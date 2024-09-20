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Зеленский (19029) санкции (11040)

Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц РФ, Ирана и Китая

Володимир Зеленський

В четверг, 19 сентября, президент Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении новых санкций.

Соответствующие указы №638/2024 и №639/2024 обнародованы на сайте Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский ввел ограничения против ряда физических и юридических лиц России, Ирана и Китая.

Так, введены санкции против шестерых граждан РФ, Ирана и КНР сроком на 10 лет, а также против 43 компаний этих стран. В частности, в санкционный список попали Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции, Иранские авиалинии, ряд научно-исследовательских институтов и предприятий РФ, а также компании, зарегистрированные в КНР.

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Указом президент также ввел санкции против двух российских предприятий - ООО "Завод судовой светотехники "Маяк"" и Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод".
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Топ комментарии
+8
Единственный кто в мире вводит эффективные санкции против Ирана это Израиль.
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20.09.2024 00:10
+6
Зєля, не шкодуючи сил, вдає з себе олігофрена

цікаво, навіщо?

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20.09.2024 00:25
+5
Та ні, як раз якісний..
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20.09.2024 00:35
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Единственный кто в мире вводит эффективные санкции против Ирана это Израиль.
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20.09.2024 00:10 Ответить
знову неякісний кокаїн?
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20.09.2024 00:16 Ответить
Та ні, як раз якісний..
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20.09.2024 00:35 Ответить
В тебе точно?
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20.09.2024 01:38 Ответить
Точно КНР, а не КНДР? Не переплутали?
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20.09.2024 00:18 Ответить
Зєля, не шкодуючи сил, вдає з себе олігофрена

цікаво, навіщо?

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20.09.2024 00:25 Ответить
Все очень просто, изначально - это естественное его состояние.
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20.09.2024 01:33 Ответить
(⁠+⁠_⁠+⁠)🤡🤣
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20.09.2024 01:16 Ответить
А за отих, опозажопних ригоАНАЛІВ та отим Служкам, яким допоміг з мєнєньджарами з ОПУ, потужно утікти, з Краденими грошима, з України?? Мабуть, таки забув!?? Акакаяразніца ?
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20.09.2024 01:31 Ответить
Вы так пишете, будто он понимает что и зачем он подписывает
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20.09.2024 03:49 Ответить
А шо тут не зрозумілого - спочатку підписує "шо", а потім " навіщо".
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20.09.2024 04:01 Ответить
Я один раз имел неосторожность послушать это веселино-кретино без суфлера и подготовленной речи, а вживую, так сказать в реальном времени.

Он вообще слабо понимает, кто он и зачем он.

Простите меня, я голосовал за это в 2019
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20.09.2024 04:04 Ответить
Зеленський ввів санкції проти фізичних і юридичних осіб РФ, Ірану та Китаю. Введено санкції проти шістьох громадян РФ, Ірану та КНР терміном на 10 років.

А чого саме на 10 років? По Фрейду? Воно планує царювати не менше ніж 10 років?
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20.09.2024 04:30 Ответить
Як не відосік так це піарчик ,все для аплодисментів.
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20.09.2024 06:42 Ответить
 
 