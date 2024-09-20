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Новости Война
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армия РФ (18030) россия (93003) Курск (841)

РФ предусматривала вторжение ВСУ на Курщину за несколько месяцев и пыталась предотвратить это, - The Guardian

Росія місяцями знала про плани вторгнення ЗСУ у Курську область

Российское военное командование знало о вторжении Украины в Курскую область за несколько месяцев до него и разрабатывало планы для предотвращения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на документы, которые украинская армия захватила на заброшенных российских позициях в регионе.

Отмечается, что разоблачение соответствующих документов делает беспорядок среди российских войск после начала Курской операции "еще более позорным".

Документы, переданные Guardian, также раскрывают беспокойство России относительно морального духа у военных под Курском, которое усилилось после самоубийства солдата на фронте, который, как сообщается, находился в "длительном состоянии депрессии из-за своей службы в российской армии".

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Проблемы с моральным духом у российских военных

Издание пишет, что командиры подразделений получают указания обеспечить ежедневное потребление солдатами российских государственных СМИ для поддержания их "психологического состояния".

В конце августа The Guardian встретилось с украинскими спецподразделениями, которые изъяли документы через несколько часов после выхода с территории России. Военные сообщили, что они изъяли российские документы МВД, ФСБ и армии из зданий в Курской области, а позже предоставили их для просмотра и фотографирования.

Некоторые из документов - это распечатанные приказы, разосланные различным подразделениям, другие - рукописные журналы, фиксирующие события и проблемы на конкретных позициях. Самые ранние записи датируются концом 2023 года, тогда как самые свежие документы - всего за шесть недель до начала вторжения Украины в Курскую область 6 августа.

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Документы преимущественно происходят из подразделений 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ, в частности из второй роты его 17-го батальона.

Предупреждение о планах операции ВСУ

Российские военные документы содержат многомесячные предупреждения о возможном вторжении в Курскую область и попытке захватить Суджу, которая уже больше месяца находится под украинским контролем.

Так, в записи от 4 января говорилось о "потенциальной возможности прорыва государственной границы" украинской армией и приказывалось усилить подготовку к отражению любого нападения.

19 февраля командиры подразделений были предупреждены о планах Украины "быстро продвинуться из Сумской области на российскую территорию на глубину до 80 км, чтобы создать четырехдневный "коридор" до прибытия основных подразделений украинской армии на бронетехнике, пишет Guardian.

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В середине марта пограничные подразделения получили приказ усилить оборонительные рубежи и "организовать дополнительные учения для руководства подразделений и опорных пунктов по надлежащей организации обороны" в рамках подготовки к трансграничной атаке украинских войск.

В середине июня появилось более конкретное предупреждение об украинских планах "в направлении Юнаковка - Суджа, с целью взятия под контроль Суджи, что действительно произошло в августе.

Также предполагалось, что Украина попытается разрушить мост через реку Сейм, чтобы прервать российские линии снабжения в регионе, что впоследствии и произошло. В июньском документе сетовали на то, что российские подразделения, дислоцированные на фронте, "укомплектованы в среднем лишь на 60-70% и в основном включают резервистов со слабой подготовкой".

Когда 6 августа началось наступление украинских войск, многие российские солдаты оставили свои позиции, и за неделю Украина полностью взяла под контроль Суджу.

"Они сбежали, даже не эвакуировавшись и не уничтожив свои документы", - сказал член группы специальных операций, который изъял документы.

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Российская тактика за последний год

Документы также дают представление о российской тактике за последний год, в одном случае речь идет о необходимости создания окопов-приманок и позиций, чтобы сбить с толку украинские разведывательные беспилотники.

"Необходимо создать макеты танков, бронетранспортеров и артиллерийских установок, а также манекены солдат, которые должны периодически перемещаться", - говорится в одном из приказов.

В нем добавляется, что на ложные позиции следует отправить нескольких солдат, которые ночью будут разжигать костры и ходить с факелами, а также о том, что Россия должна создать радиопереговоры о позициях-приманках с целью их перехвата.

Пока непонятно, были ли такие позиции когда-либо созданы, в частности, члены украинского подразделения, которые в течение последних недель использовали разведывательные беспилотники в этом районе, сообщили Guardian, что не видели никаких доказательств существования таких позиций.

