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Крым (26001) Меджлис (803) Сикорский (357)

Меджлис - Сикорскому: Обсуждать будущее Крыма следует с участием Украины и коренного народа

Крим

Обсуждение любых вопросов будущего Крыма должно происходить только с участием и с согласия Украины и коренного крымскотатарского народа.

Об этом говорится в заявлении Меджлиса крымскотатарского народа относительно предложения главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН для подготовки референдума, высказанного во время дискуссии на встрече YES в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично предположил, что для прекращения войны России против Украины, наше государство должно уступить Крым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ташева о словах Сикорского о передаче Крыма ООН: Такие предложения создают серьезные препятствия для восстановления справедливости

Иначе расценить слова польского дипломата не представляется возможным.

В частности он предлагает передать Крымский полуостров "под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями".

Меджлис крымскотатарского народа считает подобные заявления недопустимыми и циничными. Такими, которые не соответствуют ни национальным интересам Украины, ни правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины.

Согласно национальному законодательству Украины и международному праву "законными жителями" Крыма являются исключительно граждане Украины и лица, которые законным образом оформили свое постоянное или временное пребывание на украинской территории, что подтверждается в установленном украинским законодательством порядке. Поэтому любые другие попытки установления законности проживания человека в украинском Крыму не нужны и нецелесообразны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возвращение Крыма Украине является требованием международного права. Турция поддерживает ее территориальную целостность, - Эрдоган

Мы уверены, что любые предложения по решению вопроса прекращения войны России против Украины, достижения мира в Украине, восстановления ее территориальной целостности, восстановления нарушенных прав и свобод украинских граждан на оккупированных территориях должно происходить на основе национального законодательства Украины и международного права.

Крым - это временно оккупированная территории Украины и первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с территории полуострова.

Обсуждение любых вопросов будущего Крыма должно происходить только с участием и с согласия Украинского государства и коренного крымскотатарского народа", - говорится в заявлении Меджлиса.

Ранее глава МИД Польши Сикорский предложил отдать Крым ООН для проведения референдума.
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Топ комментарии
+18
Пшеку тре з ноги
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19.09.2024 17:24
+10
А сфігалі тут взагалі мають бути обговорення. Статут АР Крим закріплений в Конституції України та відповідно Міжнародного права є її невід'ємною частиною. Не має теми для обговорення по факту.
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19.09.2024 17:35
+9
це не привід міністру іноземних справа союзній Україні держави ляпати повну х...ню !
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19.09.2024 17:40
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Пшеку тре з ноги
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19.09.2024 17:24 Ответить
Взагалі то, за ШАНТАЖ так завжди і робили.

А те, що роблять зараз поляки - це ШАНТАЖ!
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19.09.2024 18:24 Ответить
100%
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19.09.2024 17:26 Ответить
Тут деякі дописувачі пропонують кланятися ляхам за те, що народ біглий украінський прихистили. Є такі з рабською психологією , яка у них в хромосомному наборі передається з покоління в покоління, бути у рабстві, як зараз наші заробітчани у Польщі. Пашуть на панів, як останнє бидло, замість того, щоб Неньку захищати.
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19.09.2024 17:41 Ответить
ага, так назахищають, що потім вдячна Ненька буде по 500грн платити щомісяця. А тепер порівняємо, що дає польский пан. Тому, перед тим ніж ахінею писати, подумайте, хто буде кормити "раба" і його сім'ю. Поляк, ненька, чи особисто ви може
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19.09.2024 17:55 Ответить
Та невже?!
А де ви інших візьмете?
Хоча, вам фсьоравно, я так розумію?
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19.09.2024 19:02 Ответить
дуже, дуже погано, коли союзники починають зливати...

