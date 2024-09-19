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Крым (26001) МИД (6803) Сикорский (357)

МИД о предложениях относительно статуса Крыма: Территориальная целостность Украины не может быть предметом компромиссов

МЗС України

Министерство иностранных дел вечером в четверг, 19 сентября, заявило о недопустимости компромиссов относительно территориального статуса Крыма после того, как глава польского МИД Радослав Сикорский предложил передать его под мандат ООН и провести там референдум.

Соответствующий комментарий "относительно неприемлемых предложений на тему будущего статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь" опубликован на сайте МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов. Крым - это Украина. Точка.

На стороне Украины наши Силы обороны, партнеры, Устав ООН и международное право.

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Крым - это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров.

Ожидаем дальнейшей решительной поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вернуться к уважению международного права и Устава ООН, вывести свои войска и вооружения со всей суверенной территории Украины и восстановить ее территориальную целостность, а также привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины и за все совершенные преступления.

Все усилия должны быть направлены на то, чтобы быстрее достичь этих целей, а не удовлетворять, тем или иным способом, аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права.

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Президент Украины в рамках Формулы мира предложил четкое видение достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины и мира. Приглашаем всех, кто уважает международное право и Устав ООН, присоединиться к усилиям по внедрению Формулы мира как единственного пути к восстановлению справедливого и устойчивого мира в Европе", - говорится в комментарии МИД Украины.

