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Новости Война
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СБУ (19456) Харьков (7285) корректировщик (41) КАБ (277)

Наводил российские КАБы на позиции Сил обороны: СБУ задержала агента РФ в Харькове

Агент ГРУ РФ затриманий на Харківщині

Служба безопасности задержала в Харькове агента военной разведки РФ. Злоумышленник корректировал ракетно-бомбовые удары россии по прифронтовому городу и прилегающих территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что приоритетными целями врага были пункты временного базирования украинских войск, которые привлечены к боевым действиям на Харьковском направлении.

"Чтобы навести управляемые авиабомбы и ракетное вооружение на локации Сил обороны, российская спецслужба дистанционно завербовала 42-летнего безработного из областного центра. В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за своих прокремлевских сообщений в Телеграмм-каналах", - сообщили в Службе безопасности.

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Там на него вышел кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) и предложил сотрудничество.

По указанию российского спецслужбиста агент регулярно обходил районы города и скрыто фиксировал расположение Сил обороны.

Затем он обозначал соответствующие координаты на гугл-картах и мессенджером отправлял "отчет" своему российскому куратору.

Сотрудники СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведывательной активности, что позволило своевременно обезопасить позиции украинских войск.

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После документирования каждого шага преступных действий фигуранта он был задержан в собственном доме.

Во время обысков у агента изъят мобильный телефон, который он использовал для фотографирования военных объектов и коммуникации с российским ГРУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Топ комментарии
+5
На мінні поля підора!
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19.09.2024 10:19
+5
Ще раз про безробітних.

Війна не той час коли хтось має право не працювати, якщо не інвалід.

Чомусь легко було заборонити всім чоловікам виїжджати, але чомусь страшенно важко заборонити всім хто немає інвалідності не працювати.

Вулицями все більше вештаються алкоголіки, наркомани, бомжі які за дозу, ща пляшку, за пару доларів що хочешь продадуть, навіть.рідну матір.

Час всім дати роботу. Самий час!
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19.09.2024 10:22
+4
Украіна тобі поперек горла стала? - то виідь *****!
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19.09.2024 10:18
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Украіна тобі поперек горла стала? - то виідь *****!
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19.09.2024 10:18 Ответить
На мінні поля підора!
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19.09.2024 10:19 Ответить
З цього покидька може бути лише одна користь - обмінний фонд. Але спочатку вирок суду - довічне
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19.09.2024 10:19 Ответить
Краще на пустити на органи, а що залишиться на корм для котів і собак!
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19.09.2024 10:27 Ответить
тварин не шкода? бо отруйне
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19.09.2024 10:31 Ответить
Ще раз про безробітних.

Війна не той час коли хтось має право не працювати, якщо не інвалід.

Чомусь легко було заборонити всім чоловікам виїжджати, але чомусь страшенно важко заборонити всім хто немає інвалідності не працювати.

Вулицями все більше вештаються алкоголіки, наркомани, бомжі які за дозу, ща пляшку, за пару доларів що хочешь продадуть, навіть.рідну матір.

Час всім дати роботу. Самий час!
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19.09.2024 10:22 Ответить
Доти доки влада України буде толерантно відноситись до зрадників, диверсантів, коригувальників, колоборантів доти будуть в нас вбивства, взриви об'єктів, коригування обстрілів ракетами та дронами і будуть гинути українці. Владі, верховній раді треба вже кінець кінцем зрозуміти що в Україні війна і є загроза існуванню держави. Тому цих покидьків треба знищувати, іншого виходу немає. Або вони знищать нас.
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19.09.2024 10:23 Ответить
А якщо ця влада і є такою ж?
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19.09.2024 10:27 Ответить
Кадровий співробітник фсб вийшов на цього ПІДОРА раніше ніж співробітники Сбу, щчо за ***** Малюк?!!!
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19.09.2024 10:23 Ответить
Малюком керує д'Єрьмак.
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19.09.2024 12:04 Ответить
вбивайте цих тварюк!! Щоб вони повітря навіть не псували українське. Падли прокляті.
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19.09.2024 10:35 Ответить
Скільки ще таких підарасів знаходиться в моєму рідному Харкові?Завдяки війні,розв'язаної москалями,я переніс два інфаркта,тому боєць з мене нікудишній,а от мужикам з віповідним здоров'ям потрібно самоорганізуватись і виловлювати подібну мразоту,не надіючись на СБУ(процент виявлення яких бажано значно покращити).
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19.09.2024 14:08 Ответить
 
 