пане Радослав ви бемкнули повний бздур !
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19.09.2024 17:31 Ответить
ЧОГО БОЯТЬСЯ В КИЄВІ ТА ВАРШАВІ І ЯК ПОМИРИТИ УКРАЇНУ ТА ПОЛЬЩУ

ЕКСКЛЮЗИВ Опитування читачів Дзеркало Тижня
.......
"

На цьому тлі заборона на ексгумацію означає подальше погіршення двосторонніх відносин. Попри таку перспективу українська влада не дає дозволу на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Чому? Річ не лише в тім, що в Києві вважають, буцімто Варшава діятиме прагматично й під час російсько-української війни не піде на відкритий розрив і збереже підтримку України.

«Сторони втратили довіру одна до одної. У Києві бояться, що якщо дозволять ексгумацію, то поляки висунуть нові вимоги. Точно так само не довіряють і у Варшаві, підозрюючи, що українці не виконають узятих на себе зобов'язань», - пояснив у коментарі ZN.UA заступник голови правління Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергій Герасимчук."
........

це лише шматок зі статті...
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19.09.2024 17:31 Ответить
А хтось вірить що рашисти повернуть Крим, чи здатна українська армія відвоювати Крим ?,я теж хочу поверненя України в кордони 1991 року і що ,а те що Менжеліс майже нічого не робить для цього повернення теж факт.
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19.09.2024 17:34 Ответить
це не привід міністру іноземних справа союзній Україні держави ляпати повну х...ню !
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19.09.2024 17:40 Ответить
після майже драчки на Банковій? - бикував не Сікорський!!!
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19.09.2024 17:47 Ответить
А нота нашого МЗС по справі Усика? Це норм? Хтось з нас знає цю справу? Окрім піару Зе ?
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19.09.2024 17:50 Ответить
ця справа була дуже делікатна;

якщо Усик чи його тренер були під шафе, перевізник мав право не пускати їх на борт авіалайнера
і піднімати кіпеж цілому Президенту не варто було

з іншої сторони, польським погранцям з такими целебреті треба вирішувати дуже делікатно - погранцям НЕ вистачило клепки
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19.09.2024 17:59 Ответить
після бикування ?делікатно?
будь-яка пред"ява іноземцеві це вже справа взаємодії правоохоронних органів з дипломатичною службою країни затриманого...
чому Ви вважаєте, що бикування на міжнародних перемовинах у Києві поляків не цікавить, а доля Усика від заціквалених українців вище рівень?
Чому Ви вважаєте що рейтинг для Зе важливіший ніж у Польщі рейтинг влади від своїх виборців?
Бикуванни лиш загострює діалог на рівень більш правих сил часто підкормлених рашкою . Ще раз наведу приклад Східної Німеччини прямо зараз - й рівень відкату Шольца у відношенні до України.
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19.09.2024 18:22 Ответить
ітого: срач за все що завгодно, а дєло стоїть на місці

якщо ЗЄля дурень, то Сікрський НЕ мальчік по літах (біля 60-ти) та політичному досвіду
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19.09.2024 18:26 Ответить
Або Сцикорський, таки, дурень, або Сцикорському дали наказ таке брякнути.

Сцикорський на дурня не схож. Тоді був наказ.
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19.09.2024 18:28 Ответить
все мєлко і "нє по дєлу".

ми втратили Крим фактично, але НЕ відмовились юридично.

і жоден з президентів не відмовиться, на ЗЄля, ні Порох: ніт, ніт і ще раз ніт !!!!
бо це - державна зрада

через "Сєвєрні території" Японія досі не має з рашкою мирного договору і нічого - живе і процвітає, бо має:
економіку,
армію,
ядерну парасольку США
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19.09.2024 19:01 Ответить
Щось Ви наплутали.

В данному випадку бикує полЯк.
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19.09.2024 18:27 Ответить
пригадалось;
ты кто такой ?
а ты кто такой ?
держите меня, сейчас будет море крови, убийство...
гарно для кінокомедії, а не для дипломатичних переговорів між союзниками

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19.09.2024 19:08 Ответить
Файна думка!

