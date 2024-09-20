Сикорский прокомментировал публикации СМИ о "споре" с Зеленским в Киеве: Рассчитываем на чувствительность Украины к нашим требованиям

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, комментируя сообщения СМИ о якобы непростом разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал, что между соседями иногда возникают проблемные вопросы.

Об этом он заявил журналистам во время визита в США в пятницу, 20 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Сикорский подчеркнул, что Польша поддерживает Украину оружием, финансами и гуманитарной помощью, "но, как это бывает между соседями, иногда возникают вопросы, которые нужно решить, и мы об этом тоже говорим".

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"Мы нуждаемся в более оживленных и даже более интенсивных контактах с Украиной для ее вступления в Европейский Союз, и мы также рассчитываем на то, что Украина также проявит чувствительность к нашим требованиям", - добавил глава польского МИД.

Несколько дней назад колумнист и журналист польского издания Onet Витольд Юраш со ссылкой на источники утверждает, что польская делегация была удивлена стилем общения президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Киеве.

"По свидетельствам участников разговора, которые удалось получить Onet, атмосфера в какой-то момент была настолько плохой, что можно было даже говорить о скандале", - писал Юраш.

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