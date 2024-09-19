Столтенберг: Чем больше оружия мы дадим Украине, тем быстрее наступит мир
Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Запад может приблизить завершение войны в Украине, если увеличит свою военную помощь Киеву.
Об этом он сказал на мероприятии Немецкого фонда Маршалла в четверг, 19 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Столтенберг отметил, что "самый быстрый способ закончить войну - это проиграть ее", но это приведет не к миру, а к российской оккупации.
"Сегодня Путин считает, что может достичь своих целей на поле боя. И он верит, что может переждать нас. Именно поэтому он продолжает вести свою жестокую войну. Я не верю, что мы можем заставить Путина передумать. Но я верю, что мы можем изменить его расчеты", - добавил он.
Генсек НАТО считает, что для этого Запад должен предоставить Украине как можно больше оружия, чтобы правитель Кремля отказался от мысли, якобы может силой захватить украинские территории.
"Парадокс заключается в том, что чем больше оружия мы сможем предоставить Украине, тем больше вероятность того, что мы сможем достичь мира и прекратить войну. И чем надежнее будет наша долгосрочная военная поддержка, тем быстрее закончится война", - подытожил Столтенберг.
Пожалуйста, подождите...
Голос з Америки: Чим більше зброї ми дамо Україні, тим швидше вона її продасть і заробить на велике будівництво доріг.
Більше схоже не голос з кремля...
Украинским владею на неплохом литературном уровне и общаюсь на нем каждый день.
2. Если будешь по не особо защищенной рации говорить на украинском - с большей вероятностью не выживешь.
3. В Польше жил и работал по рабочей визе 2 года, с коллегами общался на английском. В целом за границей говорю с местными на английском, с членами семьи - всегда на украинском.
4. В Польше есть диалекты и много своих проблем с самоопределением нации. Спроси у Силезцев.
5. Язык не является маркером свой-чужой для нации, иначе бы в США никогда не сделали государственным язык Британской Империи, а евреи не преподавали немецкий в Израиле.
6. Нация, которая хочет выжить и успешно конкурировать с другими, не должна ценить факт общения на языке выше совокупной полезности гражданина для нее.
7. Чем больше в государстве официального традиционализма и консерватизма, тем ближе оно к тоталитаризму.
Амінь! Аллілуія ! Дійшло накінець!
Турки - в НАТО, але не вагаючись завалили кацапський бомбардуувальник.
А європейська частина НАТО просто облизується, глотаючи, і фіксуючи - десятки наближень, прольотів, перельотів та навіть влучань.
Этого хватит чтоб руснявые аэродромы в хлам перемолоть
дальше перелік продовжувати?
Так добре бути ястребом війни за два тижні до звільнення, коли від тебе вже нічого не залежить і сам ти нікому не потрібен.
Де був цей тікток-воїн попередні 2,5 роки?
Банальний популізм з метою виправдання своїх попередніх помилок та бездіяльності.