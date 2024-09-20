Минобороны получило от Дании 40,7 млн евро на производство САУ "Богдана", - Умеров
Первые 40.7 млн евро из пакета помощи от Дании на украинское производство уже на счетах Минобороны.
Об этом в Фейсбуке сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
"Это важный шаг для укрепления нашей обороноспособности, ведь Дания выделила всего 50 € миллионов на производство 18 новейших артиллерийских и, главное, украинских САУ "Богдана".
Пример Дании - это сигнал всем нашим партнерам о важности инвестирования в украинскую оборонную промышленность.
Спасибо Дании за поддержку и последовательность", - рассказал Умеров.
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Пожалуйста, подождите...
Може ці 40 мільонів теж на допрацювання та виробництво Богдан направити? У нас жеж війна, чи як?
Это если по-модному, по-красивому, а если по-простому, то это - дегривнивизация казны
залишок - в офшори
Можна навіть не перевіряти куда підуть кошти!
На утримання Офіса Президента в бюджеті на 2025 рік закладено 3,5 млрд гривень.
На 2024 рік на ОП було передбачено 1,1 млрд гривень.
жОПа ненажерлива...
- А рояль куды пошел? Пошел рояль в Собес, во 2-й дом. И посейчас там рояль есть...
"Что-то не видел я там такого рояля", - подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхена.
(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")