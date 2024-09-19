Меджлис - Сикорскому: Обсуждать будущее Крыма следует с участием Украины и коренного народа
Обсуждение любых вопросов будущего Крыма должно происходить только с участием и с согласия Украины и коренного крымскотатарского народа.
Об этом говорится в заявлении Меджлиса крымскотатарского народа относительно предложения главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН для подготовки референдума, высказанного во время дискуссии на встрече YES в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично предположил, что для прекращения войны России против Украины, наше государство должно уступить Крым.
Иначе расценить слова польского дипломата не представляется возможным.
В частности он предлагает передать Крымский полуостров "под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями".
Меджлис крымскотатарского народа считает подобные заявления недопустимыми и циничными. Такими, которые не соответствуют ни национальным интересам Украины, ни правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины.
Согласно национальному законодательству Украины и международному праву "законными жителями" Крыма являются исключительно граждане Украины и лица, которые законным образом оформили свое постоянное или временное пребывание на украинской территории, что подтверждается в установленном украинским законодательством порядке. Поэтому любые другие попытки установления законности проживания человека в украинском Крыму не нужны и нецелесообразны.
Мы уверены, что любые предложения по решению вопроса прекращения войны России против Украины, достижения мира в Украине, восстановления ее территориальной целостности, восстановления нарушенных прав и свобод украинских граждан на оккупированных территориях должно происходить на основе национального законодательства Украины и международного права.
Крым - это временно оккупированная территории Украины и первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с территории полуострова.
Обсуждение любых вопросов будущего Крыма должно происходить только с участием и с согласия Украинского государства и коренного крымскотатарского народа", - говорится в заявлении Меджлиса.
Ранее глава МИД Польши Сикорский предложил отдать Крым ООН для проведения референдума.
Пожалуйста, подождите...
А те, що роблять зараз поляки - це ШАНТАЖ!
А де ви інших візьмете?
Хоча, вам фсьоравно, я так розумію?
пане Радослав ви бемкнули повний бздур !
ЕКСКЛЮЗИВ Опитування читачів Дзеркало Тижня
.......
"
На цьому тлі заборона на ексгумацію означає подальше погіршення двосторонніх відносин. Попри таку перспективу українська влада не дає дозволу на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Чому? Річ не лише в тім, що в Києві вважають, буцімто Варшава діятиме прагматично й під час російсько-української війни не піде на відкритий розрив і збереже підтримку України.
«Сторони втратили довіру одна до одної. У Києві бояться, що якщо дозволять ексгумацію, то поляки висунуть нові вимоги. Точно так само не довіряють і у Варшаві, підозрюючи, що українці не виконають узятих на себе зобов'язань», - пояснив у коментарі ZN.UA заступник голови правління Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергій Герасимчук."
........
це лише шматок зі статті...
якщо Усик чи його тренер були під шафе, перевізник мав право не пускати їх на борт авіалайнера
і піднімати кіпеж цілому Президенту не варто було
з іншої сторони, польським погранцям з такими целебреті треба вирішувати дуже делікатно - погранцям НЕ вистачило клепки
будь-яка пред"ява іноземцеві це вже справа взаємодії правоохоронних органів з дипломатичною службою країни затриманого...
чому Ви вважаєте, що бикування на міжнародних перемовинах у Києві поляків не цікавить, а доля Усика від заціквалених українців вище рівень?
Чому Ви вважаєте що рейтинг для Зе важливіший ніж у Польщі рейтинг влади від своїх виборців?
Бикуванни лиш загострює діалог на рівень більш правих сил часто підкормлених рашкою . Ще раз наведу приклад Східної Німеччини прямо зараз - й рівень відкату Шольца у відношенні до України.
якщо ЗЄля дурень, то Сікрський НЕ мальчік по літах (біля 60-ти) та політичному досвіду
Сцикорський на дурня не схож. Тоді був наказ.
ми втратили Крим фактично, але НЕ відмовились юридично.
і жоден з президентів не відмовиться, на ЗЄля, ні Порох: ніт, ніт і ще раз ніт !!!!
бо це - державна зрада
через "Сєвєрні території" Японія досі не має з рашкою мирного договору і нічого - живе і процвітає, бо має:
економіку,
армію,
ядерну парасольку США
В данному випадку бикує полЯк.
ты кто такой ?
а ты кто такой ?
держите меня, сейчас будет море крови, убийство...
гарно для кінокомедії, а не для дипломатичних переговорів між союзниками
Так може так і треба розмовляти з польськими децибелами?
Дайте пруфи, щоб почитати, тільки не фантазерів з Politico.
Але ми тут ... в справі міжанородних справ ... ну я промовчу... Безугла у парламенті скоро буде рулити .
Так пруфи будуть?
