Пентагон о $5.8 млрд для Украины, срок использования которых до 30 сентября: "Намерены использовать каждый цент"

В Пентагоне заверили, что намерены использовать "каждый цент", доступный для помощи Украине.

Об этом заместитель спикера Минобороны США сказала в ответе на вопрос украинской службы Голоса Америки, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о $5,8 млрд из программы президентских полномочий PDA, благодаря которой можно отправлять Украине оружие со складов США. По правилам использования бюджета, Белый дом может потерять доступ к этой сумме после окончания бюджетного года (30 сентября), если не продлить полномочия президента.

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"Мы планируем использовать выделенную сумму", - сказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, и добавила, что администрация вместе с Конгрессом сейчас работает над продлением необходимых полномочий.

"Мы твердо намерены использовать каждый доллар и каждый цент из этих полномочий", - сказала Сингх.

При этом она добавила, что важно иметь необходимое количество вооружения на складах США.



"Проблема также заключается в том, что мы не можем предоставлять пакеты помощи, не имея необходимого вооружения на наших складах. Это то, над чем мы также работаем. И я напомню вам, что в течение шести месяцев, пока у нас не было дополнительного финансирования, мы не могли пополнить наши склады. Вот почему нам нужно, чтобы Конгресс расширил эти полномочия, чтобы мы могли и в дальнейшем предоставлять пакеты вооружений", - добавила заместитель спикера Пентагона.

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Впрочем, как сообщает издание, есть другой способ это сделать. Администрация Байдена может сама известить Конгресс о намерении использовать эту сумму. В таком случае законодателям не нужно будет ничего принимать снова. Формальное извещение должен сделать Государственный секретарь, как это происходило и в прошлом.

На вопрос, почему не пойти по этому пути, Сабрина Сингх ответила, что именно сейчас представители администрации работают над этим вопросом вместе с Конгрессом.

"В Конгрессе есть двухпартийное согласие о том, что мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Вы видите это в обеих партиях. Поэтому я думаю, что есть согласие о том, что мы будем и в дальнейшем поддерживать Украину. Мы сейчас работаем с Конгрессом. Когда я буду иметь, чем поделиться больше, я это сделаю", - добавила заместитель спикера Пентагона.

В то же время на вопрос, почему Пентагон до сих пор не использовал всю доступную сумму, Сабрина Сингх ответила, что дело также в наличии необходимого оборудования на складах Минобороны США.

"Если у нас чего-то нет на полках, мы не можем просто отправить это. И частично поэтому вы видели разные размеры этих пакетов, но они дозированные. Они составлены таким образом, потому что таким образом украинцы тоже получают некоторые из этих средств. Это также помогает им обработать их, доставить на передовую или куда им нужно. Это система, которая была введена еще в начале. Если вы просто сбросите кучу вещей и средств на поле боя, это также не поможет. Поэтому мы используем дозированный подход, который мы выработали вместе с украинцами", - ответила заместитель спикера Пентагона.

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Напомним, в апреле Конгресс утвердил дополнительное финансирование для Украины и партнеров на около $61 млрд. В дополнение к этим средствам, законодатели дали президенту разрешение направить Украине оружие по программе PDA - стоимостью до $7,8 млрд. В тексте закона прописано, что это разрешение действует до конца 2024 бюджетного года, который заканчивается 30 сентября.

На момент выхода этой публикации неиспользованными остаются $5,9 млрд, из которых в конце месяца "исчерпываются" $5.8 млрд, сообщили в Пентагоне. Если разрешение на их использование не продлить, Белый дом может потерять доступ к этой сумме.