МИД Украины не уточнил, почему опубликовал этот комментарий, но он появился после того, как глава МИД Польши Сикорский предложил отдать Крым ООН для проведения референдума.
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Топ комментарии
+12
Тре Холмщину передать в ООН, с последующим в нашу пользу референдумом.
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19.09.2024 23:20
+11
Сікорський міг би запропонувати референдум у Гданську...
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19.09.2024 23:34
+10
Сікорський повівся, як кремлівська консерва. Хоча старий Фройд посперечався б щодо слова "як".
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19.09.2024 23:17
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Крим - це Україна
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19.09.2024 23:03 Ответить
Від словесної констатації реальність, на жаль, не зміниться.
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20.09.2024 09:10 Ответить
Учитывая то что парашка это империя а все империи рано или поздно распадаються-все рано или поздно изменится. Главное никогда не признавать официально потерю части своих территорий. Никогда не призновать крым российским. Думаете Греки глупые что не признают северный Кипр Турецким? Хотя Турция значительно сильнее Греции в военном плане. И самое главное:территориальные уступки Парашке-только увелиат ее аппетит но не будут способствовать миру. Как это с Гитлером было. Мы ведь уже один раз отдали Крым без боя-и что на этом всем закончилось?
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20.09.2024 10:15 Ответить
Якщо виставлять питання продовження/завершення війни у залежність від визнання ряду наших територій російськими (наприклад Криму), і західні партнери таку умову підхоплять і підтримають, то у нас просто не залишиться вибору.
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20.09.2024 10:39 Ответить
Який к х.ям референдум?! Хай у себе проводить, щур кремлівський.
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19.09.2024 23:07 Ответить
Сікорський міг би запропонувати референдум у Гданську...
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19.09.2024 23:34 Ответить
Сікорський повівся, як кремлівська консерва. Хоча старий Фройд посперечався б щодо слова "як".
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19.09.2024 23:17 Ответить
Фрейд чи Фродо?
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19.09.2024 23:36 Ответить
Та обидва крутять пальцем коло скроні, дивлячись на ******* "дипломатію".
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20.09.2024 07:56 Ответить
Тре Холмщину передать в ООН, с последующим в нашу пользу референдумом.
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19.09.2024 23:20 Ответить
Спочатку замінити всі держані органи влади, інституції, населення на українців, і вже потім, років через 10, провести референдум.
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20.09.2024 08:00 Ответить
А референдум проводити навіщо? Щоби комусь з закордонних політиканів догодити?
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20.09.2024 08:08 Ответить
Все як хотів Сікорський відносно Криму!
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20.09.2024 08:16 Ответить
Оказывается главный лях, як оте лiцо кавказской национальности - гарячий, як свiже кiнське лайно, ще й тупе, як сибiрський валянок, бо сам не розумiе шо ляпнув.
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19.09.2024 23:25 Ответить
Свинособака занюхнула з валізки і почалися конвульсії. ))
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19.09.2024 23:53 Ответить
Путин не вечен, также как и вся *********. После того как откинет коньки можно вполне на дипломатическом уровне при поддержке крымских татар вернуть обратно. А пока что не давать забывать. Все элементарно
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20.09.2024 04:59 Ответить
Ты простой татарин? Как по мне то ты чурка кацапская
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20.09.2024 07:42 Ответить
1. Доживіть до того моменту, коли пуйло здохне.
2. Киримли себе вже показали у 14-му, як вони готові обстоювати рідну землю (фізично).
3. Де зара Меджліс та чого варта ******* дипломатія?
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20.09.2024 08:15 Ответить
А главзеб - с.ыкло, за рататуйство сикорского не вызвал посла на кылым и не вручил ноту протеста, за призыв к отчуждению нашей территории.
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19.09.2024 23:39 Ответить
Шоби пан пояснив хто тут бидло ?
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19.09.2024 23:55 Ответить
у Сікорського з Зелею один ділер на двох
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20.09.2024 00:29 Ответить
Как сказал Киса Воробьянинов торг здесь неуместен.
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20.09.2024 00:52 Ответить
Шото не віриться в правдивість такого заклику Дерьмака через Сибігу. У дуету був план Стамбульських похорон, де про Крим 15 років ніхто мови не веде. Тепер у параноїка є його план перемоги, з яким він виступить в ООН і покаже Трампу. В Україні він не відомий. Через що він хамив Сікорському невідомимо, з закликів Дерьмакових стряпчих убачається, що це сам Сікорський нахамив Бубону із біженцями,із ракетами, із Кримом хамить. і взагалі Польща не той партнер.
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20.09.2024 01:14 Ответить
можете везти мову про крым, а толку? забрати у ядернои держави?
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20.09.2024 06:30 Ответить
как два пальца .....
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20.09.2024 06:39 Ответить
ну два пальца можно и все
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20.09.2024 06:42 Ответить
Мыу ядерной смехдержавы забрали часть Курской бласти-и чо?))))
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20.09.2024 10:18 Ответить
дебил
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20.09.2024 15:56 Ответить
"Червоні лінії малюєте"? Ми це вже чули неодноразово від западних сцикунів.
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20.09.2024 18:20 Ответить
Сикорский ,не открывай рот ,а то кишки простудишь
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20.09.2024 06:40 Ответить
Схоже влада дуже хоче посваритись з Польщею ,так би реагували в підігравані москві на Угорщину і Словачину та де нам, Україною до цієї пори транспортуются нафта і газ на яких рашисти щорічно заробляють понад 6 мільярдів євро.
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20.09.2024 07:28 Ответить
Сзоже пшек перднув в калюжу, і йому це наглядно пояснюють, що не так?
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20.09.2024 07:44 Ответить
Ага, а "будь-які ідеї щодо закінчення війни не можуть предметом розмов, бо це ставить під ризик подальше правління Найвеличнішого та його придворних".
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20.09.2024 09:08 Ответить
Ну зрозуміло. Яке закінчення війни? Малолєткі бухаються піво під російську музику, пєнси торчать від російських серіалів, усіх інших хто попався тягнуть на бойню, а гундос може правити так вічно прикриваючись військовим станом, нащо щось змінювати, хто рахує ті трупи, 50-100тис на рік, не питання. Країна м'ясників якихось.
ps Вже десять років усі живуть без криму, але не можуть уявити своє існування без нього, дуже смішний жарт.
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20.09.2024 09:27 Ответить
Чуваче, ти прапорець біля свого ніку зміни, якшо ти називаєш визвольну війну "бойнею".
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20.09.2024 18:25 Ответить
 
 