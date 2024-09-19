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НАТО (8633) оружие (10028) Столтенберг (1619)

Столтенберг: Чем больше оружия мы дадим Украине, тем быстрее наступит мир

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Запад может приблизить завершение войны в Украине, если увеличит свою военную помощь Киеву.

Об этом он сказал на мероприятии Немецкого фонда Маршалла в четверг, 19 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Столтенберг отметил, что "самый быстрый способ закончить войну - это проиграть ее", но это приведет не к миру, а к российской оккупации.

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"Сегодня Путин считает, что может достичь своих целей на поле боя. И он верит, что может переждать нас. Именно поэтому он продолжает вести свою жестокую войну. Я не верю, что мы можем заставить Путина передумать. Но я верю, что мы можем изменить его расчеты", - добавил он.

Генсек НАТО считает, что для этого Запад должен предоставить Украине как можно больше оружия, чтобы правитель Кремля отказался от мысли, якобы может силой захватить украинские территории.

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"Парадокс заключается в том, что чем больше оружия мы сможем предоставить Украине, тем больше вероятность того, что мы сможем достичь мира и прекратить войну. И чем надежнее будет наша долгосрочная военная поддержка, тем быстрее закончится война", - подытожил Столтенберг.
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Топ комментарии
+14
Вот это и есть настоящая "Формула мира".
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19.09.2024 19:54
+4
вона її продасть
Більше схоже не голос з кремля...
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19.09.2024 20:06
+2
І це знову - пустий піздьож.
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19.09.2024 20:04
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Вот это и есть настоящая "Формула мира".
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19.09.2024 19:54 Ответить
ну да
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19.09.2024 20:30 Ответить
Столтенберг: Чим більше зброї ми дамо Україні, тим швидше настане мир Джерело:

Голос з Америки: Чим більше зброї ми дамо Україні, тим швидше вона її продасть і заробить на велике будівництво доріг.
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19.09.2024 19:57 Ответить
вона її продасть
Більше схоже не голос з кремля...
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19.09.2024 20:06 Ответить
Зовсім ні. З Америки. Штат New Jersey.
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19.09.2024 20:49 Ответить
Голос с Брайтон-Бич?
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19.09.2024 20:08 Ответить
Доречі, на Брайтон Біч зараз повсюди звучить українська. Не дай Боже, але так виглядає, що з такою владою, будете приїжджати туди вивчати українську.
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19.09.2024 20:47 Ответить
Им бы там английский для начала выучить.
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19.09.2024 22:12 Ответить
А хто тобі казав, що вони не вивчають? Звичайно, що вивчають.
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19.09.2024 22:35 Ответить
Когда я там был крайний раз, то попадались такие, кто там прожил много лет,а по-английски говорили хуже, чем свежеэмигрировавшие. Забились в свою скорлупу и продолжают жить в ссср.
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19.09.2024 22:45 Ответить
Ти говориш про еміграцю зі "совка". Я ж говорю про еміграцію по програмі U4U.
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19.09.2024 22:47 Ответить
Не суть. Поддержка руZZкого имперского нарратива о том, что Украина настолько коррумпирована, что ей вообще нет смысла помогать - вот в чем я вижу твою проблему.
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19.09.2024 22:51 Ответить
Тому я пишу українською, ти руzzкою. От якось так.
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19.09.2024 23:14 Ответить
Нет, это не канает. Я тут пишу по-русски, чтобы орки читали и знали, что их тут не любят не потому, что они говорят на русском, а потому что они имперские твари. Или стоит напомнить о последнем прибежище негодяев, русскоязычных бойцах "Азова" и тыловых крысах в вышиванках, ворующих на суржике?

