Впереди Украину ждет долгий технический путь для вступления в Евросоюз, - Матернова
Скрининг украинского законодательства на предмет его соответствия правилам и нормам Европейского Союза сейчас в самом разгаре, однако впереди Украину ждет еще долгий технический путь для вступления в Евросоюз
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.
"Процесс двустороннего скрининга сейчас в разгаре. Это этап, на котором мы сравниваем украинское законодательство и институты с acquis ЕС - правилами и нормами, обязательными для ЕС", - сказала посол.
Матернова подчеркнула, что она поражена способностью и решимостью Украины проводить реформы и продвигаться на пути к членству в ЕС, одновременно ведя войну против жестокой российской агрессии.
"Однако впереди нас ждет еще долгий технический путь. Процесс вступления сложный и не может быть завершен мгновенно", - подчеркнула она.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября провел встречу с министрами иностранных дел Литвы и Польши Габриелюсом Ландсбергисом и Радославом Сикорским. Обсуждали важность будущего председательства Польши в Совете Европейского Союза для реализации приоритетов Украины на евроинтеграционном пути.
Пожалуйста, подождите...
- Це мені тато продав, коли помирав.
найбільша смертність населення
найдовший термін вступу в ЄС в історії
найдовший термін вступу в НАТО в історіі
всюди перші і на чолі найсяйновитіший лідор
Країна мрії для будь якого землянина
зе!гундос потужний!
Ще незнати чи саме ЄС житиме. Довго писати... Але ЄС скоро саме розвалиться. Цей Союз чекає крах і ми ще це побачимо.
мрійниця