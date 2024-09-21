Украина уже подготовила три пункта плана для того, чтобы говорить с РФ в любом формате, - Зеленский (уточнено)
Украина активно работает над планом, который будет стартом и фундаментом для того, чтобы говорить в любом формате с Россией, три пункта плана уже готовы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором Саммите, потому что все наши союзники, включая ближайших, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии, - все сказали, что Россия должна быть на втором Саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны", - сказал Зеленский.
По словам президента, Украина активно работает над планом, уже подготовлено три пункта. Кроме того, с представителями РФ состоялись встречи в онлайн-формате, "еще будут встречи офлайн и онлайн".
"И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть что показать. Если им не нравится, будет понятна их реакция на конкретику, а не просто вообще - мы ничего не хотим и будем продолжать войну", - рассказал президент.
В то же время он считает, что на сегодня РФ хочет просто продолжать войну.
Уточненная информация
В свою очередь спикер президента Сергей Никифоров заявил, что никаких встреч с россиянами не было, слова Владимира Зеленского неправильно трактовали СМИ.
Он отметил, что речь шла о встречах не с представителями России, а с участниками первого Саммита мира (уточнение касается предложения: По словам Зеленского, состоялись встречи в онлайн-формате, "еще будут встречи оффлайн и онлайн". В предыдущем варианте было указано, что встречи прошли с представителями РФ).
Пожалуйста, подождите...
Пункт 2: сайтісь гдє-та пасєрідінє.
Пункт 3: заглєнуть в глаза ВВП.
сцикотно ?
Москва 1
Київ 1
Вово- у тебе завдання вилізти із телевізора і з' ясувати нарешті, чому навіть твій указ
про побудову оборонних укріплень виконується тільки на папері і куди поділися гроші?
А то піаритись будеш у Ізраїлі, на кухні пепед мамою Ріммою.
Заступників Зе с прибульцем Умеровим вже звільнів не погоджуя з Будановим.
мало цім блдям звільнення Залужного
Зе , чому досі по кримському мосту і новий жд вдоль півночі АЗОВА ВЕЗУТЬ ЗБРОЮ ? Що , нельзя взорвати мости і жд путі?
тоді ІДИТЬ у відставку !
План перемоги Зеленського схожий на план перемоги Трампа: розмов багато, а в очі ніхто не бачив. Виникає багато питань:
Який він - План перемоги Зеленського? Що він включає? Чи реалістичний? Чи є план Б?Наскільки ефективними є дії Зеленського та його команди для досягнення перемоги України? Наскільки ефективною є дипломатія сьогодні? Чи заважає політична лояльність в дипломатії досягненню перемоги України?
Коли план презентують українському народу?
Чи готова росія до переговорів з Україною?
Чи готова Україна до переговорів з росією?
Що робити з «формулою миру», дорожніми картами з її виконання?
Чому ми веземо його нашим партнерам в США напередодні виборів?
Чому не презентуємо іншим нашим партнерам та союзникам?
Бо є 5 червоних ліній, які мають бути витримані у будь-яких планах:
⁃ Ніяких компромісів щодо суверенітету, незалежності та національної ідентичності України;
⁃ Жодних компромісів щодо територіальної цілісності в обмін на мир;
⁃ Жодних компромісів щодо зміцнення обороноздатності української держави;
⁃ Жодних компромісів щодо відповідальності та застосування санкцій проти агресора;
⁃ Ніяких компромісів щодо членства України в ЄС та НАТО.
Наші головні тактичні завдання на зараз - це припинити втрачати території, людей та час.
Главное:
▪️Уже подготовили 3 пункта плана для того, чтобы говорить в любом формате с РФ;
▪️РФ должна видеть План победы. Он будет представлен обществам в разных странах;
▪️Встреча с Трампом, вероятно, состоится 26-27 сентября;
▪️Уже поздно использовать ATACMS по РФ. Они передвигают самолеты на аэродромы 300+ километров. Нам нужно дальнобойное оружие;
▪️Курская операция выполняет задачу. Мы оттянули силы врага: там 42 000 россиян. Может быть и 60 тысяч.
