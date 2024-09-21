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Германия с партнерами готовят для Украины пакет помощи на 1,4 млрд евро
Германия привлекла 1 млрд евро от стран-партнеров для помощи Украине, еще почти 400 млн евро в случае одобрения Бундестагом поступит из оборонного бюджета ФРГ.
Об этом сообщается на странице Министерства обороны ФРГ в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Еще 1,4 млрд евро для Украины: Германия привлекла 1 млрд евро от стран-партнеров. Примерно 400 млн евро поступит из оборонного бюджета, если парламент одобрит это на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, куда вошли 22 танка Leopard 1A5 и более 60 тыс. боеприпасов 155-мм калибра
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