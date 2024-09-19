Улица Богдана Ступки и площадь в честь НАТО: в Киеве переименовали 13 объектов
В столице изменили названия еще 13 городских объектов: восемь из которых переименованы в процессе дерусификации и декоммунизации, а пять - на общих основаниях.
Об этом сообщили в Киевсовете, передает Цензор.НЕТ.
Переименование по районам:
Дарницкий район:
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улица Ивана Тургенева получила название улица Николая Волковича.
Днепровский район:
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улицу Петра Чаадаева переименовали в улицу Елизаветы Шахатуни.
Подольский район:
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улица Брюсова стала улицей Валентины Радзимовской;
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парку возле кинотеатра Тараса Шевченко присвоили название " Кристерова горка
".
Печерский район:
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улицу Станиславского переименовали в улицу Богдана Ступки.
Святошинский район:
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парк "Юность" переназвали на парк "Гамбургский";
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улица Октябрьская стала улицей Сулимовской;
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улицу Сергея Есенина переименовали в улицу Скарбова;
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парку на улице Михаила Котельникова, 26-32, присвоили имя Михаила Реуцкого.
Соломенский район:
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улица Боткина стала улицей Профессора Павловского;
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безымянную площадь между улицами Сичеславской и Георгия Кирпы назвали "площадью Североатлантического альянса".
Шевченковский район:
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переулок Бехтеровский назвали переулком Варяжским;
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сквер на улице Прорезной (между домами №3 и №5) получил название "Украинского радио".
Пожалуйста, подождите...
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Єто точно дерусификация?
До речі, а ти не думав перейменувати з Алєксєй на Олексій? )
Можна не чекати поки помре.