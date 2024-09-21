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Иран (1735) россия (93003) баллистические ракеты (325)

Иран задержал передачу РФ пусковых установок к своим баллистическим ракетам, - Reuters

Іран не передав Росії мобільні пускові установки

Иран вместе с баллистическими ракетами малой дальности не передал России мобильные пусковые установки, необходимые для их запуска.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Reuters сообщили три информированных источника - европейский дипломат, представитель европейской разведки и американский чиновник.

Как отмечается, по данным источников издания, Иран не поставил России пусковые установки на момент объявления США о поставках иранских ракет. Представитель европейской разведки без дополнительных уточнений сказал, что не ожидал предоставления Москве пусковых установок.

В то же время опрошенные Reuters эксперты назвали несколько причин, по которым Россия не получила пусковые установки к Fath-360.

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Так, одной из причин может быть то, что Москва может планировать модифицировать грузовики для перевозки ракет. Другая причина - это попытка Тегерана оставить пространство для маневра в переговорах с западными государствами.

Отмечается, что на сегодня военная помощь Ирана в российской войне против Украины включает поставки сотен беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия, артиллерийских боеприпасов и широкую поддержку российского производства БПЛА внутри страны.

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Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.
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Топ комментарии
+2
Їм пускові установки не ************ -
ракети до них у торопці,а туди був
прильот безпілотника.
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21.09.2024 14:37
+2
Чому ця новина подається під виглядом тотальної західної перемоги? Не передали сьогодні, передадуть завтра. І ніхто з ******** реалполітиків їх не зупинить. Бо іранці срати хотіли що на словесні погрози, що на умовляння. Їх треба зразу по чалмі ракетою вмовляти.
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21.09.2024 17:54
+2
Я так полагаю, следующая новость будет о том что Иран передал установки но не все. Запад ето выставит очередной победой и пространством для переговоров?
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21.09.2024 19:13
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Правила форума Совет форумчан
Їм пускові установки не ************ -
ракети до них у торопці,а туди був
прильот безпілотника.
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21.09.2024 14:37 Ответить
Торопець було б нелогічно - везти з півдня на північ мимо України на інший кінець парашії. Але це ж кацапи...
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21.09.2024 14:54 Ответить
В торопці був найвищого рівню захисту, такі не усюди є
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21.09.2024 15:13 Ответить
А стаціонарні установки передав разом із ракетами?
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21.09.2024 14:46 Ответить
стаціонарні будуються на місці запуску
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21.09.2024 15:11 Ответить
"Експортний" варіант (для Хезболли та інших терористів) - це пускова платформа на цивільній вантажівці, кацапські терористи мабуть саме таки й замовили.
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21.09.2024 14:47 Ответить
❗️Знищено щонайменше 2 тис. тонн ***********, зокрема і з КНДР: Сили оборони підтвердили, що уразили два військових арсенали окупантів - «Тихорецьк» у Краснодарському краї та поблизу Октябрського Тверської області
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21.09.2024 15:10 Ответить
i Iрану
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21.09.2024 15:16 Ответить
Як кажуть люди молодшого віку- якийсь гон. Мутний.
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21.09.2024 15:11 Ответить
ракет уже нету , зачем пусковые ?
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21.09.2024 15:15 Ответить
краща відповідь
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21.09.2024 15:16 Ответить
Якщо ракети взірвали, то яка користь від пускових? Зате Іран тепер спокіно звітує, ніби нікому нічого не передавав.
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21.09.2024 15:46 Ответить
Козойоби забзділи трохи? Після пейджерів?
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21.09.2024 15:55 Ответить
Ну скажемо, що пускова платформа підійде від древнього комплексу С-75. Самі пускові в Ірані розроблялись на їх основі.
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21.09.2024 16:07 Ответить
Ха,хаа-хааа третій рік іран є основним постачальником зброї для москалів, тисячі жертв від їхніх шахедів і ракет, на болотах з їхніх технологій збудували підприємства з випуску шахедів , а ви нам ******** , які вони благородні не дали москалям установки запуску??? Ви хача б собі вірете , що пишете?????
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21.09.2024 17:32 Ответить
Є такі відомості, що затримка може бути пов'язана з непридатністю іранських пускових установок для зими. Тому їх готують кацап*ідари.
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21.09.2024 17:35 Ответить
Чому ця новина подається під виглядом тотальної західної перемоги? Не передали сьогодні, передадуть завтра. І ніхто з ******** реалполітиків їх не зупинить. Бо іранці срати хотіли що на словесні погрози, що на умовляння. Їх треба зразу по чалмі ракетою вмовляти.
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21.09.2024 17:54 Ответить
Я так полагаю, следующая новость будет о том что Иран передал установки но не все. Запад ето выставит очередной победой и пространством для переговоров?
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21.09.2024 19:13 Ответить
ДУЖЕ ВЕЛИКЕ "ДЯКУЮ" Ізраілю. Іран побачив що починає підгорати (пейджери, радіостанції, ліквідація всього керівництва хесболи), ось і пригальмував поставки. Там назріває щось велике (я маю на увазі на сході)...
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21.09.2024 21:38 Ответить
Почти 3 года Иран снабжает Россию боеприпасами против Украины, а Посольство Ирана в Киеве работает....
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22.09.2024 04:28 Ответить
 
 