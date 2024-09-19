Байден на Генассамблее ООН будет говорить о войне в Украине, - Белый дом

Президент США Джо Байден во время речи в зале Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе будет говорить о войне в Украине как об одном из главных кризисов современности для цивилизованного мира.

Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Думаю, вы можете ожидать, что президент Байден будет говорить о современных кризисах, которые встали сейчас перед нами. И, конечно Украина и Газа - это две главные темы в этой связи",- сказал Кирби.

По словам представителя Белого дома, Байден будет говорить о том, насколько важны сохранение американского лидерства и создание коалиции государств. Он также расскажет, как это повлияло на оба конфликта, и как нужно продвигать эти усилия в дальнейшем.

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