США и Британия могут негласно разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ, - The Times
США и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.
Об этом говорится в публикации британской газеты The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Издание утверждает, что британская и американская сторона длительное время обсуждали возможность разрешить удары ракетами Storm Shadow по Украине.
Предполагалось, что об этом решении могут объявить во время совместного визита глав внешнеполитических ведомств обеих стран - Энтони Блинкена и Дэвида Лемми - в Киев в минувшую среду.
Стороны подготовили два варианта итоговых заявлений и из-за нерешенных деталей объявили тот, где речь шла о дальнейших дискуссиях относительно разрешения на дальнобойные удары Украины.
Среди прочего, по информации The Times, США воздерживаются от одобрения разрешения, пока не увидят "план победы", который Владимир Зеленский хочет представить Джо Байдену во время встречи на следующей неделе.
Зато британская сторона, говорится в публикации, хочет создать впечатление, что такой шаг исходит от большего количества союзников в НАТО и для этого организовала встречу глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании Франции, Германии и Италии в Париже.
Но один собеседник издания предположил, что США больше сосредоточены на "созидании наследия" Байдена и хотят ускорить принятие решения.
The Times утверждает, что разрешение относительно ударов по России ракетами Storm Shadow может быть одобрено как раз на следующей неделе и будет непубличным, чтобы не давать России дополнительного предупреждения возможной атаки.
Пожалуйста, подождите...
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І з посиланням на тещу друга колеги мого колеги дружини, який дізнався про це телеграмом
Эти утечки также указали на низкий уровень боевого духа в российских войсках, включая высокие показатели суицида среди солдат. В документах упоминалось о нехватке личного состава и слабой подготовке резервистов. Операция ВСУ оказала серьезное психологическое давление на российские войска, что повлияло на их способность организованно вести боевые действия
РІШЕННЯ В ОБМІН НА ТАТАРОВА З ЄРМАКОМ
Негласно.
Цікаво, а де це я читаю? Крадькома переглядаю секретні протоколи?
Це велика таємниця, яку знають декілька журналістів та мільйони читачів.
"Україна отримає дозвіл на удари вглиб території РФ з використанням французьких та англійських ракет, але Росія до реального бойового застосування ракет про цей дозвіл не дізнається.
Дипломатичні джерела повідомили, що може бути досягнуто конфіденційної угоди, яка дозволяє Україні запускати крилаті ракети британського і французького виробництва по Росії з використанням елемента несподіванки, не розголошуючи це рішення доти, доки не буде запущено першу ракету".
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новую деталь о "плане победы", который планирует представить президенту США на следующей неделе. Зеленский отметил, что не хочет раскрывать детали раньше, чем обсудит план с Джо Байденом.
"В большинстве своем решения по плану зависят именно от него. От других союзников также, но есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки Соединенных Штатов. Очень рассчитываю, что он поддержит этот план", - сказал президент Украины. Зеленский отметил, что реализация этого замысла потребует быстрых решений партнеров и раскрыл, на какой период расписан этот план.
"План рассчитан на решения, которые должны произойти начиная с октября до декабря… Тогда мы считаем, что план сработает", - сказал он.
Будет и оружие, будет и разрешение на применение (по крайней мере - на применение не американского).
Источник: https://t.me/astrapress/64773 Astra , Baza Mash, РИА-Новости, местные власти
Детали: Отмечается, что атаку беспилотников зафиксировали в Тихорецком районе Краснодарского края.
Всі слова иі самі, суть геть інша : життя або смерть!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/21/7476128/ В России заявляют об атаке более 100 украинских беспилотников
Все буде тихо-тихо.
Нікого крім нас там не буде.