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Как пишет Guardian, за сухими, извилистыми официальными формулировками скрываются признаки серьезных проблем с моральным духом на фронте.

Самоубийство российского солдата

"Анализ текущей ситуации по самоубийствам свидетельствует, что вопрос гибели военнослужащих в результате суицидальных проявлений остается напряженным", - говорится в одной из записей.

В нем также сообщается об инциденте, который, как указано, произошел 20 января этого года, когда солдат срочной службы зашел в летнюю уборную на караульном посту и выстрелил себе в живот.

"Расследованием инцидента установлено, что причиной самоубийства и смерти стал нервно-психологический срыв, вызванный длительным пребыванием в состоянии депрессии из-за службы в российской армии", - говорится в рукописном рапорте.

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Чтобы предотвратить дальнейшие подобные инциденты, российским командирам подразделений приказано выявлять военнослужащих, которые "психически не готовы к выполнению служебных обязанностей или склонны к девиантному поведению, организовывать их перераспределение и перевод в военно-медицинские учреждения".

Кроме того, солдатам следует уделять 5-10 минут в день, а также один час в неделю политическим инструктажам, "направленным на поддержание и повышение политического, морального и психологического состояния личного состава".
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Топ комментарии
+29
100%% рашисти ВСЕ знали!!! якісь єрмачки з баканаФФими давно позливали всі операції ЗСУ.....

Позивний Тайфун: У полоненого росіянина були папери - де які наші бригади. 38-ма бригада ще навіть не заїхала на Шахтарське, а у ньoгo булo записанo, щo за 3 тижні вoни там будуть

Джерело: https://censor.net/ua/r3508855
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20.09.2024 10:17
+26
Якщо знав дерьмак-знали касаби!
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20.09.2024 10:23
+23
Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року. В розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна):
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України...»
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20.09.2024 10:37
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Правила форума Совет форумчан
100%% рашисти ВСЕ знали!!! якісь єрмачки з баканаФФими давно позливали всі операції ЗСУ.....

Позивний Тайфун: У полоненого росіянина були папери - де які наші бригади. 38-ма бригада ще навіть не заїхала на Шахтарське, а у ньoгo булo записанo, щo за 3 тижні вoни там будуть

Джерело: https://censor.net/ua/r3508855
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20.09.2024 10:17 Ответить
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20.09.2024 10:19 Ответить
Це кремлівський карлик наспівав зе гардіан ?
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20.09.2024 10:18 Ответить
"Документи, передані Guardian" - це хто ж їм передав документи, цікаво?
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20.09.2024 10:35 Ответить
А прочитать статью слабо ?
Передали украинские военные
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20.09.2024 11:18 Ответить
А разве нужно читать что то, кроме заголовков????
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20.09.2024 12:05 Ответить
Іноземній газеті на другий день ??
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20.09.2024 17:24 Ответить
Это уже детали.
Но пока никто не выступил с опровержением
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20.09.2024 19:39 Ответить
Хто, військові ? Будуть "світитися ??
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23.09.2024 13:07 Ответить
Жалюгідна західна преса перетворилась на філіал рашатудей!
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20.09.2024 10:20 Ответить
Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року. В розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна):
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України...»
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20.09.2024 10:37 Ответить
Незрозуміло, як же наші воюють ??
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20.09.2024 17:25 Ответить
А наші жалюгідні керманичі у філію фсб
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20.09.2024 10:45 Ответить
100 % !!
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20.09.2024 11:12 Ответить
шо то так готовились судя по резалтам как мы 2022)
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20.09.2024 10:22 Ответить
Ага! "Передбачала"!!! Всі ці "предбачення" - то агентурні звіти єрмачні.
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20.09.2024 10:23 Ответить
Якщо знав дерьмак-знали касаби!
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20.09.2024 10:23 Ответить
***** та ваша піздьож, передбачала?? То писали раніше що взагалі незнали, то вже придумали що передбачала
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20.09.2024 10:24 Ответить
Додуматися до такого варіанту розвитку подій не складно. Мабуть не сприйняли серйозно такий можливий крок українців.
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20.09.2024 10:36 Ответить
Я думаю що спийняли серьйозно але коли прорахували все то зрозуміли безперспективність цього
плану і що великої шкоди їм це не принесе і довго це вторгненя не буде, да і зв,язування українських резарвів їм вигідне. Доречі перші полонені казали що їх попереджали що буде якась атака ,така інформація проскакувала.
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20.09.2024 12:07 Ответить
Мабуть виключили можливість атаки ЗСУ через вочевидь складну для ЗСУ ситуацію на східному фронті. Бо резерви ЗСУ (на думку ГШ РФ) були конче потрібні на сході.
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20.09.2024 12:08 Ответить
Я бачив, як вони були готові. Вкрали все, навіть зуби дракона 😂
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20.09.2024 10:28 Ответить
Дерьмак знав та сповистив
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20.09.2024 10:32 Ответить
Думаю, що хтось і передбачав. Не потрібно бути стратегами, щоб додуматися до такого варіанту розвитку подій. Але байдужість, надія на авось, місцева корупція зробили своє.
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20.09.2024 10:34 Ответить
Не потрібно бути великими стратегами, щоб прийти до висновку: прориву ЗСУ в Курській області не буде, бо сили ЗСУ вочевидь потрібні на сході. А якщо і буде, то у вигляді обмеженої рейдової операції відносно малими силами на відносно малу глибину.
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20.09.2024 12:25 Ответить
Так оно и есть.
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20.09.2024 10:39 Ответить
Що тут сенсаційного? До цього були прориви РДК та інших.Ну так після такого - звичайно, що будуть вказівки про посилення, поглиблення і т.д. Чи й не сенсація, пентюхи...З ротних документів вони дізнались.... ...які там таємниці? Про зміну білизни? Перщий взвод міняється з другим....Тупорилі вкидоси ні про що
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20.09.2024 10:42 Ответить
РДК робили прориви з Харківської в Білгородську області.
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20.09.2024 11:22 Ответить
І з сумської ...
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20.09.2024 11:29 Ответить
Але виступив путін і заспокоїв. Порадив смажити ШАШЛИКИ!)))
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20.09.2024 10:56 Ответить
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20.09.2024 10:59 Ответить
Хєрня якась.
Не могли вони свідомо так облажатись.
Хоча б строковиків прибрали з напрямку головного удару. Тепер міняй їх на хвошЬІздов з "Азова" на ганьбу всієї кацапляндії.
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20.09.2024 11:03 Ответить
Мабуть наш генштаб теж заздалегідь знав деякі оперативні плани ворога у Курській області.
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20.09.2024 11:37 Ответить
Знав, бо просковзувала інфа, що русня готується після Вовчанська ще наступати на Суми.
Але де ж те угруповання, яке теоретично мало дати зустрічний бій?
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20.09.2024 11:51 Ответить
Мабуть то були оперативні плани прикриття оперативного плану
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20.09.2024 12:13 Ответить
V odnom kanale, kotorij jakobi postit insaidi iz Gosdumi RF pisali, chto eto namerennij sabotazh generalov - mestj putinu za razgrom Minoboron i massovije aresti *******.
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20.09.2024 12:23 Ответить
І кому гірше зробили? Це у самих військових голови полетять за провал на курвщині.
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20.09.2024 12:26 Ответить
Nu mozhet im teratj nechego ili rasschitivajut kak-to vikrutitsja. V lubom sluchaje, pishut chto mezhdu putinim s klanom Patrusheva i generalitetom idet protivostojanije. Diktatoru merewitsja mnimij ili nastojawij zagovor i on arestovivaet to odnogo to drugogo, a nekotorih nahodjat mertvimi. U puila javno paranoja i on somnevajetsja v lojalnosti kazhdogo. No vseh kogo on schitaet javno nelojalnimi ubratj srazu boitsja, poetomu dejstvujet postepenno. A generali... nu vot kak naprimer vishlo, chto Ukraina sdelala novij proriv v kurskuju oblast, a rossvojska ne predupredili etot proriv i sreagirovali lenivo s zapozdaniem? Vse vedj vidno s neba.
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20.09.2024 15:55 Ответить
Пишуть... Хочете, дам інший канал, в якому пишуть, що ***** давно вже мертве, а країною керує "політбюро" на чолі з патрушевим? Між іншим, той канал таки має інсайди: передбачив блокування Ютуба, і попередив на атаку на Ізраїль 13 квітня за добу до неї.
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20.09.2024 15:58 Ответить
Якщо "передбачали" , тоді дерьмак - патріот України ...
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20.09.2024 11:03 Ответить
Готувалися кілька місяців і обісралися.
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20.09.2024 11:04 Ответить
хто цю юхню ще читає.
не видавництва, а жовтюща преса.
майже всі.
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20.09.2024 11:05 Ответить
в огороді бузина, в Києві дядько. Про що стаття?? Намішали улілякої всячини, і про вторгнення, і про самогубства. Хрєн шо, карочє.
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20.09.2024 11:05 Ответить
Короче, після вичитки коментів: 73/43%зебілам й досі "не зрозуміло" (спецом в лапках), що оперативний задум Генштабу ЗСУ стосовно прориву на курщину був злитий ворогу;; благо не в усіх деталях.

