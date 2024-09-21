Украина уже подготовила три пункта плана для того, чтобы говорить с РФ в любом формате, - Зеленский (уточнено)

Украина активно работает над планом, который будет стартом и фундаментом для того, чтобы говорить в любом формате с Россией, три пункта плана уже готовы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором Саммите, потому что все наши союзники, включая ближайших, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии, - все сказали, что Россия должна быть на втором Саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны", - сказал Зеленский.

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По словам президента, Украина активно работает над планом, уже подготовлено три пункта. Кроме того, с представителями РФ состоялись встречи в онлайн-формате, "еще будут встречи офлайн и онлайн".

"И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть что показать. Если им не нравится, будет понятна их реакция на конкретику, а не просто вообще - мы ничего не хотим и будем продолжать войну", - рассказал президент.

В то же время он считает, что на сегодня РФ хочет просто продолжать войну.

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Уточненная информация

В свою очередь спикер президента Сергей Никифоров заявил, что никаких встреч с россиянами не было, слова Владимира Зеленского неправильно трактовали СМИ.

Он отметил, что речь шла о встречах не с представителями России, а с участниками первого Саммита мира (уточнение касается предложения: По словам Зеленского, состоялись встречи в онлайн-формате, "еще будут встречи оффлайн и онлайн". В предыдущем варианте было указано, что встречи прошли с представителями РФ).