Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц РФ, Ирана и Китая

В четверг, 19 сентября, президент Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении новых санкций.

Соответствующие указы №638/2024 и №639/2024 обнародованы на сайте Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский ввел ограничения против ряда физических и юридических лиц России, Ирана и Китая.

Так, введены санкции против шестерых граждан РФ, Ирана и КНР сроком на 10 лет, а также против 43 компаний этих стран. В частности, в санкционный список попали Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции, Иранские авиалинии, ряд научно-исследовательских институтов и предприятий РФ, а также компании, зарегистрированные в КНР.

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Указом президент также ввел санкции против двух российских предприятий - ООО "Завод судовой светотехники "Маяк"" и Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод".