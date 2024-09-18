Под видом "гумконвоев" перевозят FPV-дроны для оккупантов: Сообщено о подозрении главе оккупационного управления "МЧС ЛНР" и двум его заместителям, - СБУ

На еще трех предателей, которые сотрудничают с РФ на временно захваченной части территории Луганщины, собрана доказательная база

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о Евгении Кацавалове - главе оккупационного управления "МЧС ЛНР", и двух его "заместителях" - Виталии Кучерове и Романе Кочетове. После назначения их на "должности" в 2023 году фигуранты приступили к выполнению указаний Кремля по логистическому обеспечению оккупационных группировок РФ, воюющих на восточном фронте.

В СБУ рассказали, что предатели, в частности, организовали переправку боевых FPV-дронов из России оккупантам на передовую. Для маскировки военных маршрутов перевозки БПЛА осуществлялись грузовиками под видом "гуманитарной помощи" для гражданского населения фронтовых районов.

Сообщается, что такими "гумконвоями" вражеские приспешники переправляли войскам РФ также боеприпасы и военную амуницию.

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Кроме того, предатели организовали изготовление взрывных устройств для беспилотников, которые рашисты используют для атак на передовые подразделения Сил обороны Украины. Об этом коллаборационисты часто "отчитываются" во время выступлений в эфирах росСМИ, где также призывают гражданское население временно оккупированных районов Луганщины к поддержке войны против Украины.

Также известно, что Кацавалову за сотрудничество российский диктатор Владимир Путин своим указом присвоил звание "генерал-лейтенант внутренней службы".

На основании полученных доказательств трем предателям заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленников к ответственности за преступления против Украины.

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