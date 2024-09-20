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Великобритания (4718) крылатые ракеты (866) разрешение (145) США (24820)

США и Британия могут негласно разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ, - The Times

Storm Shadow

США и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

Об этом говорится в публикации британской газеты The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Издание утверждает, что британская и американская сторона длительное время обсуждали возможность разрешить удары ракетами Storm Shadow по Украине.

Предполагалось, что об этом решении могут объявить во время совместного визита глав внешнеполитических ведомств обеих стран - Энтони Блинкена и Дэвида Лемми - в Киев в минувшую среду.

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Стороны подготовили два варианта итоговых заявлений и из-за нерешенных деталей объявили тот, где речь шла о дальнейших дискуссиях относительно разрешения на дальнобойные удары Украины.

Среди прочего, по информации The Times, США воздерживаются от одобрения разрешения, пока не увидят "план победы", который Владимир Зеленский хочет представить Джо Байдену во время встречи на следующей неделе.

Зато британская сторона, говорится в публикации, хочет создать впечатление, что такой шаг исходит от большего количества союзников в НАТО и для этого организовала встречу глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании Франции, Германии и Италии в Париже.

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Но один собеседник издания предположил, что США больше сосредоточены на "созидании наследия" Байдена и хотят ускорить принятие решения.

The Times утверждает, что разрешение относительно ударов по России ракетами Storm Shadow может быть одобрено как раз на следующей неделе и будет непубличным, чтобы не давать России дополнительного предупреждения возможной атаки.
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Топ комментарии
+11
США і Британія можуть негласно дозволити Україні бити Storm Shadow по РФ

Негласно.
Цікаво, а де це я читаю? Крадькома переглядаю секретні протоколи?
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20.09.2024 23:51
+6
Про це йдеться в публікації британської газети https://www.thetimes.com/uk/defence/article/us-uk-storm-shadow-missiles-ukraine-russia-mqg02nhsc The Times , повідомляє з https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/09/20/7194634/ посиланням на Європейську правду.
=======

І з посиланням на тещу друга колеги мого колеги дружини, який дізнався про це телеграмом
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20.09.2024 23:51
+6
Тссссс!!!
Це велика таємниця, яку знають декілька журналістів та мільйони читачів.
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21.09.2024 00:45
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Про це йдеться в публікації британської газети https://www.thetimes.com/uk/defence/article/us-uk-storm-shadow-missiles-ukraine-russia-mqg02nhsc The Times , повідомляє з https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/09/20/7194634/ посиланням на Європейську правду.
=======

І з посиланням на тещу друга колеги мого колеги дружини, який дізнався про це телеграмом
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20.09.2024 23:51 Ответить
Согласно источникам, GURDIAN Россия знала о планах ВСУ на операцию в Курской области за несколько месяцев до начала вторжения. Сообщается, что украинская спецоперация смогла захватить важные российские документы, которые подтверждали наличие ранних предупреждений о планируемом украинском наступлении. Документы, найденные на брошенных позициях российской армии, показывали, что российское командование предвидело удары по ключевым объектам, таким как мосты через реку Сейм, что действительно произошло в августе.

Эти утечки также указали на низкий уровень боевого духа в российских войсках, включая высокие показатели суицида среди солдат. В документах упоминалось о нехватке личного состава и слабой подготовке резервистов. Операция ВСУ оказала серьезное психологическое давление на российские войска, что повлияло на их способность организованно вести боевые действия

РІШЕННЯ В ОБМІН НА ТАТАРОВА З ЄРМАКОМ
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21.09.2024 02:17 Ответить
США і Британія можуть негласно дозволити Україні бити Storm Shadow по РФ

Негласно.
Цікаво, а де це я читаю? Крадькома переглядаю секретні протоколи?
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20.09.2024 23:51 Ответить
Тссссс!!!
Це велика таємниця, яку знають декілька журналістів та мільйони читачів.
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21.09.2024 00:45 Ответить
Та давайте вже цей дозвіл ...чи ви англосакси чекаєте коли 🤡 здасть пів України ?!!! наші хлопці Воїни, не з заліза ... ви ОПу строїте ...а допомагайте ЗСУ !!! Задовбали своїми іграми ...🤡 це на руку !!! А може і вам ...?
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20.09.2024 23:56 Ответить
аби не давати Росії додаткового попередження можливої атаки... Это несерьезно. Не читайте британских газет на ночь.
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21.09.2024 00:42 Ответить
США ATACAMS і AGM-158 не надає для ударів.А тих ракет,яких в порівнянні виготовлено мало,хочуть дозволити наносити ними удари.
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21.09.2024 00:48 Ответить
Тепер то точно негласно дозволять, коли зе таймс так само негласно всім розтринділи.
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21.09.2024 00:52 Ответить
А https://t.me/Ol_Sharp/20555 Олег Шарп пише, що такий таємний негласний дозвіл надають Британія і Франція:
"Україна отримає дозвіл на удари вглиб території РФ з використанням французьких та англійських ракет, але Росія до реального бойового застосування ракет про цей дозвіл не дізнається.
Дипломатичні джерела повідомили, що може бути досягнуто конфіденційної угоди, яка дозволяє Україні запускати крилаті ракети британського і французького виробництва по Росії з використанням елемента несподіванки, не розголошуючи це рішення доти, доки не буде запущено першу ракету".
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21.09.2024 00:58 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/plan-pobedy-soyuzniki-i-oruzhie/ Олег Пономарь :
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новую деталь о "плане победы", который планирует представить президенту США на следующей неделе. Зеленский отметил, что не хочет раскрывать детали раньше, чем обсудит план с Джо Байденом.
"В большинстве своем решения по плану зависят именно от него. От других союзников также, но есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки Соединенных Штатов. Очень рассчитываю, что он поддержит этот план", - сказал президент Украины. Зеленский отметил, что реализация этого замысла потребует быстрых решений партнеров и раскрыл, на какой период расписан этот план.

