Площадь квартиры увеличили почти на 40%

Расследователи получили договор купли-продажи квартиры. Квартира была приобретена в 2020 году за 3,3 миллиона гривен (в то время около 120 тысяч долларов). Указанная в документе площадь - 162,1 кв. м. Теща также купила два паркоместа - стоимостью 172 500 грн каждое.

Однако позже площадь квартиры увеличилась до 220 квадратов - почти на 40%, о чем свидетельствует выписка из государственного реестра недвижимости. Согласно справке "Бюро технической инвентаризации" площадь квартиры увеличили на 58 кв. м в результате того, что застеклили террасу и лоджию.

Согласно планировке, квартира занимает два этажа и расположена на последнем этаже ЖК.

Отдельно расследователи обратили внимание, что до переезда в столичный ЖК семья полицейского жила на Киевщине, в доме на более 180 кв. м в поселке Великая Дымерка.

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Эта недвижимость записана на его сестру Елену Палиенко - заместителя директора Департамента по вопросам гражданства, паспортизации и регистрации Государственной миграционной службы Украины. Дом находится на участке, который также принадлежит Елене Палиенко, а по соседству - земля и дом, принадлежащие матери Полиенко.

Уже после того, как Тарас Полиенко перешел на должность заместителя главы столичного Нацпола, на участке матери и сестры началась перестройка домов, появился бассейн и изменился ландшафтный дизайн.

Декларация Полиенко

Согласно декларациям полицейского, с 2015 до 2023 года он получал заработную плату от 15 тысяч гривен до более 70 тысяч в месяц (последние два года - ред.). В то же время официальные доходы его жены с 2017 до 2023 года составляют почти 600 тысяч гривен.

Происхождением этих денег еще в мае прошлого года заинтересовались в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Материалы по мониторингу образа жизни служащего тогда передали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. В комментарии "Схемам" в САП сообщили, что "тогда оснований для передачи дела в суд было недостаточно".

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