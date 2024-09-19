Улица Богдана Ступки и площадь в честь НАТО: в Киеве переименовали 13 объектов

В столице изменили названия еще 13 городских объектов: восемь из которых переименованы в процессе дерусификации и декоммунизации, а пять - на общих основаниях.

Об этом сообщили в Киевсовете, передает Цензор.НЕТ.

Переименование по районам:

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Дарницкий район:

улица Ивана Тургенева получила название улица Николая Волковича.

Днепровский район:

улицу Петра Чаадаева переименовали в улицу Елизаветы Шахатуни.

Подольский район:

улица Брюсова стала улицей Валентины Радзимовской;

парку возле кинотеатра Тараса Шевченко присвоили название " Кристерова горка ".

Печерский район:

улицу Станиславского переименовали в улицу Богдана Ступки.

Святошинский район:

парк "Юность" переназвали на парк "Гамбургский";

улица Октябрьская стала улицей Сулимовской;

улицу Сергея Есенина переименовали в улицу Скарбова;

парку на улице Михаила Котельникова, 26-32, присвоили имя Михаила Реуцкого.

Соломенский район:

улица Боткина стала улицей Профессора Павловского;

безымянную площадь между улицами Сичеславской и Георгия Кирпы назвали "площадью Североатлантического альянса".

Шевченковский район: