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Зеленский встретился с фон дер Ляйен: Поблагодарил за предоставление энергетической поддержки ЕС для Украины

Зеленський і фон дер Ляєн провели переговори у Києві 20 вересня

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил за все усилия ЕС, чтобы обеспечить Украине больше поддержки перед зимним периодом.

"Сегодня мы подробно обсудили, что может быть сделано вместе, какие поставки нужны, какие средства. Оперативность реализации всех наших договоренностей имеет решающее значение", - рассказал он.

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Отдельно президент поблагодарил за объявление накануне дополнительной энергетической поддержки ЕС для Украины в размере около 160 миллионов евро.

"Это средства именно для подготовки к зиме, и 100 миллионов из них предоставляются из доходов от замороженных российских активов", - добавил Зеленский.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Киеве 20 сентября, объявила, что Европейская комиссия выделяет для Украины кредит в размере 35 миллиардов евро в рамках обещания G7.

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Капець. Сьогодні що, день зє-бака?
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20.09.2024 15:28 Ответить
Чим пропонуєш новини писати? Як Гаазький злочинець трусіян лілі-пукін не поїде до Мєксікі?
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20.09.2024 15:32 Ответить
эгоизм, тупость, предательство, алчность, зависть, лживость, инфантилизм, высокомерность, беспринципность, трусость, жадность. Всё в одном. Или я что то упустил?
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20.09.2024 16:07 Ответить
Просто терпіти не можу коли чьотирижди ухилянт знімається на офіційних фото у oдязі в стилі Mylitary....
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20.09.2024 16:52 Ответить
 
 