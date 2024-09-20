РФ предусматривала вторжение ВСУ на Курщину за несколько месяцев и пыталась предотвратить это, - The Guardian
Российское военное командование знало о вторжении Украины в Курскую область за несколько месяцев до него и разрабатывало планы для предотвращения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на документы, которые украинская армия захватила на заброшенных российских позициях в регионе.
Отмечается, что разоблачение соответствующих документов делает беспорядок среди российских войск после начала Курской операции "еще более позорным".
Документы, переданные Guardian, также раскрывают беспокойство России относительно морального духа у военных под Курском, которое усилилось после самоубийства солдата на фронте, который, как сообщается, находился в "длительном состоянии депрессии из-за своей службы в российской армии".
Проблемы с моральным духом у российских военных
Издание пишет, что командиры подразделений получают указания обеспечить ежедневное потребление солдатами российских государственных СМИ для поддержания их "психологического состояния".
В конце августа The Guardian встретилось с украинскими спецподразделениями, которые изъяли документы через несколько часов после выхода с территории России. Военные сообщили, что они изъяли российские документы МВД, ФСБ и армии из зданий в Курской области, а позже предоставили их для просмотра и фотографирования.
Некоторые из документов - это распечатанные приказы, разосланные различным подразделениям, другие - рукописные журналы, фиксирующие события и проблемы на конкретных позициях. Самые ранние записи датируются концом 2023 года, тогда как самые свежие документы - всего за шесть недель до начала вторжения Украины в Курскую область 6 августа.
Документы преимущественно происходят из подразделений 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ, в частности из второй роты его 17-го батальона.
Предупреждение о планах операции ВСУ
Российские военные документы содержат многомесячные предупреждения о возможном вторжении в Курскую область и попытке захватить Суджу, которая уже больше месяца находится под украинским контролем.
Так, в записи от 4 января говорилось о "потенциальной возможности прорыва государственной границы" украинской армией и приказывалось усилить подготовку к отражению любого нападения.
19 февраля командиры подразделений были предупреждены о планах Украины "быстро продвинуться из Сумской области на российскую территорию на глубину до 80 км, чтобы создать четырехдневный "коридор" до прибытия основных подразделений украинской армии на бронетехнике, пишет Guardian.
В середине марта пограничные подразделения получили приказ усилить оборонительные рубежи и "организовать дополнительные учения для руководства подразделений и опорных пунктов по надлежащей организации обороны" в рамках подготовки к трансграничной атаке украинских войск.
В середине июня появилось более конкретное предупреждение об украинских планах "в направлении Юнаковка - Суджа, с целью взятия под контроль Суджи, что действительно произошло в августе.
Также предполагалось, что Украина попытается разрушить мост через реку Сейм, чтобы прервать российские линии снабжения в регионе, что впоследствии и произошло. В июньском документе сетовали на то, что российские подразделения, дислоцированные на фронте, "укомплектованы в среднем лишь на 60-70% и в основном включают резервистов со слабой подготовкой".
Когда 6 августа началось наступление украинских войск, многие российские солдаты оставили свои позиции, и за неделю Украина полностью взяла под контроль Суджу.
"Они сбежали, даже не эвакуировавшись и не уничтожив свои документы", - сказал член группы специальных операций, который изъял документы.
Российская тактика за последний год
Документы также дают представление о российской тактике за последний год, в одном случае речь идет о необходимости создания окопов-приманок и позиций, чтобы сбить с толку украинские разведывательные беспилотники.
"Необходимо создать макеты танков, бронетранспортеров и артиллерийских установок, а также манекены солдат, которые должны периодически перемещаться", - говорится в одном из приказов.
В нем добавляется, что на ложные позиции следует отправить нескольких солдат, которые ночью будут разжигать костры и ходить с факелами, а также о том, что Россия должна создать радиопереговоры о позициях-приманках с целью их перехвата.
Пока непонятно, были ли такие позиции когда-либо созданы, в частности, члены украинского подразделения, которые в течение последних недель использовали разведывательные беспилотники в этом районе, сообщили Guardian, что не видели никаких доказательств существования таких позиций.
Как пишет Guardian, за сухими, извилистыми официальными формулировками скрываются признаки серьезных проблем с моральным духом на фронте.
Самоубийство российского солдата
"Анализ текущей ситуации по самоубийствам свидетельствует, что вопрос гибели военнослужащих в результате суицидальных проявлений остается напряженным", - говорится в одной из записей.
В нем также сообщается об инциденте, который, как указано, произошел 20 января этого года, когда солдат срочной службы зашел в летнюю уборную на караульном посту и выстрелил себе в живот.
