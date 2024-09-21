РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10155 посетителей онлайн
Новости
5 652 46
Зеленский (19029) план (188) россия (93003)

Украина уже подготовила три пункта плана для того, чтобы говорить с РФ в любом формате, - Зеленский (уточнено)

Зеленський про план переговорів з РФ

Украина активно работает над планом, который будет стартом и фундаментом для того, чтобы говорить в любом формате с Россией, три пункта плана уже готовы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором Саммите, потому что все наши союзники, включая ближайших, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии, - все сказали, что Россия должна быть на втором Саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны", - сказал Зеленский.

Также читайте: План победы рассчитан на быстрые решения наших партнеров до декабря, - Зеленский

По словам президента, Украина активно работает над планом, уже подготовлено три пункта. Кроме того, с представителями РФ состоялись встречи в онлайн-формате, "еще будут встречи офлайн и онлайн".

"И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть что показать. Если им не нравится, будет понятна их реакция на конкретику, а не просто вообще - мы ничего не хотим и будем продолжать войну", - рассказал президент.

В то же время он считает, что на сегодня РФ хочет просто продолжать войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США при ООН Томас-Гринфилд: Вашингтон уже ознакомился с мирным планом Зеленского

Уточненная информация

В свою очередь спикер президента Сергей Никифоров заявил, что никаких встреч с россиянами не было, слова Владимира Зеленского неправильно трактовали СМИ.

Он отметил, что речь шла о встречах не с представителями России, а с участниками первого Саммита мира (уточнение касается предложения: По словам Зеленского, состоялись встречи в онлайн-формате, "еще будут встречи оффлайн и онлайн". В предыдущем варианте было указано, что встречи прошли с представителями РФ).
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19

показать весь комментарий
21.09.2024 11:52
+11
У нєтрях клоаки під назвою ОПа Зеленьського знайшли нову тему для піару імпотентного підлітка Вови перед своїми вібарцамі.
Вово- у тебе завдання вилізти із телевізора і з' ясувати нарешті, чому навіть твій указ
про побудову оборонних укріплень виконується тільки на папері і куди поділися гроші?
А то піаритись будеш у Ізраїлі, на кухні пепед мамою Ріммою.
показать весь комментарий
21.09.2024 12:01
+9
Пункт 1: проста пірістать стрілять.
Пункт 2: сайтісь гдє-та пасєрідінє.
Пункт 3: заглєнуть в глаза ВВП.
показать весь комментарий
21.09.2024 11:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так назови ці пункти ! чи ермак ще не написав ?
показать весь комментарий
21.09.2024 11:51 Ответить
Пункт 1 - не бити по НПЗ, бо раше це не подобається
показать весь комментарий
21.09.2024 12:04 Ответить

показать весь комментарий
21.09.2024 11:52 Ответить
Пункт 1: проста пірістать стрілять.
Пункт 2: сайтісь гдє-та пасєрідінє.
Пункт 3: заглєнуть в глаза ВВП.
показать весь комментарий
21.09.2024 11:52 Ответить
Пункт 4: повернути всіх ухилянтів-боягузів із Польщі
показать весь комментарий
21.09.2024 11:55 Ответить
Пункт 0: відправити всіх NNN-нів в окопи.
показать весь комментарий
21.09.2024 11:56 Ответить
Не хвилюйся боягузик , я вже 2.5 роки в окопах ... і чекаю тебе поруч
сцикотно ?
показать весь комментарий
21.09.2024 11:59 Ответить
та тебе вже давно розшифрували, що ти в печерських окопах.
показать весь комментарий
21.09.2024 12:43 Ответить
Бл.. Какой-то детский лепет...
показать весь комментарий
21.09.2024 11:59 Ответить
Стамбул 2
Москва 1
Київ 1
показать весь комментарий
21.09.2024 12:00 Ответить
У нєтрях клоаки під назвою ОПа Зеленьського знайшли нову тему для піару імпотентного підлітка Вови перед своїми вібарцамі.
Вово- у тебе завдання вилізти із телевізора і з' ясувати нарешті, чому навіть твій указ
про побудову оборонних укріплень виконується тільки на папері і куди поділися гроші?
А то піаритись будеш у Ізраїлі, на кухні пепед мамою Ріммою.
показать весь комментарий
21.09.2024 12:01 Ответить
Угу, п, 1 - звільнити Буданова , щоб не бив по НПЗ .

