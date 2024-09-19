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Байден (2759) ООН (4053) США (24808)

Байден на Генассамблее ООН будет говорить о войне в Украине, - Белый дом

Виступ Байдена на Генасамблеї ООН

Президент США Джо Байден во время речи в зале Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе будет говорить о войне в Украине как об одном из главных кризисов современности для цивилизованного мира.

Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Думаю, вы можете ожидать, что президент Байден будет говорить о современных кризисах, которые встали сейчас перед нами. И, конечно Украина и Газа - это две главные темы в этой связи",- сказал Кирби.

По словам представителя Белого дома, Байден будет говорить о том, насколько важны сохранение американского лидерства и создание коалиции государств. Он также расскажет, как это повлияло на оба конфликта, и как нужно продвигать эти усилия в дальнейшем.

Также читайте: Зеленский надеется получить от Байдена приглашение Украины в НАТО, пока тот не покинул Белый дом, - Le Monde
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Топ комментарии
+13
Закрийте це ООН. Воно вже вичерпало себе повністю.
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19.09.2024 00:03
+7
Байден є наглядним прикладом того що в 65 треба йти на пенсію а не херньою маятись ну а там хоч дівок молодих тягай хоч сечеприйомник
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19.09.2024 00:07
+5
"Байден говоритиме про те, наскільки важливими є збереження американського лідерства"......ce prosto pisec jakis povna degradacija....
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19.09.2024 00:02
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СРОЧНО! Сергей Ауслендер: вторая волна детонации в Ливане прямо сейчас. Что творится?
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19.09.2024 00:00 Ответить
"Байден говоритиме про те, наскільки важливими є збереження американського лідерства"......ce prosto pisec jakis povna degradacija....
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19.09.2024 00:02 Ответить
Закрийте це ООН. Воно вже вичерпало себе повністю.
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19.09.2024 00:03 Ответить
Ух ти! Чергові попіз**лки.
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19.09.2024 00:04 Ответить
Байден є наглядним прикладом того що в 65 треба йти на пенсію а не херньою маятись ну а там хоч дівок молодих тягай хоч сечеприйомник
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19.09.2024 00:07 Ответить
Дійсно людина з минулої епохи. Ніби починав кар'єру політика, коли США у В'єтнамі ще сиділи. Звичайно медицина в них у країні гарна, але треба і молодим дорогу давати.
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19.09.2024 00:16 Ответить
Так, Трамп молодший за нього.
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19.09.2024 00:23 Ответить
Не сильно.
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19.09.2024 00:43 Ответить
на три роки? коли я кажу в 65 на пенсію маю на увазі що кандидату повинно бути 55, є притомні і в 90 років але коли при владі в країні 70-ти річний хер то країна буде жити минулим а не майбутьнім
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19.09.2024 15:51 Ответить
******* медицина безсила проти Альцгеймера і Паркінсона.
Найсильніші препарати можуть трохи пригальмувати розвиток цих хвороб, і не більше.
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19.09.2024 00:36 Ответить
Американський Брежнєв буде говорити 🤣
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19.09.2024 00:14 Ответить
Трамп тоді це Андропов. Взагалі у США зараз якась епоха дідів при владі.
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19.09.2024 00:46 Ответить
З дурними обмеженнями на удари ракетами ці розмови ротом всім до сраки - просто ганьба і знущання над здоровим глуздом.
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19.09.2024 01:49 Ответить
Чому гуляє цей термін "війна в Україні"?!
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19.09.2024 01:53 Ответить
Буде пояснювати, чому не дозволив бити по кацапам та не дав лендліз? І про те, яка потужна рашка і як з нею треба дружити?
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19.09.2024 06:22 Ответить
 
 