"План рассчитан на решения, которые должны произойти начиная с октября до декабря… Тогда мы считаем, что план сработает", - сказал он.
Будет и оружие, будет и разрешение на применение (по крайней мере - на применение не американского).
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21.09.2024 01:20 Ответить
Бухі масони на мінімалках.
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21.09.2024 01:32 Ответить
Томагавки тоже можно купить в любом военторге, тем более, что на всю вонючую ********* тысячи штук достаточно, из более чем семи тысяч только в США имеющихся. На Сирию 66 ракет хватило.
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21.09.2024 01:38 Ответить
Супер.Дають дозвіл.Навіщо триндіти зі всіх прасок?
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21.09.2024 02:12 Ответить
Короче, фигня это фсе, поц щас че летит туда? Все просто, Штаты с бритами дали разрешение на куярить шторами, которые уже в Украине,, похер куда долетит, но цена вопроса 250-300 или 560км,и поц должен лично подписать это...
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21.09.2024 02:15 Ответить
Пора перенять опыт Польшы которая дает Украине оружие и все мол, это ее собственность, распоряжается как считает нужным. Либо переклеивать там этикетки вместо шторм шадоу клеить шторм фром укреин типа конспирации как москальня делает с геранями(ну тут утрирую, но посыл надеюсь понятен). Вариантов масса, было бы желание
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21.09.2024 03:16 Ответить
Российские telegram-каналы и СМИ сообщают о пожарах на складе боеприпасов и арсенале ГРАУ Минобороны РФ.

Источник: https://t.me/astrapress/64773 Astra , Baza Mash, РИА-Новости, местные власти

Детали: Отмечается, что атаку беспилотников зафиксировали в Тихорецком районе Краснодарского края.
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21.09.2024 06:29 Ответить
Губернатор ранее https://t.me/astrapress/64780 сообщил об эвакуации жителей поселка, не озвучивая его названия.
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21.09.2024 06:32 Ответить
А можуть і гласно не дозволити. Що і роблять останнім часом, не знаючі куди те «не» поставити, як кому в реченні «казніть нельзя помиловать».
Всі слова иі самі, суть геть інша : життя або смерть!
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21.09.2024 06:47 Ответить
Окуенная новость, только запоздалая. Торопец типа то Паляниця поработала? Ну да, верю.
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21.09.2024 06:49 Ответить
https://t.me/voynareal/99123 🔥На Росії знову детонує склад *********** - на цей раз у Краснодарському краї
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21.09.2024 07:39 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/21/7476127/ В войне против Украины Россия потеряла еще 1440 военных и 21 танк
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21.09.2024 07:41 Ответить
https://t.me/voynareal/99125 🔥Також атакований арсенал в Октябрському, Тверської області. Він розташований за 16 кілометрів від знищеного Торопця та є трохи меншим за розмірами.
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21.09.2024 07:42 Ответить
осторожно ,ненормативная лексика
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21.09.2024 07:45 Ответить
07:50

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/21/7476128/ В России заявляют об атаке более 100 украинских беспилотников
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21.09.2024 08:00 Ответить
Ішаку така негласність не підходить. Чмо вимагає розголосу на весь світ.
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21.09.2024 08:24 Ответить
Так а ми ж про шо ?
Все буде тихо-тихо.
Нікого крім нас там не буде.
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21.09.2024 08:28 Ответить
Можна не оголошувати, ми вже це побачили!
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21.09.2024 08:55 Ответить
Зелю це не влаштовує.
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21.09.2024 09:57 Ответить
Де ваші сталеві яйця?
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21.09.2024 10:41 Ответить
А теперь складываем два и два, и понимаем почему в Тверской обл кацапстана начались землятресения
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21.09.2024 15:08 Ответить
2 склади за 2 дні....
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21.09.2024 23:43 Ответить
 
 