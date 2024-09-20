РФ предусматривала вторжение ВСУ на Курщину за несколько месяцев и пыталась предотвратить это, - The Guardian

Российское военное командование знало о вторжении Украины в Курскую область за несколько месяцев до него и разрабатывало планы для предотвращения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на документы, которые украинская армия захватила на заброшенных российских позициях в регионе.

Отмечается, что разоблачение соответствующих документов делает беспорядок среди российских войск после начала Курской операции "еще более позорным".

Документы, переданные Guardian, также раскрывают беспокойство России относительно морального духа у военных под Курском, которое усилилось после самоубийства солдата на фронте, который, как сообщается, находился в "длительном состоянии депрессии из-за своей службы в российской армии".

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Проблемы с моральным духом у российских военных

Издание пишет, что командиры подразделений получают указания обеспечить ежедневное потребление солдатами российских государственных СМИ для поддержания их "психологического состояния".

В конце августа The Guardian встретилось с украинскими спецподразделениями, которые изъяли документы через несколько часов после выхода с территории России. Военные сообщили, что они изъяли российские документы МВД, ФСБ и армии из зданий в Курской области, а позже предоставили их для просмотра и фотографирования.

Некоторые из документов - это распечатанные приказы, разосланные различным подразделениям, другие - рукописные журналы, фиксирующие события и проблемы на конкретных позициях. Самые ранние записи датируются концом 2023 года, тогда как самые свежие документы - всего за шесть недель до начала вторжения Украины в Курскую область 6 августа.

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Документы преимущественно происходят из подразделений 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ, в частности из второй роты его 17-го батальона.

Предупреждение о планах операции ВСУ

Российские военные документы содержат многомесячные предупреждения о возможном вторжении в Курскую область и попытке захватить Суджу, которая уже больше месяца находится под украинским контролем.

Так, в записи от 4 января говорилось о "потенциальной возможности прорыва государственной границы" украинской армией и приказывалось усилить подготовку к отражению любого нападения.

19 февраля командиры подразделений были предупреждены о планах Украины "быстро продвинуться из Сумской области на российскую территорию на глубину до 80 км, чтобы создать четырехдневный "коридор" до прибытия основных подразделений украинской армии на бронетехнике, пишет Guardian.

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В середине марта пограничные подразделения получили приказ усилить оборонительные рубежи и "организовать дополнительные учения для руководства подразделений и опорных пунктов по надлежащей организации обороны" в рамках подготовки к трансграничной атаке украинских войск.

В середине июня появилось более конкретное предупреждение об украинских планах "в направлении Юнаковка - Суджа, с целью взятия под контроль Суджи, что действительно произошло в августе.

Также предполагалось, что Украина попытается разрушить мост через реку Сейм, чтобы прервать российские линии снабжения в регионе, что впоследствии и произошло. В июньском документе сетовали на то, что российские подразделения, дислоцированные на фронте, "укомплектованы в среднем лишь на 60-70% и в основном включают резервистов со слабой подготовкой".

Когда 6 августа началось наступление украинских войск, многие российские солдаты оставили свои позиции, и за неделю Украина полностью взяла под контроль Суджу.

"Они сбежали, даже не эвакуировавшись и не уничтожив свои документы", - сказал член группы специальных операций, который изъял документы.

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Российская тактика за последний год

Документы также дают представление о российской тактике за последний год, в одном случае речь идет о необходимости создания окопов-приманок и позиций, чтобы сбить с толку украинские разведывательные беспилотники.

"Необходимо создать макеты танков, бронетранспортеров и артиллерийских установок, а также манекены солдат, которые должны периодически перемещаться", - говорится в одном из приказов.

В нем добавляется, что на ложные позиции следует отправить нескольких солдат, которые ночью будут разжигать костры и ходить с факелами, а также о том, что Россия должна создать радиопереговоры о позициях-приманках с целью их перехвата.

Пока непонятно, были ли такие позиции когда-либо созданы, в частности, члены украинского подразделения, которые в течение последних недель использовали разведывательные беспилотники в этом районе, сообщили Guardian, что не видели никаких доказательств существования таких позиций.

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Как пишет Guardian, за сухими, извилистыми официальными формулировками скрываются признаки серьезных проблем с моральным духом на фронте.

Самоубийство российского солдата

"Анализ текущей ситуации по самоубийствам свидетельствует, что вопрос гибели военнослужащих в результате суицидальных проявлений остается напряженным", - говорится в одной из записей.

В нем также сообщается об инциденте, который, как указано, произошел 20 января этого года, когда солдат срочной службы зашел в летнюю уборную на караульном посту и выстрелил себе в живот.

"Расследованием инцидента установлено, что причиной самоубийства и смерти стал нервно-психологический срыв, вызванный длительным пребыванием в состоянии депрессии из-за службы в российской армии", - говорится в рукописном рапорте.

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Чтобы предотвратить дальнейшие подобные инциденты, российским командирам подразделений приказано выявлять военнослужащих, которые "психически не готовы к выполнению служебных обязанностей или склонны к девиантному поведению, организовывать их перераспределение и перевод в военно-медицинские учреждения".

Кроме того, солдатам следует уделять 5-10 минут в день, а также один час в неделю политическим инструктажам, "направленным на поддержание и повышение политического, морального и психологического состояния личного состава".