"Расследованием инцидента установлено, что причиной самоубийства и смерти стал нервно-психологический срыв, вызванный длительным пребыванием в состоянии депрессии из-за службы в российской армии", - говорится в рукописном рапорте.
Чтобы предотвратить дальнейшие подобные инциденты, российским командирам подразделений приказано выявлять военнослужащих, которые "психически не готовы к выполнению служебных обязанностей или склонны к девиантному поведению, организовывать их перераспределение и перевод в военно-медицинские учреждения".
Кроме того, солдатам следует уделять 5-10 минут в день, а также один час в неделю политическим инструктажам, "направленным на поддержание и повышение политического, морального и психологического состояния личного состава".
Пожалуйста, подождите...
Позивний Тайфун: У полоненого росіянина були папери - де які наші бригади. 38-ма бригада ще навіть не заїхала на Шахтарське, а у ньoгo булo записанo, щo за 3 тижні вoни там будуть
Джерело: https://censor.net/ua/r3508855
Передали украинские военные
Но пока никто не выступил с опровержением
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України...»
плану і що великої шкоди їм це не принесе і довго це вторгненя не буде, да і зв,язування українських резарвів їм вигідне. Доречі перші полонені казали що їх попереджали що буде якась атака ,така інформація проскакувала.
Не могли вони свідомо так облажатись.
Хоча б строковиків прибрали з напрямку головного удару. Тепер міняй їх на хвошЬІздов з "Азова" на ганьбу всієї кацапляндії.
Але де ж те угруповання, яке теоретично мало дати зустрічний бій?
не видавництва, а жовтюща преса.
майже всі.
Бо вони не хочуть визнавати наявність зрадників на Банковій.
Це диверсія в рядах русні на нашу користь?
США спілкуються з Куйлом, а про що ніхто не знає.
Проблема тільки в тому, що стосовно Бернса нема сумнівів, що нічого касапам продає, навіть інтереси України не продає. А от стосовно Буданги....
Можна пруфи, будь ласка, бо я про таке перший раз чую.
А про що спілкуються Бернс з Бортніковим невідомо - але Харківську та Херсонську операції Залужний проводив без американців. Коротче, Залужний послав амерів на@хєр, так буде точніше.
Залужний знає хто такі насправді США?
А от пруфи про те, як через підлеглих Буданова і Бортникова проводяться обміни військовополоненими я не наводитиму - загугливши, можете знайти самі. З чого я роблю висновок, що і Буданов з Бортниковим подекуди спілкуються.
А ось спілкування США з пітторашкою йде напряму і цього не приховують.
Я США не довіряю - гнилі вони, та й історичні факти свідчать про те, що США створила срср та
******* рашку. США та пітторашка це сюзерен та васал.
Була така інформація в пресі.
Мабуть, зараз вже Сирський США на@єр послав з приводу початку Курської операції.
Про роль колективного Буданова в історії...
....Хоча й у нас також є свій досвід таємної підготовки спецоперацій. Згадайте: Червінський і Бурба готували захоплення вагнерні й жодна деталь не вийшла назовні, аж поки інформацію не доповіли Zеленському. Зрадник відразу помчав інформувати ворога. А потім поставили Будангу. Відтоді самі поняття розвідка та таємниця перетворилися на насмішку. До речі, вже не раз були історії, коли наші бійці захоплювали документацію ворожих штабів, а в ній повідомлення про ще плановані переміщення наших військ і розташування навіть незначних підрозділів.
Це почалося після вдалої Харківської Офензиви. Тоді ворога: рашистів і Zеленського та його ставку вміло дезінформували про підготовку наступу на Херсон, а звільнили Харківщину. Більше ця промосковська потроч ніколи вже не допустила такої прикрості для "партньоров". Надалі про кожен рух треба було доповідати на його ставці, звідки ворог отримував дані майже в режимі прямого зв'язку.
У нас ще деколи запитують: чому ми не як Ізраїль, чому нас так не захищають. Особливо смішно, коли такі питання ставлять ті, хто обрав зрадників до влади. Хтось може собі уявити, щоб ізраїльтяни вибрали президентом чи прем'єром представників Хамас і Хезболла. Так ото ж...
До речі, Тарасик не зраджував батька. Те, що він помилявся, коли повірив в лабуду, ніби замовлення вбити Вячеслава Максимовича надійшло з демократичного табору, чи не від самого Ющенка - то це інша розмова. Хоча це пояснює його прихід в овощний табір з образою на Ющенка (якого він досі ще не вибачив - але за інші факапи).