Так може так і треба розмовляти з польськими децибелами?
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19.09.2024 19:15 Ответить
кому й корова нєвєста, а "Золотой тєльонок" підручник по дипломатії
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19.09.2024 19:31 Ответить
Я до того, що з пОляком треба поводитися за Ільфом та Петровим.
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19.09.2024 19:41 Ответить
йдіть совєтніком в ОПу !
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19.09.2024 20:44 Ответить
Звідки у Вас така інформація?

Дайте пруфи, щоб почитати, тільки не фантазерів з Politico.
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19.09.2024 18:26 Ответить
ВСЕ - Україна ПРосрала свою ДУЖЕ ПОВАЖНУ ДИПЛОМАТІЮ Єрамкобордельним правлінням .
Але ми тут ... в справі міжанородних справ ... ну я промовчу... Безугла у парламенті скоро буде рулити .
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19.09.2024 18:43 Ответить


Так пруфи будуть?

Як Ви просралися мене не цікавить.
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19.09.2024 19:14 Ответить
Poland surprised by Zelenskyy's criticism about insufficient aid - media yahoo
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19.09.2024 21:45 Ответить
Zelensky Clashes With Polish Foreign Minister For Not Shooting Down Russian Missiles - Report

https://www.youtube.com/@timesofindia
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19.09.2024 21:46 Ответить
During the meeting between [Polish Foreign Minister] Sikorski and Zelensky, there was a quarrel - reddit
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19.09.2024 21:48 Ответить
В Варшаве возмущены! Так с дипломатами еще не разговаривали. Усика задержали из-за… / ЧЕКАЛКИН
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19.09.2024 22:19 Ответить
Це не пруфи.
У вас нічого немає і ви просто несете ахінею.
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20.09.2024 11:44 Ответить
А сфігалі тут взагалі мають бути обговорення. Статут АР Крим закріплений в Конституції України та відповідно Міжнародного права є її невід'ємною частиною. Не має теми для обговорення по факту.
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19.09.2024 17:35 Ответить
Якщо статус Криму стане невизнаним як рашка , як сьогодні, після кінця війни , з присутністю міжнародних спостерігачів та після повернення прав МСеджлісу та проживаючих до війни , а Україна буде в НАТО ТО????
ЦЕ ПРИТОМУ ЩО КРИМ БУДЕ ДЕМІЛІТАРИЗОВАНИЙ від рашистськї військової присутності ... мабуть Курська операція повинна бути абсолютно підтримувана партнерами... Обезкровлений рашистський наступ на сході України...
АЛЕ ХТО ВІРИТЬ У ТАКУ ШВИДКІСТЬ ДІЙ ПАРТНЕРІВ та головне -США?
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19.09.2024 17:43 Ответить
Щось підказує, що це не думка одного Сікорського? Швидше за все це промацування ґрунту від наших партнерів. Просто Сікорському дали право це озвучити і можливо натякнути, як вони це бачать зі свого боку.
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19.09.2024 17:42 Ответить
Це вимога часу у кожній країні -сусідові буде диктувати політикам хвилювання за свої вибори.Он вже Східна Німеччина показує Шольцом , як воно буде ...
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19.09.2024 17:46 Ответить
Цей дурень меле що спаде на думку. Причому тут інші.
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19.09.2024 18:06 Ответить
ви про вовку?
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19.09.2024 18:23 Ответить
Ну если Меджлис, значит Эрдоган выползет и начнёт мычать про интересы Турции.
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19.09.2024 18:00 Ответить
Я родился в Крыму и прожил там 16 лет. русня вообще не должна быть допущена ни до чего, что касается Крыма
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19.09.2024 18:01 Ответить
якщо Ви виросли і прожили в Криму 16 років, то не писали б такого

Крим був наскізь проросійським, Україна віддала його на відкуп місцевим бандюкам, які підгододувались з мацкви
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19.09.2024 18:29 Ответить
Да, я родился в Крыму и прожил там 16 лет. Крым это Украина, из-за этой позиции последний раз в Крыму я был в мае 2013г
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19.09.2024 18:41 Ответить
ми 30-ть років просирали Крим
і просрали

ми - це всі українці, починаючи з Чорновола, Порошенка і закінчуючи ЗЄлєю та яником.
себе я теж включаю у "колективне українське ми", бо мені невдобно було говорити українською в Криму
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19.09.2024 19:13 Ответить
Ну, це ви вже повну маячню написали.
Перебір.
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19.09.2024 19:17 Ответить
https://lb.ua/blog/aleksandr_kirsh/504485_rossiya_zadolzhala_amerike.html
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19.09.2024 19:22 Ответить
не соромно таку маячню постити ?

