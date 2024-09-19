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Глава МИД Турции Фидан о посредничестве в войне: Переговоры продолжаются на уровне разведок

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан

Попытки поиска окончания российско-украинской войны являются приоритетом для Турции и ее президента, переговоры продолжаются на уровне разведок.

В Анкаре опасаются, что война может выйти из-под контроля, в частности из-за перемещения боевых действий на территорию РФ и угрозы последней по применению ядерного оружия. Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал во время круглого стола, организованного информационным агентством "Анадолу", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По этому вопросу "на практике" было сделано многое, ведутся "очень квалифицированные" переговоры, особенно в отношении разведывательной дипломатии и проектов соглашений об энергетической и продовольственной безопасности, которые проводятся через Национальную разведывательную организацию Турции (MİT)", - сообщил Фидан.

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Министр подчеркнул, что стороны не всегда могут встречаться "одним составом, в том же месте", но работа продолжается. По его убеждению, в случае решения проблем в сфере продовольственной безопасности и энергетики будут исчерпаны и причины для продолжения "большой войны".

Фидан не исключает, что война может "выйти из-под контроля", в частности учитывая перемещение боевых действий на территорию России и из-за угроз последней применить ядерное оружие.

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"Украинско-российская война - это не только горячая война в Украине, она имеет огромное глобальное влияние. ... Стороны, которые не видят вреда в продолжении войны, также имеют разные геополитические расчеты. ... Нас волнует то, что формат изменится", - сказал Фидан.

Учитывая санкционный режим против России, он видит два варианта развития событий: война станет "либо широкомасштабной, либо замороженной".
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Специально для любителей "мира с рф":
В начале было принято решение о ликвидации государства т.н. рф;
Но, учитывая, что именно сделала т.н. рф - решение было изменено, теперь конечный результат войны рф с остальным миром на территории Украины - это полная ликвидация человеческого населения данной территории, вместе с историческим наследием, государством и социумом. Полная.
Мнение отдельных личностей, вроде данного Фидана - это не более, чем статическая погрешность.
Дебилов не лечат и не учат, с ними не ведут переговоры и диалоги. Их закапывают. Иногда живьем.
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19.09.2024 21:55 Ответить
Говорят у Лаврова тоже пейджер взорвался )))
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19.09.2024 22:26 Ответить
Мировая закулиса поделилась с тобой своими планами?
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20.09.2024 07:19 Ответить
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20.09.2024 11:07 Ответить
З цього питання "на практиці" було зроблено багато, ведуться "дуже кваліфіковані" переговори, особливо щодо розвідувальної дипломатії та проєктів угод про енергетичну та продовольчу безпеку, які проводяться через Національну розвідувальну організацію Туреччини (MİT)", - повідомив Фідан. терецьки холуям рашиста до одного місця війна в Україні, їм головне як в часі війни заробити на українському зерні і поставити в Україну плаваючі енергоблоки.та почати заробляти продаючи українцям світло
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19.09.2024 22:04 Ответить
от ще один доказ тому, що керівники розвідок ворогів спілкуються поміж собою.
А в цьому не не вірить...
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20.09.2024 23:38 Ответить
 
 