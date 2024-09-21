Иран задержал передачу РФ пусковых установок к своим баллистическим ракетам, - Reuters
Иран вместе с баллистическими ракетами малой дальности не передал России мобильные пусковые установки, необходимые для их запуска.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Reuters сообщили три информированных источника - европейский дипломат, представитель европейской разведки и американский чиновник.
Как отмечается, по данным источников издания, Иран не поставил России пусковые установки на момент объявления США о поставках иранских ракет. Представитель европейской разведки без дополнительных уточнений сказал, что не ожидал предоставления Москве пусковых установок.
В то же время опрошенные Reuters эксперты назвали несколько причин, по которым Россия не получила пусковые установки к Fath-360.
Так, одной из причин может быть то, что Москва может планировать модифицировать грузовики для перевозки ракет. Другая причина - это попытка Тегерана оставить пространство для маневра в переговорах с западными государствами.
Отмечается, что на сегодня военная помощь Ирана в российской войне против Украины включает поставки сотен беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия, артиллерийских боеприпасов и широкую поддержку российского производства БПЛА внутри страны.
Поставки Ираном ракет в РФ
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.
Пожалуйста, подождите...
ракети до них у торопці,а туди був
прильот безпілотника.