Заступників Зе с прибульцем Умеровим вже звільнів не погоджуя з Будановим.

мало цім блдям звільнення Залужного
Зе , чому досі по кримському мосту і новий жд вдоль півночі АЗОВА ВЕЗУТЬ ЗБРОЮ ? Що , нельзя взорвати мости і жд путі?

тоді ІДИТЬ у відставку !
показать весь комментарий
21.09.2024 12:03 Ответить
А чого Ви захищаєте Ермака? Захищайте Буданова, которого Ермак і риговська шобла збирається зʼїсти
показать весь комментарий
21.09.2024 12:13 Ответить
Бо він зебіл. Топив і топить за нетряпку.
показать весь комментарий
21.09.2024 12:27 Ответить
в плані є шашлики і шампанське?
показать весь комментарий
21.09.2024 12:04 Ответить
https://t.me/s/eliseiskipolya Костянтин Єлісєєв , (міністр МЗС в тіньовому уряді партії Європейська Солідарність), тележні пости від https://t.me/eliseiskipolya/345 September 18 та https://t.me/eliseiskipolya/343 September 13 :
План перемоги Зеленського схожий на план перемоги Трампа: розмов багато, а в очі ніхто не бачив. Виникає багато питань:
Який він - План перемоги Зеленського? Що він включає? Чи реалістичний? Чи є план Б?Наскільки ефективними є дії Зеленського та його команди для досягнення перемоги України? Наскільки ефективною є дипломатія сьогодні? Чи заважає політична лояльність в дипломатії досягненню перемоги України?
Коли план презентують українському народу?
Чи готова росія до переговорів з Україною?
Чи готова Україна до переговорів з росією?
Що робити з «формулою миру», дорожніми картами з її виконання?
Чому ми веземо його нашим партнерам в США напередодні виборів?
Чому не презентуємо іншим нашим партнерам та союзникам?

Бо є 5 червоних ліній, які мають бути витримані у будь-яких планах:
⁃ Ніяких компромісів щодо суверенітету, незалежності та національної ідентичності України;
⁃ Жодних компромісів щодо територіальної цілісності в обмін на мир;
⁃ Жодних компромісів щодо зміцнення обороноздатності української держави;
⁃ Жодних компромісів щодо відповідальності та застосування санкцій проти агресора;
⁃ Ніяких компромісів щодо членства України в ЄС та НАТО.

Наші головні тактичні завдання на зараз - це припинити втрачати території, людей та час.
показать весь комментарий
21.09.2024 12:05 Ответить
Таке враження що він живе в своєму світі відірваному від реальності ,хоч десят самітів миру і буде там росія чи не буде немає значення ,є одна істота це світовий злочинець путін який може зупинити цю криваву війну ,хто його може змусити то це ЗСУ , нестабільність і економічний крах в самій росії ,а ще військове і фінансове виснаження росії ну і нарешті коли цей виродок здохне.
показать весь комментарий
21.09.2024 12:06 Ответить
Так Ермак його ізолював даже від жинки
показать весь комментарий
21.09.2024 12:09 Ответить
Він наркоман. А наркомани всі "живуть у своєму світі відірваному від реальності". А ще - в залежності від наркоти і тих, хто її йому постачає, а може і підколює... Подивіться на його "звернення": на його бігаючі очі, тремор і хаотичні рухи руками, переляканий вид. Він читає і не може від того "чтива" відірватися, враження, що боїться сказати щось не те. Я вивчав медицину на рівні вищої школи - це психічно неадекватна людська істота.
показать весь комментарий
21.09.2024 18:55 Ответить
С представителями РФ уже состоялись встречи в онлайн формате. Еще будут встречи офлайн и онлайн, - https://interfax.com.ua/news/general/1015403.html Зеленский

