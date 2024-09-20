США и Британия могут негласно разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ, - The Times

США и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

Об этом говорится в публикации британской газеты The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Издание утверждает, что британская и американская сторона длительное время обсуждали возможность разрешить удары ракетами Storm Shadow по Украине.

Предполагалось, что об этом решении могут объявить во время совместного визита глав внешнеполитических ведомств обеих стран - Энтони Блинкена и Дэвида Лемми - в Киев в минувшую среду.

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Стороны подготовили два варианта итоговых заявлений и из-за нерешенных деталей объявили тот, где речь шла о дальнейших дискуссиях относительно разрешения на дальнобойные удары Украины.

Среди прочего, по информации The Times, США воздерживаются от одобрения разрешения, пока не увидят "план победы", который Владимир Зеленский хочет представить Джо Байдену во время встречи на следующей неделе.

Зато британская сторона, говорится в публикации, хочет создать впечатление, что такой шаг исходит от большего количества союзников в НАТО и для этого организовала встречу глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании Франции, Германии и Италии в Париже.

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Но один собеседник издания предположил, что США больше сосредоточены на "созидании наследия" Байдена и хотят ускорить принятие решения.

The Times утверждает, что разрешение относительно ударов по России ракетами Storm Shadow может быть одобрено как раз на следующей неделе и будет непубличным, чтобы не давать России дополнительного предупреждения возможной атаки.