Бо вони не хочуть визнавати наявність зрадників на Банковій.
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20.09.2024 11:25 Ответить
Чому тоді ЗСУ зіштовхнулись зі шмаркачами і ахмат-скоростью?
Це диверсія в рядах русні на нашу користь?
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20.09.2024 11:52 Ответить
корупція там - це наш природній со
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20.09.2024 12:29 Ответить
Тоді може, і ***** замовити можна, ну щоб двічі не платити?
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20.09.2024 12:31 Ответить
Ну, чомусь я думаю, що що там в ***** така багатоярусна система його оберігання, що навіть Бортников там безсилий...
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20.09.2024 12:43 Ответить
Якщо можливий курвськ, то все залежить від суми.
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20.09.2024 12:44 Ответить
ні. Умовному бортникову довелось би залучати численних виконавців - https://www.newsru.co.il/world/08sep2021/zinichev_121.html а за це йому би придумали б нещасний випадок .
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20.09.2024 13:00 Ответить
А може зрадниками є США?

США спілкуються з Куйлом, а про що ніхто не знає.
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20.09.2024 11:59 Ответить
всі керівники всіх розвідок світу так чи інакше спілкуються поміж собою. І Бернс з Бортниковим - також. Та й Буданов з Бортниковим - також.
Проблема тільки в тому, що стосовно Бернса нема сумнівів, що нічого касапам продає, навіть інтереси України не продає. А от стосовно Буданги....
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20.09.2024 12:39 Ответить
"Та й Буданов з Бортниковим - також."

Можна пруфи, будь ласка, бо я про таке перший раз чую.

А про що спілкуються Бернс з Бортніковим невідомо - але Харківську та Херсонську операції Залужний проводив без американців. Коротче, Залужний послав амерів на@хєр, так буде точніше.

Залужний знає хто такі насправді США?
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20.09.2024 13:35 Ответить
ні, пруфів про розмови безпосередньо Буданова і Бортникова в мене нема.
А от пруфи про те, як через підлеглих Буданова і Бортникова проводяться обміни військовополоненими я не наводитиму - загугливши, можете знайти самі. З чого я роблю висновок, що і Буданов з Бортниковим подекуди спілкуються.
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20.09.2024 13:51 Ответить
Це залишається лише припущенням, прямих доказів немає.

А ось спілкування США з пітторашкою йде напряму і цього не приховують.

Я США не довіряю - гнилі вони, та й історичні факти свідчать про те, що США створила срср та

******* рашку. США та пітторашка це сюзерен та васал.
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20.09.2024 14:53 Ответить
Як оце "гардіан" отримало доступ до цих документів. І якщо у кацапів суцільний безлад, сому вони просуваються?
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20.09.2024 11:30 Ответить
Невже чутки про саботаж у верхівках кацапської армії,все таки правда
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20.09.2024 11:35 Ответить
Ось тобі і "секретная опірація". Шобло зрадників
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20.09.2024 11:45 Ответить
США кацапу зливали всі плани. Тому, про Харківську та Херсонську операції Залужний США не повідомляв.

Була така інформація в пресі.

