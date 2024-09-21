США могут предоставить Украине ракеты средней дальности для F-16 в рамках нового пакета на $375 млн, - Politico

США рассматривают возможность предоставления Украине ракет средней дальности для истребителей F-16 в рамках пакета военной помощи на 375 миллионов долларов, который, как ожидается, будет объявлен в понедельник.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что эти ракеты, которые уже используют ВВС и ВМС США и ряд союзников, могут поражать цели на расстоянии более 70 миль.

По данным издания, указанный пакет помощи, также будет содержать артиллерийские боеприпасы, ракеты и средства ПВО. Однако отмечается, что содержание пакета может измениться до официального объявления.

Также издание отмечает, что радиус действия в 70 миль позволит пилотам держаться подальше от линии фронта и российской противовоздушной обороны, что даст Киеву возможность атаковать российские оборонительные сооружения и склады оружия, усложняя операции для российских сил.

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Напомним, ранее сообщалось, что США готовят пакет военной помощи для Украины на 375 миллионов долларов. По данным Reuters, пакет помощи, который, как ожидается, будет объявлен на следующей неделе, включает патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, запасные части и другое вооружение.