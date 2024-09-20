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Китай (2791) США (24820) флот (445)

ВМС США готовятся к возможной войне с Китаем в 2027 году

Військовий флот США готується до можливої війни з Китаєм до 2027 року

В новой стратегии на 2024 год, которую приняли военно-морские силы США, одной из целей указана "готовность к возможности войны с Китайской Народной Республикой в 2027 году"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Что предусматривает стратегия?

В командовании ВМС утверждают, что у США есть и другие конкуренты, с которыми нужно бороться, в частности - Россия, Иран и ливанская группировка боевиков "Хезболла".

Китай определен как главный вызов для сил США, а 2027 год указан на основе оценок о потенциальной дате вторжения Китая в Тайвань, рассказала руководитель военно-морских операций, адмирал Лиза Франкетти.

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Как говорится в документе, другая основная цель ВМС США - "усиление долгосрочного превосходства".

Новая стратегия в целом направлена на готовность противостоять растущим вызовам со стороны Китая и с развертыванием передовых технологий.

Кроме того, "Навигационный план для военно-морского флота Америки" (2024 NAVPLAN) предусматривает ускорение строительства новых кораблей и укрепление флота с использованием новых технологий.

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Также в плане говорится о сокращении задержек в техническом обслуживании кораблей, подводных лодок и самолетов, масштабировании автономных систем вооружения и активизации усилий по набору персонала.

По данным издания The Hill, в настоящее время Китай обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом, а США в этом вопросе в значительной степени полагаются на системы искусственного интеллекта, считая, что ИИ сможет в будущем серьезно изменить природу войны.
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Топ комментарии
+18
спочатку вигодували свиню а тепер не розуміють що з нею робити
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20.09.2024 09:09
+17
довбні, війна вже йде, і ви поки-що програєте.
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20.09.2024 09:10
+11
Какой такой вайны? У Китая же есть ЯО. Нужно сдаться и дагавариться пасередине, а самому спрятаться за океаном, как говорит Трамп.
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20.09.2024 09:31
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спочатку вигодували свиню а тепер не розуміють що з нею робити
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20.09.2024 09:09 Ответить
Свиню відгодовують щоб зарізати і з"їсти. Дядько Сем розумний...
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20.09.2024 09:37 Ответить
довбні, війна вже йде, і ви поки-що програєте.
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20.09.2024 09:10 Ответить
Так и есть. На Западе то ли полные долбоепы то ли слепые, если до сих пор не увидели что Китай уже воюет. Только руками своих союзников типо рашки, северной кореи и Ирана. Как говорит китайская мудрость, умный китаец ждет пока дураки воюют а китаец ждет пока труп врага проплывет мимо по реке.
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20.09.2024 09:35 Ответить
А могли б готуватись до шашликів.
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20.09.2024 09:19 Ответить
Китай без головних союзників параші, ірану та північної кореї не наважиться рипатись
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20.09.2024 09:20 Ответить
Він рипнеться в Тайвань і почнеться
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20.09.2024 09:41 Ответить
Какой такой вайны? У Китая же есть ЯО. Нужно сдаться и дагавариться пасередине, а самому спрятаться за океаном, как говорит Трамп.
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20.09.2024 09:31 Ответить
А реально, Китай нападет только в одном случае, если Украине дадут проиграть и если ***** отдадут хоть один метр Украины. Думаете почему Китай сейчас настаивает о перемирии в Украине? Потому что Китаю нужен прицидент что международно признанные границы при желании сильного можно двигать куда угодно и мировая общественность на ето закроет глаза.
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20.09.2024 09:59 Ответить
на заході, до того ж йде вйіна між лівими (троцкістами) і правими. в більшості країн ліві або мають владу, або суттєво впливають. для лівих перемога китаю - мрія.
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20.09.2024 10:25 Ответить
Виростили ще одного монстра. А українці ще коли казали що пора давити різних ''імператорів''. Так ви вигадали ескалації та понамальовували червоних ліній
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20.09.2024 09:37 Ответить
Та ну нафиг... Ещё этого не хватало... .
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20.09.2024 09:49 Ответить
За даними видання The Hill, наразі Китай володіє найбільшим у світі військово-морським флотом

З вашою допомогою. кісінджеру подякуйте за це. Відірвали китай від срср?
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20.09.2024 09:50 Ответить
а скільки було пафосу! от, ми зараз інвестуємо в 3-й світ з диктаторськими режимами, там почнеться економічне зростання, з'явиться середній клас, який буде рушієм демократичних перетворень в тих країнах. ага, перетворились, перевіряй.
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20.09.2024 10:29 Ответить
Їжте та не обляпайтесь
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20.09.2024 11:49 Ответить
що ж, побачимо кінець ще однієї імперії

хоча при розпаді будь-якої імперії в усі боки летить купа лайна, нажаль
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20.09.2024 10:19 Ответить
"готуються" і "готовність до можливості" - дві абсолютно різні речі
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20.09.2024 10:27 Ответить
Не шашлики та холодець, а реальна підготовка? Лохи! А у нас Нелох!
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20.09.2024 12:20 Ответить
 
 