щас таракан вусатий та микита віддали б пейсатим сіоністам Крим - непотопляємий авіаносець, город разьких мораков і т.д.

пан Радослав вірно сказав що Крим для кацапів це сакрал, от тільки ми за 30 років цього не розуміли і нічого не робили щоб боляче давати по руках
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19.09.2024 19:27 Ответить
вусатий тарака та микита вже давно померли.

так що, ніяких "щас".

А що треба було робити? Розкажіть, будь ласка!
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19.09.2024 19:34 Ответить
От же Бог дав сусідів! Аби вас тими землями вдавило!
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19.09.2024 18:01 Ответить
І пів України відати Польщі не договорив Сікорський.Поляки йдуть дуже далеко.
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19.09.2024 18:04 Ответить
Куди цей пся крев лізе?
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19.09.2024 18:08 Ответить
Заява мудака Сікорського - це реакція на виїбони мудака ЗЕ...
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19.09.2024 18:10 Ответить
А звідки це Вам відомо. Є пруфи про ганебну поведінку ЗЕ?
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19.09.2024 18:23 Ответить
Хтось вірить що Зе дипломат? Що сьогодні міністр ЗС з кишені опозажОПУшного Козира - то норм? Цей міністр був просто на рівіні ВИСОКОГО рівня , АЛЕ ОБСЛУГИ МЗС. КЛЄРК МЗС як Козир у зе.
Хто вирішує міжнардку у ЗЕвиродків?
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19.09.2024 18:28 Ответить
тоді Сікорського звільняти треба за профнепридатність
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19.09.2024 18:30 Ответить
Ви що, вірите тому, що Польща проводить незалежну політику?

Польща в Євросоюзі ніхто та звуть її ніяк.
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19.09.2024 19:35 Ответить
Польща в Євросоюзі ніхто та звуть її ніяк.

невже ?
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19.09.2024 20:46 Ответить
А ви вважаєте Польщу лідером Євросоюза?

За якими параметрами і що Польща, окрім корупції, дала Європі?
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20.09.2024 11:46 Ответить
Цікаво, а цей мудачок Сцикорський не з'їздив, часом, в США перед тим, як таке ляпнути?

Якось Дуда поїхав в США до товариша Байдена, а коли повернувся Дуда до Польщі, поляк почав

блокувати нам кордон в унісон з блокуванням нам військової допомоги США.

Якісь дивні збіги?

А тут ще й така думка з'явилася:

"Как Россия задолжала Америке украинский Крым"

https://lb.ua/blog/aleksandr_kirsh/504485_rossiya_zadolzhala_amerike.html

Дивно все це:

США фінансували революцію 1917 року.

До 1917 року Троцький, Камєнев та Бухарін жили в Нью-Йорку.

США зробили індустріалізацію срср 20-х-40-х років, побудувавши совку ******* промисловість.

А зараз, під час війни з кацапам, США нам не дозволяють атакувати НПЗ, електростанції на

території пітторашкі, нібито ці об'єкти належать самим США - піклуються про своє, кровне.

Дивно це все та дуже багато збігів.
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19.09.2024 18:21 Ответить
До 1917 року Троцький, Камєнев та Бухарін жили в Нью-Йорку.

Америка це тотальна !!!! країна мігрантів
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19.09.2024 19:34 Ответить
Троцький, Камєнев та Бухарін повернулися на росію в 1917 - мігранти, чи, може, навчання

проходили по захопленню влади?

