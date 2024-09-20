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Дания (536) САУ (191) Умеров Рустем (391)

Минобороны получило от Дании 40,7 млн ​​евро на производство САУ "Богдана", - Умеров

САУ Богдана

Первые 40.7 млн евро из пакета помощи от Дании на украинское производство уже на счетах Минобороны.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Это важный шаг для укрепления нашей обороноспособности, ведь Дания выделила всего 50 € миллионов на производство 18 новейших артиллерийских и, главное, украинских САУ "Богдана".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ получили 18 САУ "Богдана", которые профинансировала Дания. Их изготовили за два месяца, - глава Минобороны Поульсен

Пример Дании - это сигнал всем нашим партнерам о важности инвестирования в украинскую оборонную промышленность.

Спасибо Дании за поддержку и последовательность", - рассказал Умеров.

Рустем Умєров про допомогу Данії
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Топ комментарии
+10
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20.09.2024 16:55
+6
ну, хорошо, шо дали под определенное количество. сколько б там не спионерили, а 18 изделий придется предъявить...
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20.09.2024 16:42
+6
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20.09.2024 16:43
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У бюджеті наступного року 40 мільонів Євро закладено нан якусь "декарбонізацію".
Може ці 40 мільонів теж на допрацювання та виробництво Богдан направити? У нас жеж війна, чи як?
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20.09.2024 16:32 Ответить
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20.09.2024 16:43 Ответить
Яке воно це чмо 🤡 - ське пришелепкувате...як можно було розум загубити тим % ?... і вчепилося падло ,в президенти ...
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20.09.2024 19:04 Ответить
У бюджеті наступного року 40 мільонів Євро закладено нан якусь "декарбонізацію"

Это если по-модному, по-красивому, а если по-простому, то это - дегривнивизация казны
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20.09.2024 18:51 Ответить
17 - на яйці
залишок - в офшори
Можна навіть не перевіряти куда підуть кошти!
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20.09.2024 16:34 Ответить
Данія перевірить результат - чи думаєш в Данії "лапухі"?
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20.09.2024 16:43 Ответить
Просто ненависть завелика.
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20.09.2024 16:47 Ответить
вироблять 1 (одну) "Богдану", вартість якої складе 40,7 млн євро...
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20.09.2024 16:51 Ответить
Ще раз - Ти ВВАЖАЄШ що в Данії живуть ід*йоти?
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20.09.2024 16:56 Ответить
- ПНХ!
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20.09.2024 16:58 Ответить
Вже б мовчав цей ''весільний генерал'' від зеленої влади.
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20.09.2024 16:35 Ответить
І мільйон дронів ...Умєров ?
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20.09.2024 16:40 Ответить
ну, хорошо, шо дали под определенное количество. сколько б там не спионерили, а 18 изделий придется предъявить...
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20.09.2024 16:42 Ответить
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20.09.2024 16:44 Ответить
Бо вони, датчани, дурні пеньки - вони ж чмута не запитали! А він ще у 18-му ж вякав, що "нах та Богдана не потрібна, бо...гівно". І де воно зараз, оце чмутовате гівно? Мабуть на фронті, снаряди підносить
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20.09.2024 20:03 Ответить
https://x.com/pogrebeckij Сергій Погребецький

На утримання Офіса Президента в бюджеті на 2025 рік закладено 3,5 млрд гривень.

На 2024 рік на ОП було передбачено 1,1 млрд гривень.

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20.09.2024 16:44 Ответить
Дєрьмак очєнь цєнний.
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20.09.2024 16:46 Ответить
В нього ОПа ненажерлива.
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20.09.2024 16:49 Ответить
В нього жОПа ненажерлива...
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20.09.2024 16:52 Ответить
І вкрасти немає чого.
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20.09.2024 16:45 Ответить
Перші 40.7 млн євро з пакету допомоги від Данії в українське виробництво вже на рахунках Міноборони

- А рояль куды пошел? Пошел рояль в Собес, во 2-й дом. И посейчас там рояль есть...
"Что-то не видел я там такого рояля", - подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхена.

(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")
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20.09.2024 16:47 Ответить
І спробуйте щось не доробити!
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20.09.2024 16:51 Ответить
Чому від Данії а не від української "еліти"? Чи їм Україна не цікава?
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20.09.2024 16:51 Ответить
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20.09.2024 16:55 Ответить
Розказав би ще скільки коштів спи#дили!
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20.09.2024 18:09 Ответить
Значит скоро кто-то продвинется в "теневом форбсе" вверх в рейтинге теневых долларовых миллионеров.
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20.09.2024 18:32 Ответить
а скільки ви вже ******** з цих 40 мільйонів?
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21.09.2024 01:00 Ответить
 
 