Главное:
▪️Уже подготовили 3 пункта плана для того, чтобы говорить в любом формате с РФ;
▪️РФ должна видеть План победы. Он будет представлен обществам в разных странах;
▪️Встреча с Трампом, вероятно, состоится 26-27 сентября;
▪️Уже поздно использовать ATACMS по РФ. Они передвигают самолеты на аэродромы 300+ километров. Нам нужно дальнобойное оружие;
▪️Курская операция выполняет задачу. Мы оттянули силы врага: там 42 000 россиян. Может быть и 60 тысяч.
показать весь комментарий
21.09.2024 12:09 Ответить
1) Торопець
2) Тихорецьк
3) 23й арсенал ГРАУ в Тверській

Гарні три пункти плану. Сподіваюсь, в мирному плані таких пунктів зо 100
показать весь комментарий
21.09.2024 12:11 Ответить
О чем поговорить? Хочет ли ***** уничтожить Украину и всех украинцев сделать рабами? А что еще не очевидно?
показать весь комментарий
21.09.2024 12:11 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2024 12:15 Ответить
Головне таємниці для народу.0
показать весь комментарий
21.09.2024 12:18 Ответить
"Скажу чесно, ми вже у плані Б. Ми в ньому живемо, боремося. У нас ніколи не було "плану А". Тому що "план А" був у тому, щоби не допустити повномасштабного вторгнення, посилити Україну зброєю і ввести санкції проти РФ"© - заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами.

https://t.me/dragonspech/7956 Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер+письменник в цивільному житті, нині сержант-інструктор пілотів БПЛА навчальному центрі ЗСУ , коментує:
"Тобто запевняти мешканців Маріуполя що вторгнення не буде - боятися не треба і розповідати мешканцям Бучі та Боролянки про травневі шашлики замість їх евакуювати - то був план А, але американці все зіпсували? Я правильно зрозумів?"
показать весь комментарий
21.09.2024 12:22 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2024 12:27 Ответить
Для цього вся ця брехня?

Це звична практика перекладання своїх факапів на кого завгодно.

На Порошенка вже не спрацьовує.

Тепер винні союзники.

План простий, як теорія плоскої Землі.

1. Подаємо США новий мега список вимог по зброї і грошам.

2. Отримуємо ввічливий сумнів, що це змінить хід війни і виведе нас на кордони 1991.

3. Заявляємо, що нас кинули і у нас нема іншого варіанту, як повернутися до Форумів миру за участю РФ.

4. Отримуємо на переговорах від Путіна вимоги в стилі Стамбульської капітуляції.

5. Заявляємо, що це - предмет референдуму і для цього потрібен режим припинення вогню.

6. Підписуємо припинення вогню.

7. Стаємо в позу Президента миру і проводимо президентські вибори. Бажано - без скасування воєнного стану, щоб демократія не заважала, а на дільницях керували ТЦК.

Все це цинічне шоу на раз читається і укр політикумом і нашими союзниками.

Але платити за цей балаган пройдисвітів приходиться Героям.

Що з цим робити?

Як мінімум - казати правду.

І памʼятати, що єдиною Перемогою є членство в НАТО. Все інше - від лукавого.
Юрій Луценко.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2674223306110161&set=a.139021569630360&__cft__[0]=AZUL63bpnmrFPBNThKcdotp-zdg-_acj4QoWGsbcq2JLL4NNNWHkiebbCb6yNAQ0gjlwrbRKlZcUKYgUHagyN6wfYLQLpHo1Lk60LRHsC3kCUWZge2Z5Mv_SwH7GH0vFM0jsosJXvbnhw06D04fgQQ_j3ANZwmIz9NmhsiOT_V0KSA&__tn__=EH-R

