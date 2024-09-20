ВМС США готовятся к возможной войне с Китаем в 2027 году

В новой стратегии на 2024 год, которую приняли военно-морские силы США, одной из целей указана "готовность к возможности войны с Китайской Народной Республикой в 2027 году"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Что предусматривает стратегия?

В командовании ВМС утверждают, что у США есть и другие конкуренты, с которыми нужно бороться, в частности - Россия, Иран и ливанская группировка боевиков "Хезболла".

Китай определен как главный вызов для сил США, а 2027 год указан на основе оценок о потенциальной дате вторжения Китая в Тайвань, рассказала руководитель военно-морских операций, адмирал Лиза Франкетти.

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Как говорится в документе, другая основная цель ВМС США - "усиление долгосрочного превосходства".

Новая стратегия в целом направлена на готовность противостоять растущим вызовам со стороны Китая и с развертыванием передовых технологий.

Кроме того, "Навигационный план для военно-морского флота Америки" (2024 NAVPLAN) предусматривает ускорение строительства новых кораблей и укрепление флота с использованием новых технологий.

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Также в плане говорится о сокращении задержек в техническом обслуживании кораблей, подводных лодок и самолетов, масштабировании автономных систем вооружения и активизации усилий по набору персонала.

По данным издания The Hill, в настоящее время Китай обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом, а США в этом вопросе в значительной степени полагаются на системы искусственного интеллекта, считая, что ИИ сможет в будущем серьезно изменить природу войны.