А факт фінансування революції 1917 року опублікував американський історик Абарінов.

Ви правильно кажете, але потім ці мігранти стають "локомотивами" революції.

Це історичний ФАКТ!

Такі собі "мігранти" - диверсанти.
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19.09.2024 19:39 Ответить
https://www.svoboda.org/a/2326509.html
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19.09.2024 19:47 Ответить
Ніколи б не подумав, що Сікорський такий дурак. Хоча у Польщі про нього кажуть багато людей, що він насправді агент путлєра.
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19.09.2024 18:31 Ответить
Радослав Сікорський .... дружина- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BD_%D0%95%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%BC Енн Епплбом , американська історикиня, журналістка і лавреатка Пулітцеровської премії
У 2003 році видала свою другу книгу Gulag: A History (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Історія ГУЛАГу,
У 2011 році видала свою четверту та третю книжку Gulag Voices: An Anthology (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Голоси ГУЛАГу: Антологія, українською не перекладена).
У 2012 році видала свою четверту та п'яту книжку Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe, 1944-1956 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Залізна завіса: Приборкання Східної Європи, 1944-1956,
У 2017 році видала свою шосту книгу Red Famine: Stalin's War on Ukraine (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Червоний голод. Війна Сталіна проти України, Книга розповідає про людино-створений штучний голод 1932-33 років що отримав назву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(1932%E2%80%941933) Голодомор , за допомогою якого радянська влада мала на меті знищити українську націю та перетворити її на https://uk.wikipedia.org/wiki/Homo_Sovieticus homo Sovieticus .
У 2020 році видала свою сьому книгу Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Сутінки демократії: підступна спокуса авторитаризму, видана українською у 2023 році). Книга розповідає про занепад демократії на Заході, та поступовий дрейф до авторитаризму.
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19.09.2024 19:23 Ответить
https://zachod.pl/717274/brudzinski-po-skandalicznym-wpisie-sikorskiego-pozyteczny-idiota-czy-ruski-agent/ Pożyteczny idiota czy ruski agent?
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19.09.2024 19:41 Ответить
нєзнам
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19.09.2024 20:48 Ответить
що можна хотіти іншого від рашистського агента Сікроського?був би паном гоноровим польским .то відстоював би Незалежність України в її міжнародно визнаних границях.а цією своєюзаявою лишні раз Сікорський доказує,що він є "рускім дзядем ,псякрев"
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19.09.2024 19:40 Ответить
Польща то гієна європи , так її охарактерозував Уінстон Черчіль . Як ми бачимо ця характеристика і нині актуальна . полякам не так потрібен Крим як захід України . Вони вже риються по старим цвинтарям в Львівській області винюхуючи польські могили , надіючись що Україна програє війну і розпадеться по сусідах .
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19.09.2024 19:56 Ответить

Референдум? Так за час злочинної окупації Криму Росія вже переселила в Крим понад 900 тис. своїх жахливих москалів кацапів!
"Це така практика держави-окупанта, коли вона заміщає населення окупованої території своїм населенням - для того, щоб змінити демографічну карту цієї місцевості. Так прокляті кремлівські окупанти після окупації моментально здійснили злочинний кривавий терор проти корінних народів Українського Криму кримськотатарського і українського і переслідуваннями та репресіями вигнали до 200 тис. проукраїнських громадян тимчасово окупованого Українського Криму. А замість них злочинно заселили його 900 тис. своїх кацапів - профашистів. І тепер кривавий маніяк фашист )(уйло як божевільний волає щоб провести новий референдум про легалізацію злочинної окупації Криму вже за участю міжнародних спостерігачів і в першу чергу напів-проросійської ОБСЄ. А переселили своїх громадян на півострів, наші люті вороги кремлівські фашисті окупанти безумовно, порушуючи четверту Женевську конвенцію, яка захищає цивільне населення під час війни і окупації.
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19.09.2024 20:28 Ответить
Кримська область України. Крапка.
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19.09.2024 22:52 Ответить
 
 