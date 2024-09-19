Наводил российские КАБы на позиции Сил обороны: СБУ задержала агента РФ в Харькове

Служба безопасности задержала в Харькове агента военной разведки РФ. Злоумышленник корректировал ракетно-бомбовые удары россии по прифронтовому городу и прилегающих территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что приоритетными целями врага были пункты временного базирования украинских войск, которые привлечены к боевым действиям на Харьковском направлении.

"Чтобы навести управляемые авиабомбы и ракетное вооружение на локации Сил обороны, российская спецслужба дистанционно завербовала 42-летнего безработного из областного центра. В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за своих прокремлевских сообщений в Телеграмм-каналах", - сообщили в Службе безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ночью атаковал Харьков КАБами (обновлено). ФОТОрепортаж

Там на него вышел кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) и предложил сотрудничество.

По указанию российского спецслужбиста агент регулярно обходил районы города и скрыто фиксировал расположение Сил обороны.

Затем он обозначал соответствующие координаты на гугл-картах и мессенджером отправлял "отчет" своему российскому куратору.

Сотрудники СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведывательной активности, что позволило своевременно обезопасить позиции украинских войск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Корректировал двойной удар "Искандером" по Одессе: СБУ задержала агента ФСБ РФ. ФОТО

После документирования каждого шага преступных действий фигуранта он был задержан в собственном доме.

Во время обысков у агента изъят мобильный телефон, который он использовал для фотографирования военных объектов и коммуникации с российским ГРУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под видом "гумконвоев" перевозят FPV-дроны для оккупантов: Сообщено о подозрении главе оккупационного управления "МЧС ЛНР" и двум его заместителям, - СБУ