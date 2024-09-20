Удар по Торопцу повлияет на ход войны уже в ближайшие недели, - разведка Эстонии
Потеря Россией огромного количества боеприпасов во время украинского удара по складам в Торопце в Тверской области, по мнению Генштаба Эстонии, в ближайшие недели скажется на фронте.
Об этом сказал на пресс-конференции Министерства обороны глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Кивисельг прокомментировал успешный удар ВСУ по российскому складу с боеприпасами в Торопце.
По его словам, Украине удалось нанести удар по хранилищу, когда часть боеприпасов не была укомплектована в бункеры. По этой причине возникла цепочка взрывов.
"Взорвалось 30 тысяч тонн боеприпасов, то есть 750 тысяч снарядов. При среднем темпе боевых действий Россия за неделю выпускает 10 тысяч снарядов. То есть это двух-трехмесячный запас боеприпасов. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах, и последствия этой потери мы увидим на фронте в ближайшие недели", - сказал Кивисельг.
Говоря о событиях последней недели войны в Украине, Кивисельг отметил, что Россия продолжает удерживать инициативу на оперативном уровне.
"За последнюю неделю операционное давление постепенно увеличивалось. Среднее количество атак возросло до 194 атак в сутки. Это указывает на стремление России полностью завоевать Донецкую и Луганскую области", - сказал Кивисельг.
Как и на прошлой неделе, наибольшее количество боевых действий происходит на Покровском направлении. "Несмотря на события в Курской области, РФ не вывела свои войска с Покровского направления, поэтому больших изменений там в ближайшие недели не ожидается", - сказал Кивисельг.
Что касается операции ВСУ в Курской области, то украинские силы продолжают удерживать инициативу на оперативном уровне.
"На прошлой неделе Россия начала контрнаступление и немного продвинулась вперед, но украинцы пока удерживают свои позиции, - отметил Кивисельг. - В четверг на прошлой неделе украинцы также открыли новый участок фронта - Глушковское направление, где ВСУ продвинулись почти на шесть километров вглубь российской территории", - сказал глава разведцентра.
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Нє.
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Після знищення 107-го арсеналу в Торопці, в межах досяжності України знаходяться ще шість великих арсеналів ГРАУ МО РФ. Загалом по всій Росії існує близько 20 таких складів, половина з яких розташована на заході РФ, у тилу. Ці арсенали зберігають сотні тисяч тонн ***********, включаючи балістичні ракети та високоточні снаряди. Удар по цим об'єктам може критично вплинути на боєздатність РФ, зменшуючи її здатність забезпечувати фронт необхідними ************ та снарядами.
Якщо обмежитись виключно умовною дальністю до 750 км, то можливо отримати наступну картину складів ГРАУ:
23-й арсенал ГРАУ: І почати можливо із 23-го арсеналу ГРАУ, який знаходиться лише у 16 км на південь від вже знищеного 107-го арсеналу
13-й арсенал ГРАУ: Далі на північ у Новгородській області під селищем Котово знаходиться 13-й арсенал ГРАУ. Від кордону з Україною він близько 680 км, тобто на близько 200 км далі за Торопець.
51-й арсенал ГРАУ: Хоча і ближчою, але доволі складною ціллю, через щільність ППО, може бути 51-й арсенал ГРАУ на схід від Москви під містом Кіржач Владимирської області, знаходиться на відстані 530 км від кордону.
73-й арсенал ГРАУ: Ще один арсенал ГРАУ у Владимирській області - 73-й поряд із селищами Іваново, Крутово та Есено, який можливо вважати найбільшим, бо він займає площу близько 7 кв. км. Відстань - 650 км від наших кордонів.
67-й арсенал ГРАУ: А от одним з найближчих можливо вважати 67-й арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області - 114 км. Він знаходиться впритул до 20-тисячного населеного пункту.
68-й арсенал ГРАУ: Найбільш віддаленим, у близько 700 км від лінії фронту знаходиться 68-й арсенал ГРАУ під містом Моздок у Північній Осетії. Це ще один оновлений склад з площею 2,2 кв. км.
Загальна площа цих складів складає приблизно 24 квадратних кілометри, і вони можуть бути потенційними цілями для ураження. Оскільки на на них також є і виробництво багатьох видів боєкомплекту. Удар по таким об'єктам значно послабив би логістичні можливості Росії та створив би критичні проблеми для її спроможності забезпечувати фронт необхідними ************.