Украинским владею на неплохом литературном уровне и общаюсь на нем каждый день.
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20.09.2024 21:54 Ответить
Справа не в тому, що в "Азові" дехто розмовляв кацапською. Справа в нації. Чи ти хоча коли був в Польщі? Поляки ніколи не будуть говорити до тебе кацапською, хоча і ті що зросли при комунізмі вивчали її в школах і знали її. Тільки польською або англійською. От тобі і нація і сила мови (а не какая разніца). От тому і Польща існує і процвітає.
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21.09.2024 00:11 Ответить
1. В "Азове" большинство говорит по-русски, а не кое-кто.
2. Если будешь по не особо защищенной рации говорить на украинском - с большей вероятностью не выживешь.
3. В Польше жил и работал по рабочей визе 2 года, с коллегами общался на английском. В целом за границей говорю с местными на английском, с членами семьи - всегда на украинском.
4. В Польше есть диалекты и много своих проблем с самоопределением нации. Спроси у Силезцев.
5. Язык не является маркером свой-чужой для нации, иначе бы в США никогда не сделали государственным язык Британской Империи, а евреи не преподавали немецкий в Израиле.
6. Нация, которая хочет выжить и успешно конкурировать с другими, не должна ценить факт общения на языке выше совокупной полезности гражданина для нее.
7. Чем больше в государстве официального традиционализма и консерватизма, тем ближе оно к тоталитаризму.
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21.09.2024 01:46 Ответить
Еще и имперцами остались ко всему прочему. РуZZкого можно вывезти из империи, но вывести империю из руZZкого невозможно.
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19.09.2024 22:46 Ответить
Це він говорить кожен день - а віз і нині ТАМ
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19.09.2024 19:57 Ответить
як гарно заспівав коли вже майже на пенсії...
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19.09.2024 19:59 Ответить
І це знову - пустий піздьож.
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19.09.2024 20:04 Ответить
Столтенберг: Чим більше зброї ми дамо Україні, тим швидше настане мир!
Амінь! Аллілуія ! Дійшло накінець!
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19.09.2024 20:04 Ответить
Чим ближче до закінчення свого терміну - тим хоробрішає Столтенберг. Як тільки перестане бути генсеком - взагалі почне томагавки і тауруси вимагати!
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19.09.2024 20:06 Ответить
Імпотенти.
Турки - в НАТО, але не вагаючись завалили кацапський бомбардуувальник.
А європейська частина НАТО просто облизується, глотаючи, і фіксуючи - десятки наближень, прольотів, перельотів та навіть влучань.
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19.09.2024 20:07 Ответить
Сотню индейских топоров
Этого хватит чтоб руснявые аэродромы в хлам перемолоть
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19.09.2024 20:11 Ответить
Бінго !!! Нарешті до них дійшло .
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19.09.2024 20:26 Ответить
Люди, та схаменіться. Та чому у всьому винуватий Захід, а не ви зі своєю владою. Що ви зробили, щоби запобігти вторгненню у 2021-2022? Побудували дороги для кацапі?
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19.09.2024 20:54 Ответить
В тому що торгує з орками та забезпечує їм 100 млрд. військовий бюджет, ще обслуговує винищувачу як Франція... Уряди Німеччини Британії та Франції цитую дослівно "мають цікаві економічні проекти з урядом Ірану" але обітцяють їх заморозити якщо підтвердиться передача ракет

дальше перелік продовжувати?
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19.09.2024 22:03 Ответить
А Україна не торгувала з Кацапією? З 2014 до 2023 торгувала "аж гай шумів".
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19.09.2024 22:37 Ответить
Які ж всі екси пАтужні!
Так добре бути ястребом війни за два тижні до звільнення, коли від тебе вже нічого не залежить і сам ти нікому не потрібен.
Де був цей тікток-воїн попередні 2,5 роки?
Банальний популізм з метою виправдання своїх попередніх помилок та бездіяльності.
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19.09.2024 20:32 Ответить
Так хто заважає Заходу давати Україні багато зброї?
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19.09.2024 21:01 Ответить
Мріє і дроче. Дроче та мріє. І обіцяє. І *******.
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19.09.2024 21:57 Ответить
 
 