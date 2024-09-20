Страны Балтии и Польша: Покупка сжиженного газа у РФ подрывает сплоченность ЕС

В совместном обращении главы комиссий по делам ЕС парламентов Балтийских стран и Польши сообщают, что Европейский Союз должен как можно быстрее завершить импорт сжиженного природного газа из России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Продолжая закупать сжиженный природный газ у России, Европейский Союз остается зависимым от государства, которое использует энергию как гибридное оружие и средство для манипуляции. Это подрывает единство ЕС и снижает доверие со стороны общественности", - отмечают депутаты в обращении.

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В нем они также отмечают, что каждый заплаченный России за энергию евро помогает финансировать войну против Украины и также является прямой угрозой для ЕС.

По словам депутатов, импорт из России необходимо полностью прекратить с помощью политической воли. Они отмечают, что существующие и строящиеся терминалы сжиженного природного газа должны выполнить свою первоначальную цель: разнообразить маршруты импорта газа и позволить ЕС прекратить импорт газа из России, а не наоборот. "Эти мощности не должны стать лазейкой, через которую российский газ будет попадать в Европу", - подчеркивают главы комиссий.

В обращении призывают Европейскую комиссию, Европейский парламент, парламенты и правительства государств-членов ЕС действовать быстро, чтобы достичь поставленной Европейской комиссией цели и установить 1 января 2027 года сроком окончательного завершения импорта газа из России.

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В письме отмечается, что решение завершить импорт энергии из России должно быть долгосрочным обязательством. "Мы должны оставаться непоколебимыми в том, что касается укрепления наших безопасности и устойчивости, ища решения, соответствующие ценностям Евросоюза", - говорится в обращении.

Депутаты призывают продолжить дипломатические усилия по укреплению отношений с надежными поставщиками энергии из других регионов, например, Центральной Азии, Ближнего Востока, США и Норвегии, чтобы обеспечить стабильное и разностороннее энергоснабжение. Это позволит не допустить ситуацию, в которой зависимость Евросоюза от российской энергии изменится на зависимость от любого другого нестабильного поставщика.

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Главы комиссий по делам ЕС парламентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в начале недели встретились в Вильнюсе, чтобы обсудить общие приоритеты, такие как защита внешней границы и энергетическая безопасность.