Як Ви просралися мене не цікавить.
https://www.youtube.com/@timesofindia
У вас нічого немає і ви просто несете ахінею.
ЦЕ ПРИТОМУ ЩО КРИМ БУДЕ ДЕМІЛІТАРИЗОВАНИЙ від рашистськї військової присутності ... мабуть Курська операція повинна бути абсолютно підтримувана партнерами... Обезкровлений рашистський наступ на сході України...
АЛЕ ХТО ВІРИТЬ У ТАКУ ШВИДКІСТЬ ДІЙ ПАРТНЕРІВ та головне -США?
Крим був наскізь проросійським, Україна віддала його на відкуп місцевим бандюкам, які підгододувались з мацкви
і просрали
ми - це всі українці, починаючи з Чорновола, Порошенка і закінчуючи ЗЄлєю та яником.
себе я теж включаю у "колективне українське ми", бо мені невдобно було говорити українською в Криму
Перебір.
щас таракан вусатий та микита віддали б пейсатим сіоністам Крим - непотопляємий авіаносець, город разьких мораков і т.д.
пан Радослав вірно сказав що Крим для кацапів це сакрал, от тільки ми за 30 років цього не розуміли і нічого не робили щоб боляче давати по руках
так що, ніяких "щас".
А що треба було робити? Розкажіть, будь ласка!
Хто вирішує міжнардку у ЗЕвиродків?
Польща в Євросоюзі ніхто та звуть її ніяк.
невже ?
За якими параметрами і що Польща, окрім корупції, дала Європі?
Якось Дуда поїхав в США до товариша Байдена, а коли повернувся Дуда до Польщі, поляк почав
блокувати нам кордон в унісон з блокуванням нам військової допомоги США.
Якісь дивні збіги?
А тут ще й така думка з'явилася:
"Как Россия задолжала Америке украинский Крым"
https://lb.ua/blog/aleksandr_kirsh/504485_rossiya_zadolzhala_amerike.html
Дивно все це:
США фінансували революцію 1917 року.
До 1917 року Троцький, Камєнев та Бухарін жили в Нью-Йорку.
США зробили індустріалізацію срср 20-х-40-х років, побудувавши совку ******* промисловість.
А зараз, під час війни з кацапам, США нам не дозволяють атакувати НПЗ, електростанції на
території пітторашкі, нібито ці об'єкти належать самим США - піклуються про своє, кровне.
Дивно це все та дуже багато збігів.
Америка це тотальна !!!! країна мігрантів
проходили по захопленню влади?
А факт фінансування революції 1917 року опублікував американський історик Абарінов.
Ви правильно кажете, але потім ці мігранти стають "локомотивами" революції.
Це історичний ФАКТ!
Такі собі "мігранти" - диверсанти.
У 2003 році видала свою другу книгу Gulag: A History (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Історія ГУЛАГу,
У 2011 році видала свою четверту та третю книжку Gulag Voices: An Anthology (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Голоси ГУЛАГу: Антологія, українською не перекладена).
У 2012 році видала свою четверту та п'яту книжку Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe, 1944-1956 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Залізна завіса: Приборкання Східної Європи, 1944-1956,
У 2017 році видала свою шосту книгу Red Famine: Stalin's War on Ukraine (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Червоний голод. Війна Сталіна проти України, Книга розповідає про людино-створений штучний голод 1932-33 років що отримав назву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(1932%E2%80%941933) Голодомор , за допомогою якого радянська влада мала на меті знищити українську націю та перетворити її на https://uk.wikipedia.org/wiki/Homo_Sovieticus homo Sovieticus .
У 2020 році видала свою сьому книгу Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Сутінки демократії: підступна спокуса авторитаризму, видана українською у 2023 році). Книга розповідає про занепад демократії на Заході, та поступовий дрейф до авторитаризму.
Референдум? Так за час злочинної окупації Криму Росія вже переселила в Крим понад 900 тис. своїх жахливих москалів кацапів!
"Це така практика держави-окупанта, коли вона заміщає населення окупованої території своїм населенням - для того, щоб змінити демографічну карту цієї місцевості. Так прокляті кремлівські окупанти після окупації моментально здійснили злочинний кривавий терор проти корінних народів Українського Криму кримськотатарського і українського і переслідуваннями та репресіями вигнали до 200 тис. проукраїнських громадян тимчасово окупованого Українського Криму. А замість них злочинно заселили його 900 тис. своїх кацапів - профашистів. І тепер кривавий маніяк фашист )(уйло як божевільний волає щоб провести новий референдум про легалізацію злочинної окупації Криму вже за участю міжнародних спостерігачів і в першу чергу напів-проросійської ОБСЄ. А переселили своїх громадян на півострів, наші люті вороги кремлівські фашисті окупанти безумовно, порушуючи четверту Женевську конвенцію, яка захищає цивільне населення під час війни і окупації.