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Германия с партнерами готовят для Украины пакет помощи на 1,4 млрд евро

Німеччина готує для України пакет допомоги на 1,4 млрд євро

Германия привлекла 1 млрд евро от стран-партнеров для помощи Украине, еще почти 400 млн евро в случае одобрения Бундестагом поступит из оборонного бюджета ФРГ.

Об этом сообщается на странице Министерства обороны ФРГ в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Еще 1,4 млрд евро для Украины: Германия привлекла 1 млрд евро от стран-партнеров. Примерно 400 млн евро поступит из оборонного бюджета, если парламент одобрит это на следующей неделе", - говорится в сообщении.

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Німеччина і партнери готують для Україні 1,4 млрд євро

Напомним, ранее сообщалось, что Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, куда вошли 22 танка Leopard 1A5 и более 60 тыс. боеприпасов 155-мм калибра
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Дякуємо Німеччині, за дієву допомогу Україні та Українцям!!
Пильнуйте Німеччину від московської та Штазі агентури!!
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21.09.2024 17:13 Ответить
як на мене, це варто Таурасів, це ж не останні ракети в наших партнерів. Нам би всі дозволи та й ракет побільше с того що вже дають. Якщо у Шольца бзик на ці Таурусу то *** з ними
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21.09.2024 21:37 Ответить
 
 