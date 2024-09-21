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США могут предоставить Украине ракеты средней дальности для F-16 в рамках нового пакета на $375 млн, - Politico

США можуть надати Україні ракети для F-16

США рассматривают возможность предоставления Украине ракет средней дальности для истребителей F-16 в рамках пакета военной помощи на 375 миллионов долларов, который, как ожидается, будет объявлен в понедельник.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что эти ракеты, которые уже используют ВВС и ВМС США и ряд союзников, могут поражать цели на расстоянии более 70 миль.

По данным издания, указанный пакет помощи, также будет содержать артиллерийские боеприпасы, ракеты и средства ПВО. Однако отмечается, что содержание пакета может измениться до официального объявления.

Также издание отмечает, что радиус действия в 70 миль позволит пилотам держаться подальше от линии фронта и российской противовоздушной обороны, что даст Киеву возможность атаковать российские оборонительные сооружения и склады оружия, усложняя операции для российских сил.

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Напомним, ранее сообщалось, что США готовят пакет военной помощи для Украины на 375 миллионов долларов. По данным Reuters, пакет помощи, который, как ожидается, будет объявлен на следующей неделе, включает патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, запасные части и другое вооружение.
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Топ комментарии
+9
70 миль ето ниочем. Придется подлетать под самую линию фронта и быть хорошей мишенью для рашистского ПВО и истребителей. И ети жлобы еще и думают дать или не дать
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21.09.2024 10:37
+7
Швидше друзі швидше 🙏🏼
московити пруть не рахуючись з втратами
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21.09.2024 10:30
+5
можуть надати а можуть і ненадати .
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21.09.2024 10:53
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Швидше друзі швидше 🙏🏼
московити пруть не рахуючись з втратами
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21.09.2024 10:30 Ответить
70 миль ето ниочем. Придется подлетать под самую линию фронта и быть хорошей мишенью для рашистского ПВО и истребителей. И ети жлобы еще и думают дать или не дать
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21.09.2024 10:37 Ответить
112км малувато,але краще ніж нічого.Щеб falkoniv пару десятків з пілотами!
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21.09.2024 11:20 Ответить
Порівняно з нашими старими радянськими ракетами, які б'ють на 25 км, це вже халва.
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21.09.2024 11:59 Ответить
Можуть!
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21.09.2024 10:38 Ответить
можуть надати а можуть і ненадати .
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21.09.2024 10:53 Ответить
КАБи знищують Україну і наших воїнів , але жодної протидії немає .
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21.09.2024 10:55 Ответить
А що там розглядати? Ви, що ракет не бачили?
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21.09.2024 11:01 Ответить
Два года с Ф-16 мурыжыли. И по сей день, собственно.. Теперь ещё два года ракеты к ним.. Потом выяснится, что стрелять можно только по своей территории.. Короче, победа не за горами, ****.
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21.09.2024 11:06 Ответить
Выбор есть? Можно стрелять на 100 км либо не стрелять вовсе. Вон Миражи 2000-5 дадут к концу года. Да, старые как дерьмо мамонта - но лучшем чем наши су-24, которые они смогут заменить для пусков Штормов. Конечно сотню ф-35 со всем вооружение и пару аваксов было бы лучше - но имеем что имеем.
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21.09.2024 12:14 Ответить
Год только как было заявлено что дадут ф-16 и пилоты начали обучение
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21.09.2024 12:54 Ответить
ЗБС !
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21.09.2024 11:21 Ответить
Як у старому анекдоті - чоловік наймається на працю, його питають,
- а що ви вмієте робити?
- можу копати
- а ще, що?
- можу і не копати.
Так і тут - можуть дати, а можуть і не дати.
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21.09.2024 11:36 Ответить
Жовті ЗМІ - такі жовті.

Ракета малої дальності - до 1000 км.
Ракета середньої дальності - від 1000 до 5500 км.
Ракета великої дальності - більше 5500 км.

А ракети малої дальності до 70 миль нехай запхнуть собі в дупу, як тільки ти підлетиш на 70 миль до цілі на винищувачі - тебе радо зіб'є ворожий ЗРК.
Також американським ЗМІ величезна подяка за зрив поставок ракет. Нічого неможливо зробити без завчасного повідомлення на весь світ, що нам щось передають!!!
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21.09.2024 12:48 Ответить
Ви трохи нерозумний.
Це ракети повітря - повітря.
Питання, випускається в догон, або назустріч?
Коротше, ви довбойоб. РАДІУС РОЗВОРОТУ Су- 30, та СУ - 34. Порахуйте працю із авіазасідки.
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21.09.2024 13:04 Ответить
 
 