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Польша (8142) Балтия (321) Евросоюз (16684) сжиженный газ (39)

Страны Балтии и Польша: Покупка сжиженного газа у РФ подрывает сплоченность ЕС

ЄС

В совместном обращении главы комиссий по делам ЕС парламентов Балтийских стран и Польши сообщают, что Европейский Союз должен как можно быстрее завершить импорт сжиженного природного газа из России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Продолжая закупать сжиженный природный газ у России, Европейский Союз остается зависимым от государства, которое использует энергию как гибридное оружие и средство для манипуляции. Это подрывает единство ЕС и снижает доверие со стороны общественности", - отмечают депутаты в обращении.

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В нем они также отмечают, что каждый заплаченный России за энергию евро помогает финансировать войну против Украины и также является прямой угрозой для ЕС.

По словам депутатов, импорт из России необходимо полностью прекратить с помощью политической воли. Они отмечают, что существующие и строящиеся терминалы сжиженного природного газа должны выполнить свою первоначальную цель: разнообразить маршруты импорта газа и позволить ЕС прекратить импорт газа из России, а не наоборот. "Эти мощности не должны стать лазейкой, через которую российский газ будет попадать в Европу", - подчеркивают главы комиссий.

В обращении призывают Европейскую комиссию, Европейский парламент, парламенты и правительства государств-членов ЕС действовать быстро, чтобы достичь поставленной Европейской комиссией цели и установить 1 января 2027 года сроком окончательного завершения импорта газа из России.

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В письме отмечается, что решение завершить импорт энергии из России должно быть долгосрочным обязательством. "Мы должны оставаться непоколебимыми в том, что касается укрепления наших безопасности и устойчивости, ища решения, соответствующие ценностям Евросоюза", - говорится в обращении.

Депутаты призывают продолжить дипломатические усилия по укреплению отношений с надежными поставщиками энергии из других регионов, например, Центральной Азии, Ближнего Востока, США и Норвегии, чтобы обеспечить стабильное и разностороннее энергоснабжение. Это позволит не допустить ситуацию, в которой зависимость Евросоюза от российской энергии изменится на зависимость от любого другого нестабильного поставщика.

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Главы комиссий по делам ЕС парламентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в начале недели встретились в Вильнюсе, чтобы обсудить общие приоритеты, такие как защита внешней границы и энергетическая безопасность.
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Топ комментарии
+5
Зате Україна допомагає ручонками їрмака збагатитися на нафтопроводі рф-ї на 5 млрд $.
Потім ці криваві грошики прилетять на тупі бошкі вкроїнчиків, які досі не скинули zeленого недопалка
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20.09.2024 21:34
+3
Якщо Україна , й досі , не бажає припинити транзит кацапського газу - про що можна говорити ?
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20.09.2024 22:31
+1
Як можна підірвати те, чого нема? Хіба що згуртовуються, коли треба негайно стурбуватись.
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20.09.2024 21:37
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Зате Україна допомагає ручонками їрмака збагатитися на нафтопроводі рф-ї на 5 млрд $.
Потім ці криваві грошики прилетять на тупі бошкі вкроїнчиків, які досі не скинули zeленого недопалка
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20.09.2024 21:34 Ответить
Як можна підірвати те, чого нема? Хіба що згуртовуються, коли треба негайно стурбуватись.
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20.09.2024 21:37 Ответить
Купувати скрапленний газ росії.-
Оплачувати його поставки...

Це підтримувати її акрасію...
Та сльози жінок Полтави...
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20.09.2024 21:38 Ответить
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20.09.2024 22:19 Ответить
Х... тому і проводив Сєвпуть, щоб відрізати ці чотири країни від газу. А полякам Меркель забороняла включатись в трансєвропейский газогін.А ось афера Х.... з газом Алієва виявлена ще в зародиші. Ну і ясна річ обломилось в бабосах самому дуету.
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20.09.2024 22:23 Ответить
А кто до сих занимается транзитом газа агрессора?
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20.09.2024 22:29 Ответить
До сих пор. Несмотря ни на какие преграды и трудности.
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20.09.2024 22:32 Ответить
Якщо Україна , й досі , не бажає припинити транзит кацапського газу - про що можна говорити ?
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20.09.2024 22:31 Ответить
щоб досягти поставленої Європейською комісією мети та встановити 1 січня 2027 року терміном остаточного завершення імпорту газу з Росії. Джерело:

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20.09.2024 22:35 Ответить
А у цей час ЗЄ домовляється про постачання через Україну кацапського газу під виглядом азербайджанського.
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21.09.2024 00:54 Ответить
 
 