Мабуть, зараз вже Сирський США на@єр послав з приводу початку Курської операції.
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20.09.2024 11:57 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/22258 Тарас Чорновіл (хоч і вишиватний антиЕрЗешний блогер; але деякі спічі в нього доречні):
Про роль колективного Буданова в історії...
....Хоча й у нас також є свій досвід таємної підготовки спецоперацій. Згадайте: Червінський і Бурба готували захоплення вагнерні й жодна деталь не вийшла назовні, аж поки інформацію не доповіли Zеленському. Зрадник відразу помчав інформувати ворога. А потім поставили Будангу. Відтоді самі поняття розвідка та таємниця перетворилися на насмішку. До речі, вже не раз були історії, коли наші бійці захоплювали документацію ворожих штабів, а в ній повідомлення про ще плановані переміщення наших військ і розташування навіть незначних підрозділів.
Це почалося після вдалої Харківської Офензиви. Тоді ворога: рашистів і Zеленського та його ставку вміло дезінформували про підготовку наступу на Херсон, а звільнили Харківщину. Більше ця промосковська потроч ніколи вже не допустила такої прикрості для "партньоров". Надалі про кожен рух треба було доповідати на його ставці, звідки ворог отримував дані майже в режимі прямого зв'язку.
У нас ще деколи запитують: чому ми не як Ізраїль, чому нас так не захищають. Особливо смішно, коли такі питання ставлять ті, хто обрав зрадників до влади. Хтось може собі уявити, щоб ізраїльтяни вибрали президентом чи прем'єром представників Хамас і Хезболла. Так ото ж...
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20.09.2024 12:02 Ответить
вірити не можна нікому з політиків. Так само не можна не звертати уваги на тенденції та факти, на яких наголошує "зрадник Тарасик", бо вони очевидні, хоч і завуальовані.
До речі, Тарасик не зраджував батька. Те, що він помилявся, коли повірив в лабуду, ніби замовлення вбити Вячеслава Максимовича надійшло з демократичного табору, чи не від самого Ющенка - то це інша розмова. Хоча це пояснює його прихід в овощний табір з образою на Ющенка (якого він досі ще не вибачив - але за інші факапи).
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20.09.2024 13:47 Ответить
Не передбачила, а знала. Вся ця красива театральна історія з таємною підготовкою, коли Зеля ніби-то нікому не казав - звична брехня на публіку. Зеля з січня вимагав наступ на Курську.
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20.09.2024 12:18 Ответить
15 років Ізраїль готує спецоперацію з пейджерами і ніхто про це не знає. От чому у них так а у нас навпаки
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20.09.2024 12:22 Ответить
все це більше схоже на договорняки. здача донбасу під "прорив" в суджу, відступ з кацапських територій , підписання замиря зі зданими територіями донбасу. чз пів року побачимо чим закінчиться
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20.09.2024 12:52 Ответить
конечно знали, для этого и поставлен патрушевым в Омане фсбэшник Елдак + для контроля за не адекватным бениным Нариком....
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20.09.2024 12:55 Ответить
Та інфа біль схожа на "дезу"від ГУР ,котру росіяки проігнарували та залишили на передньому краї оборони Кур.обл невелику кількість бтт і молодняк-строковиків під наглядом кадировців
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20.09.2024 13:08 Ответить
Тупа маячнЯ,та дурнЯ некомпетентного журнашлюшки з The Guardian. Той хто має хоч якусь військову освіту знає, що в будь-якій армії світу навіть в мирний час завжди існують плани прикриття кордону або дій на випадок агресії. Тим більше у військовий час такі плани є. Якби кацапи точно знали час і напрямок удару і кількість сил які будуть задіяні то так просто здійснити цей удар не вдалося б. Шановний Цензор ви перше ніж таке передруковувати зверталися б до когось з компетентних військових. І я думаю що вони б не радили таке писати. Читати таке смішно.
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20.09.2024 13:13 Ответить
пдори з опи здають кацапам все.За це Україна платить найкращими своми людьми,нажаль
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20.09.2024 14:57 Ответить
Це говорить більше про повний іздець в Україні, після звільнення Залужного. Тепер кацапи навіть знають хто яким калом посрав зранку. Давайте, хохли. Терпіть далі дєрмака! Бог терпів і вам наказуував терпіли й*бані!
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20.09.2024 15:25 Ответить
 
 