показать весь комментарий
21.09.2024 12:30 Ответить
Так і буде
показать весь комментарий
21.09.2024 12:37 Ответить
Все.Вистава пафосного патріотизму закінчилася Він продає нас за недорого.
показать весь комментарий
21.09.2024 12:36 Ответить
Бестолковый
показать весь комментарий
21.09.2024 12:39 Ответить
Путлера сісти за стіл переговорів і вже тим паче домогтися Україні більш-менш прийнятних умов «миру» можуть змусити лише три чинники:
1. величезні втрати на фронті (як у живій силі, так і в техніці)
Існуючі зараз втрати ЗС РФ, для путлера прийнятні і компенсуються. При цьому, угруповання РФ навіть збільшується.
2. Стрімке виснаження ресурсів РФ (як матеріальних, так і людських).
Тут контрольне слово «стрімке». Зрозуміло, що ресурси РФ скорочуються. Але тут працює принцип: «Поки товстий схудне, тонкий здохне»...
3. Колективна допомога Заходу Україні, що кратно перевищує можливості РФ (і його союзників).
Майже три роки війни переконали путлера, що цього не було, немає і навряд чи буде.

Наявність хоча б одного з цих чинників уже змусить путлера сісти за стіл переговорів. А якщо цих факторів немає, то путлер може сісти за стіл переговорів тільки для того, щоб прийняти капітуляцію України. Найкращими умовами якої може бути зупинка бойових дій по лінії фронту і фіксація нових кордонів. (Україна йде з Курської обл., РФ з Харківської).
показать весь комментарий
21.09.2024 12:54 Ответить
Нема жодного плану - пункту...самит не на часі, бо вибори ...після виборів можлива корекція в ту або іншу сторону
показать весь комментарий
21.09.2024 12:58 Ответить
Дурень думкою багатіє....
Готуй лінію оборони, як то роблять москалі. Скільки можна оборонятися українцями !
показать весь комментарий
21.09.2024 13:07 Ответить
Що заважає рашці плювати на всіх і на все, говорячи в очі те, що їм прийде в голову (ми захищаемо російські цінності на Донбасі і таке інше). І на що може розраховувати в таких випадках команда невігласів і крадіїв, команда, яка вже не раз доводила абсурдність самого свого існування, в тому числі і в дипломатії?
показать весь комментарий
21.09.2024 13:13 Ответить
Девіз менеджерів з Банкової та її головного рупора гундоса - головне не результат, а імітація роботи з досягнення його, а там, як масть ляже.
показать весь комментарий
21.09.2024 13:18 Ответить
"...Не буду тут нічого конкретизувати, але на курщину кинули в першу чергу тих, хто безпосередньо вибивав кацапів з Бучі, Ірпіня і загалом Київщини, а потім з Харківщини, під час першого, дуже важкого харківського наступу (травень2022) і другого (вересень2022).Бубон, тобто єрмак зараз мститься!В ін же ж не просто так казав, чи то від нього казали Червінському, що всі, хто став на захист України про це ще дуже пошкодують.l"
показать весь комментарий
21.09.2024 13:28 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/17321 Роман Шрайк :
Bloomberg https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/09/21/7194647/ дізнався подробиці "плану перемоги", який Зеленський представить Байдену
План передбачає:
• запрошення України до членства в НАТО;
• гарантії поставок ******** зброї;
• чіткий шлях щодо членства в ЄС; (https://t.me/ShrikeNews/17322 Этот пункт "плана победы" я вообще не понял . Ведь у нас уже есть https://uk.tgstat.com/channel/@ShrikeNews/15181 четкий путь в ЕС . В июне 2024 были открыты переговоры о вступлении. Дальше нужно вести переговоры и выполнять требования по 33 главам соглашения о вступлении. Так, как делают и другие кандидаты. Это непростой путь, но четко прописанный. Надеюсь, журналисты Bloomberg что-то напутали.);
• "інші економічні та безпекові домовленості".
показать весь комментарий
21.09.2024 13:35 Ответить
Якщо Бендеровець на службі дядечка Сема правий, то твій план - це м'який Стамбул №2 і ніщо інше. Навіщо тоді роками воював, Гундос? Навіщо поклав кращих синів України в домовину, зруйнував країну? Щоб до Стамбула повернутися? Потужно.
показать весь комментарий
21.09.2024 14:08 Ответить
Та йди ти на..й, чмо тупориле. Байдену воно везе план перемоги, а ***** план миру.
показать весь комментарий
21.09.2024 19:10 Ответить
Лепет не очем это а не план.
показать весь комментарий
22.09.2024 00:33 Ответить
 
 