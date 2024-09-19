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боеприпасы (2279) Индия (394)

Сообщение об экспорте индийских снарядов в Украину является спекулятивным и вводит в заблуждение, - МИД Индии

індія

В Министерстве иностранных дел Индии опровергли информацию, ранее распространенную СМИ, о перенаправлении индийских артиллерийских снарядов в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Индии Шри Рандхир Джайсвал.

"Мы видели сообщение Reuters. Оно спекулятивное и вводит в заблуждение. Оно предполагает нарушения со стороны Индии, которых нет, и, следовательно, является неточным и вредным", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что Индия имеет безупречную репутацию соблюдения международных обязательств по экспорту товаров военного и двойного назначения.

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"Индия осуществляет свой оборонный экспорт с учетом своих международных обязательств по нераспространению и на основе собственной надежной правовой и нормативной базы, которая охватывает комплексную оценку соответствующих критериев, включая обязательства конечного пользователя и сертификацию", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что европейские покупатели перенаправляют артиллерийские снаряды, которые продают индийские производители оружия, в Украину. К тому же передача боеприпасов для поддержки обороны Украины от России происходит уже более года.
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Зелений клоун , знову дозу прийняв .
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19.09.2024 18:05 Ответить
Засцяли камасутри.
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19.09.2024 18:05 Ответить
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19.09.2024 18:05 Ответить
А можна перенаправити по кілька десятків снарядів на офіси тих ЗМІ, які "поширюють"?
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19.09.2024 18:08 Ответить
Один за одним так бдять - шо піздєц - зранку Роитерс - шо снаряди індіиські - в вечері Індія каже - провокація
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19.09.2024 18:16 Ответить
а тут нова новина

Индия при помощи РФ модернизирует 2500 танков Т-72 для их последующей продажи

куда ?
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19.09.2024 18:20 Ответить
Палкий індійський привіт спічрайтерам Зєлєнсково!
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19.09.2024 19:01 Ответить
 
 