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Киев (24762) Киевсовет (1270) переименования (737)

Улица Богдана Ступки и площадь в честь НАТО: в Киеве переименовали 13 объектов

Київ

В столице изменили названия еще 13 городских объектов: восемь из которых переименованы в процессе дерусификации и декоммунизации, а пять - на общих основаниях.

Об этом сообщили в Киевсовете, передает Цензор.НЕТ.

Переименование по районам:

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Дарницкий район:

  • улица Ивана Тургенева получила название улица Николая Волковича.

Днепровский район:

  • улицу Петра Чаадаева переименовали в улицу Елизаветы Шахатуни.

Подольский район:

  • улица Брюсова стала улицей Валентины Радзимовской;

  • парку возле кинотеатра Тараса Шевченко присвоили название " Кристерова горка

    ".

Печерский район:

  • улицу Станиславского переименовали в улицу Богдана Ступки.

Святошинский район:

  • парк "Юность" переназвали на парк "Гамбургский";

  • улица Октябрьская стала улицей Сулимовской;

  • улицу Сергея Есенина переименовали в улицу Скарбова;

  • парку на улице Михаила Котельникова, 26-32, присвоили имя Михаила Реуцкого.

Соломенский район:

  • улица Боткина стала улицей Профессора Павловского;

  • безымянную площадь между улицами Сичеславской и Георгия Кирпы назвали "площадью Североатлантического альянса".

Шевченковский район:

  • переулок Бехтеровский назвали переулком Варяжским;

  • сквер на улице Прорезной (между домами №3 и №5) получил название "Украинского радио".
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Топ комментарии
+13
Треба було підколоти партнерів - назвати площа "Потужної Рішучості НАТО".
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20.09.2024 00:00
+11
Після того як Богдан Ступка знявся в відверто антиукраїнському фільмі "Тарас Бульба" бо гроші любив сильно. Дуже сильно. В нього був вибір. І він вибрав гроші і ганьбу. А потім решту життя розказував що кацапи "змонтували". Тут все просто "одін раз і підарас".
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20.09.2024 00:51
+8
НАТО ближче ніж ми всі думали.
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19.09.2024 23:45
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Нато якому ми не потрібні
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19.09.2024 23:41 Ответить
Що ми зробили, щоб туди потрапити?
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19.09.2024 23:46 Ответить
Потрібні. Але не в такому вигляді.
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20.09.2024 03:59 Ответить
НАТО ближче ніж ми всі думали.
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19.09.2024 23:45 Ответить
Треба було підколоти партнерів - назвати площа "Потужної Рішучості НАТО".
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20.09.2024 00:00 Ответить
Станиславского переименовали в улицу Богдана Ступки
-----------------
Єто точно дерусификация?
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20.09.2024 00:06 Ответить
Бо в того крилате *Не верю*
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20.09.2024 00:13 Ответить
А шо не так? ) "лєніна свалілі"? )))
До речі, а ти не думав перейменувати з Алєксєй на Олексій? )
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20.09.2024 09:58 Ответить
Думал. Но название почт. ящика на гугле уже не поменяешь (((
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20.09.2024 10:26 Ответить
Як і зайву хромосому з вузькою щелепою.
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20.09.2024 22:48 Ответить
пнх
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21.09.2024 03:19 Ответить
Навряд чи мене цікавить твій сумний статевий досвід, тунгусе.
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24.09.2024 02:54 Ответить
Не можна змінити адресу пошти але можна змінити ім'я акаунта
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21.09.2024 07:56 Ответить
Не получается...
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23.09.2024 09:06 Ответить
Після того як Богдан Ступка знявся в відверто антиукраїнському фільмі "Тарас Бульба" бо гроші любив сильно. Дуже сильно. В нього був вибір. І він вибрав гроші і ганьбу. А потім решту життя розказував що кацапи "змонтували". Тут все просто "одін раз і підарас".
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20.09.2024 00:51 Ответить
У нас уже є вулиця Натілі Ужвій, але хто памятає що вона була агентом КДБ і писала доноси? В театрі її боялись навіть в старості і до її смерті тримали в репертуарі спеціально для неї виставу "Пора осіннього листя"...
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20.09.2024 00:57 Ответить
Ступка теж був стукач.
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20.09.2024 06:04 Ответить
В 80-і працював в театрі Франка. Жодної інформації стосовно Ступки і його співпраці з КДБ в ті роки у мене не має. Якщо стосовно Ужвій є великий список осіб які постраждали від її підстав та співпраці з КДБ, то стосовно Ступки нічого подібного до цього часу я не чув. А, як відомо, митці ******* попліткувати...
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20.09.2024 13:28 Ответить
А Ступка завжди був хитрим запроданцем
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20.09.2024 07:28 Ответить
Достатньо подивитись на сина якого він виховав і внука якого виховав його син...
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20.09.2024 13:37 Ответить
"Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!.."
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20.09.2024 09:35 Ответить
Ступка був занадто хитрий і загравав з москалями, щоб заробити. А син ще гірший
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20.09.2024 00:56 Ответить
Площадь НАТО, новый Париж, Нью-Йорк. Facepalm* Для полной коллекции не хватает переулка Европы 🙄
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20.09.2024 01:56 Ответить
А тобі що до наших провулків?
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20.09.2024 08:07 Ответить
Ну з Нью-Йорком шо на Донбасі ти лохонувся. Йому просто повернули його назву. Це комуняки його колись перейменували на ''Новгородське''
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20.09.2024 08:50 Ответить
Якщо такий провуло (Європи) зявиться то це буде провулок "червоних ліхтарів"...
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20.09.2024 13:32 Ответить
А буде площа Глибокого Занепокоєння ?
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20.09.2024 04:00 Ответить
Достатньо Гамбурзького парку замість Юності
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20.09.2024 05:27 Ответить
Після перемоги треба залишити одне зруйноване містечко і зробити знього музей інфантілізму.Поставити пам'ятник у вигляді людини,сідячьої перед телевізором з смартфоном в руці і лайкаючим "відосікі" з попередженням "ДУМАЙ" коли їдеш на виборчу дільніцю.
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20.09.2024 05:24 Ответить
Угу, пам'ятник скрябіну, вулицю ступці, ще треба площу Януковича забацати.
Можна не чекати поки помре.
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20.09.2024 06:03 Ответить
вызывает только злость- денег немеряно вложат в таблички
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20.09.2024 06:26 Ответить
теперь осталась мелочь- победить
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20.09.2024 06:54 Ответить
ступка москаль
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20.09.2024 09:04 Ответить
 
 