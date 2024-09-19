Глава МИД Турции Фидан о посредничестве в войне: Переговоры продолжаются на уровне разведок

Попытки поиска окончания российско-украинской войны являются приоритетом для Турции и ее президента, переговоры продолжаются на уровне разведок.

В Анкаре опасаются, что война может выйти из-под контроля, в частности из-за перемещения боевых действий на территорию РФ и угрозы последней по применению ядерного оружия. Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал во время круглого стола, организованного информационным агентством "Анадолу", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По этому вопросу "на практике" было сделано многое, ведутся "очень квалифицированные" переговоры, особенно в отношении разведывательной дипломатии и проектов соглашений об энергетической и продовольственной безопасности, которые проводятся через Национальную разведывательную организацию Турции (MİT)", - сообщил Фидан.

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Министр подчеркнул, что стороны не всегда могут встречаться "одним составом, в том же месте", но работа продолжается. По его убеждению, в случае решения проблем в сфере продовольственной безопасности и энергетики будут исчерпаны и причины для продолжения "большой войны".

Фидан не исключает, что война может "выйти из-под контроля", в частности учитывая перемещение боевых действий на территорию России и из-за угроз последней применить ядерное оружие.

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"Украинско-российская война - это не только горячая война в Украине, она имеет огромное глобальное влияние. ... Стороны, которые не видят вреда в продолжении войны, также имеют разные геополитические расчеты. ... Нас волнует то, что формат изменится", - сказал Фидан.

Учитывая санкционный режим против России, он видит два варианта развития событий: война станет "либо широкомасштабной, либо замороженной".