2) Тихорецьк
3) 23й арсенал ГРАУ в Тверській
Гарні три пункти плану. Сподіваюсь, в мирному плані таких пунктів зо 100
https://t.me/dragonspech/7956 Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер+письменник в цивільному житті, нині сержант-інструктор пілотів БПЛА навчальному центрі ЗСУ , коментує:
"Тобто запевняти мешканців Маріуполя що вторгнення не буде - боятися не треба і розповідати мешканцям Бучі та Боролянки про травневі шашлики замість їх евакуювати - то був план А, але американці все зіпсували? Я правильно зрозумів?"
Це звична практика перекладання своїх факапів на кого завгодно.
На Порошенка вже не спрацьовує.
Тепер винні союзники.
План простий, як теорія плоскої Землі.
1. Подаємо США новий мега список вимог по зброї і грошам.
2. Отримуємо ввічливий сумнів, що це змінить хід війни і виведе нас на кордони 1991.
3. Заявляємо, що нас кинули і у нас нема іншого варіанту, як повернутися до Форумів миру за участю РФ.
4. Отримуємо на переговорах від Путіна вимоги в стилі Стамбульської капітуляції.
5. Заявляємо, що це - предмет референдуму і для цього потрібен режим припинення вогню.
6. Підписуємо припинення вогню.
7. Стаємо в позу Президента миру і проводимо президентські вибори. Бажано - без скасування воєнного стану, щоб демократія не заважала, а на дільницях керували ТЦК.
Все це цинічне шоу на раз читається і укр політикумом і нашими союзниками.
Але платити за цей балаган пройдисвітів приходиться Героям.
Що з цим робити?
Як мінімум - казати правду.
І памʼятати, що єдиною Перемогою є членство в НАТО. Все інше - від лукавого.
Юрій Луценко.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2674223306110161&set=a.139021569630360&__cft__[0]=AZUL63bpnmrFPBNThKcdotp-zdg-_acj4QoWGsbcq2JLL4NNNWHkiebbCb6yNAQ0gjlwrbRKlZcUKYgUHagyN6wfYLQLpHo1Lk60LRHsC3kCUWZge2Z5Mv_SwH7GH0vFM0jsosJXvbnhw06D04fgQQ_j3ANZwmIz9NmhsiOT_V0KSA&__tn__=EH-R
1. величезні втрати на фронті (як у живій силі, так і в техніці)
Існуючі зараз втрати ЗС РФ, для путлера прийнятні і компенсуються. При цьому, угруповання РФ навіть збільшується.
2. Стрімке виснаження ресурсів РФ (як матеріальних, так і людських).
Тут контрольне слово «стрімке». Зрозуміло, що ресурси РФ скорочуються. Але тут працює принцип: «Поки товстий схудне, тонкий здохне»...
3. Колективна допомога Заходу Україні, що кратно перевищує можливості РФ (і його союзників).
Майже три роки війни переконали путлера, що цього не було, немає і навряд чи буде.
Наявність хоча б одного з цих чинників уже змусить путлера сісти за стіл переговорів. А якщо цих факторів немає, то путлер може сісти за стіл переговорів тільки для того, щоб прийняти капітуляцію України. Найкращими умовами якої може бути зупинка бойових дій по лінії фронту і фіксація нових кордонів. (Україна йде з Курської обл., РФ з Харківської).
Готуй лінію оборони, як то роблять москалі. Скільки можна оборонятися українцями !
Bloomberg https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/09/21/7194647/ дізнався подробиці "плану перемоги", який Зеленський представить Байдену
План передбачає:
• запрошення України до членства в НАТО;
• гарантії поставок ******** зброї;
• чіткий шлях щодо членства в ЄС; (https://t.me/ShrikeNews/17322 Этот пункт "плана победы" я вообще не понял . Ведь у нас уже есть https://uk.tgstat.com/channel/@ShrikeNews/15181 четкий путь в ЕС . В июне 2024 были открыты переговоры о вступлении. Дальше нужно вести переговоры и выполнять требования по 33 главам соглашения о вступлении. Так, как делают и другие кандидаты. Это непростой путь, но четко прописанный. Надеюсь, журналисты Bloomberg что-то напутали.);
• "інші економічні та безпекові домовленості".