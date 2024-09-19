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Евросоюз (16683) Матернова (43)

Впереди Украину ждет долгий технический путь для вступления в Евросоюз, - Матернова

катерина,матернова

Скрининг украинского законодательства на предмет его соответствия правилам и нормам Европейского Союза сейчас в самом разгаре, однако впереди Украину ждет еще долгий технический путь для вступления в Евросоюз

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

"Процесс двустороннего скрининга сейчас в разгаре. Это этап, на котором мы сравниваем украинское законодательство и институты с acquis ЕС - правилами и нормами, обязательными для ЕС", - сказала посол.

Матернова подчеркнула, что она поражена способностью и решимостью Украины проводить реформы и продвигаться на пути к членству в ЕС, одновременно ведя войну против жестокой российской агрессии.

"Однако впереди нас ждет еще долгий технический путь. Процесс вступления сложный и не может быть завершен мгновенно", - подчеркнула она.

Также читайте: Наступление ВСУ на Курщине изменило нарративы о войне на Западе, - посол ЕС Матернова

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября провел встречу с министрами иностранных дел Литвы и Польши Габриелюсом Ландсбергисом и Радославом Сикорским. Обсуждали важность будущего председательства Польши в Совете Европейского Союза для реализации приоритетов Украины на евроинтеграционном пути.
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Топ комментарии
+7
Найбілші темпи втрати населення
найбільша смертність населення
найдовший термін вступу в ЄС в історії
найдовший термін вступу в НАТО в історіі

всюди перші і на чолі найсяйновитіший лідор
Країна мрії для будь якого землянина
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19.09.2024 10:38
+5
Тільки євреї перед тим, як підірвати пейджери, змогли примудритися спочатку їх продати…)
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19.09.2024 10:36
+5
Та заспокійтись з тим ЄС!
Ще незнати чи саме ЄС житиме. Довго писати... Але ЄС скоро саме розвалиться. Цей Союз чекає крах і ми ще це побачимо.
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19.09.2024 11:01
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Тільки євреї перед тим, як підірвати пейджери, змогли примудритися спочатку їх продати…)
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19.09.2024 10:36 Ответить
національна риса.
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19.09.2024 10:39 Ответить
- Ізя, звідки в тебе такий гарний годинник?
- Це мені тато продав, коли помирав.
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19.09.2024 10:46 Ответить
Найбілші темпи втрати населення
найбільша смертність населення
найдовший термін вступу в ЄС в історії
найдовший термін вступу в НАТО в історіі

всюди перші і на чолі найсяйновитіший лідор
Країна мрії для будь якого землянина
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19.09.2024 10:38 Ответить
Ми на цьому шляху вже 30 років..просто при лідору це все прискорилось в рази
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19.09.2024 10:44 Ответить
слався! слався!
зе!гундос потужний!
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19.09.2024 10:48 Ответить
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19.09.2024 10:50 Ответить
Казали сериозні дядьки і тітки - ше років 10
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19.09.2024 10:54 Ответить
Попереду на Україну чекає довгий технічний шлях для вступу до Євросоюзу, - Матернова(це нагадує похоронну процесію ,котрою постійно іде ЄС І НАТО ,більше 30 років ,слідом за ледь живою Україною і її народу ,очікуючи її смерті...
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19.09.2024 10:56 Ответить
Сумно, але реалістично(
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19.09.2024 11:48 Ответить
Та заспокійтись з тим ЄС!
Ще незнати чи саме ЄС житиме. Довго писати... Але ЄС скоро саме розвалиться. Цей Союз чекає крах і ми ще це побачимо.
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19.09.2024 11:01 Ответить
це побаче небагато українців тільки ті хто виживуть
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19.09.2024 11:18 Ответить
Як говорив мій старий товариш: - Слухай мене - тюрма не мене.((:
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19.09.2024 11:04 Ответить
та дай Бог, що той ЄС ще протянув би з десяток років

мрійниця
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19.09.2024 11:30 Ответить
Ага , після того , як зелене бидло пе..ср...ться з усіма країнами ЕС . Польща тому приклад.
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19.09.2024 11:33 Ответить
Так, довгий. Бо в ЄС немає наглядових рад і суддів не обирають міжнародники, тим більше там не проводять реформи на знищення правоохороних і судових гілок влади, як і не віддають в коцесію ствою таможню, газовидобувну і енергетичну системи.
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19.09.2024 11:47 Ответить
Зато для Стефан(и)шин(ої) - це як два пальці обісюяти, як стати раком і розчепіритися: Раз-два - і в ЄС!
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20.09.2024 09:52 Ответить
 
 