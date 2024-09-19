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ВР (27371) увольнение (2648) Безуглая (280)

Рада уволила "слугу народа" Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности

Рада звільнила Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки

19 сентября Верховная Рада приняла решение уволить народного депутата от "Слуги народа" Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Безуглую перевели на должность члена Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, сообщил нардеп Гончаренко.

За такое решение проголосовали 252 депутата.

Также читайте: Безуглая подала заявление об увольнении с должности заместителя Комитета по вопросам обороны, просит перевести ее в Комитет по вопросам внешней политики

Рада звільнила Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки

Ранее сообщалось, что 4 сентября Верховная Рада рассмотрела Постановление о снятии "слуги народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по национальной безопасности, однако тогда решение не поддержали.

Позже Марьяна Безуглая подала заявление спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой освободить его от исполнения обязанностей заместителя председателя Комитета по вопросам обороны.
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Топ комментарии
+49
Це ВАШ вибір 2019 року. Чи ви забули?
Ну, може не зовсім ваш особисто, але це вибір ваших родичив, друзів, кумів, сусідів, співробітників тощо.
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19.09.2024 12:26
+47
зараз маруха знов почне Генерала Залужного домахувати вже яко Посла в Об'єднаному Королівстві
задум опи зрозумілий
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19.09.2024 12:23
+38
Це якийсь *******.
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19.09.2024 12:26
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а вона часом не користується пейджером ???це моглоб вирішити проблему з істотою
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19.09.2024 18:59 Ответить
Дипломат - це робота якраз для Мар'яни
Безуглої. Її залізна хватка, характер, принципіальність, краса нарешті- це те, що потрібно українській дипломатії! Навіть важко уявити, що Мар'яна може зробити на засіданні Ради Безпеки з Небензею, чи іншим членом делегації РФ!
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19.09.2024 22:06 Ответить
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20.09.2024 01:50 Ответить
На Джоконду схожа.
Тільки обличчя інше...
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20.09.2024 09:02 Ответить
на анаконду
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23.09.2024 10:44 Ответить
Може ЗЄ призначить її послицею у Кабоверде
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20.09.2024 01:52 Ответить
Яка виживаюча тварина.
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20.09.2024 08:39 Ответить
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