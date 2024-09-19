Меджлис - Сикорскому: Обсуждать будущее Крыма следует с участием Украины и коренного народа

Обсуждение любых вопросов будущего Крыма должно происходить только с участием и с согласия Украины и коренного крымскотатарского народа.

Об этом говорится в заявлении Меджлиса крымскотатарского народа относительно предложения главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН для подготовки референдума, высказанного во время дискуссии на встрече YES в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично предположил, что для прекращения войны России против Украины, наше государство должно уступить Крым.

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Иначе расценить слова польского дипломата не представляется возможным.

В частности он предлагает передать Крымский полуостров "под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями".

Меджлис крымскотатарского народа считает подобные заявления недопустимыми и циничными. Такими, которые не соответствуют ни национальным интересам Украины, ни правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины.

Согласно национальному законодательству Украины и международному праву "законными жителями" Крыма являются исключительно граждане Украины и лица, которые законным образом оформили свое постоянное или временное пребывание на украинской территории, что подтверждается в установленном украинским законодательством порядке. Поэтому любые другие попытки установления законности проживания человека в украинском Крыму не нужны и нецелесообразны.

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Мы уверены, что любые предложения по решению вопроса прекращения войны России против Украины, достижения мира в Украине, восстановления ее территориальной целостности, восстановления нарушенных прав и свобод украинских граждан на оккупированных территориях должно происходить на основе национального законодательства Украины и международного права.

Крым - это временно оккупированная территории Украины и первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с территории полуострова.

Обсуждение любых вопросов будущего Крыма должно происходить только с участием и с согласия Украинского государства и коренного крымскотатарского народа", - говорится в заявлении Меджлиса.

Ранее глава МИД Польши Сикорский предложил отдать Крым ООН для проведения референдума.