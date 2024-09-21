США могут предоставить Украине ракеты средней дальности для F-16 в рамках нового пакета на $375 млн, - Politico
США рассматривают возможность предоставления Украине ракет средней дальности для истребителей F-16 в рамках пакета военной помощи на 375 миллионов долларов, который, как ожидается, будет объявлен в понедельник.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что эти ракеты, которые уже используют ВВС и ВМС США и ряд союзников, могут поражать цели на расстоянии более 70 миль.
По данным издания, указанный пакет помощи, также будет содержать артиллерийские боеприпасы, ракеты и средства ПВО. Однако отмечается, что содержание пакета может измениться до официального объявления.
Также издание отмечает, что радиус действия в 70 миль позволит пилотам держаться подальше от линии фронта и российской противовоздушной обороны, что даст Киеву возможность атаковать российские оборонительные сооружения и склады оружия, усложняя операции для российских сил.
Напомним, ранее сообщалось, что США готовят пакет военной помощи для Украины на 375 миллионов долларов. По данным Reuters, пакет помощи, который, как ожидается, будет объявлен на следующей неделе, включает патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, запасные части и другое вооружение.
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московити пруть не рахуючись з втратами
- а що ви вмієте робити?
- можу копати
- а ще, що?
- можу і не копати.
Так і тут - можуть дати, а можуть і не дати.
Ракета малої дальності - до 1000 км.
Ракета середньої дальності - від 1000 до 5500 км.
Ракета великої дальності - більше 5500 км.
А ракети малої дальності до 70 миль нехай запхнуть собі в дупу, як тільки ти підлетиш на 70 миль до цілі на винищувачі - тебе радо зіб'є ворожий ЗРК.
Також американським ЗМІ величезна подяка за зрив поставок ракет. Нічого неможливо зробити без завчасного повідомлення на весь світ, що нам щось передають!!!
Це ракети повітря - повітря.
Питання, випускається в догон, або назустріч?
Коротше, ви довбойоб. РАДІУС РОЗВОРОТУ Су- 30, та СУ - 34. Порахуйте працю із авіазасідки.