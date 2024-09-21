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Новости Помощь Украине
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Писториус: Поддерживать Украину дорого, но ее поражение обойдется намного дороже

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Помощь Украине в противостоянии агрессии России обходится для Германии дорого, но поражение украинцев из-за прекращения этой поддержки будет стоить гораздо дороже.

Об этом заявил федеральный министр обороны ФРГ Борис Писториус во время дискуссии, организованной немецкой газетой Die Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны осознать, что если Украина проиграет эту войну из-за того, что мы или Запад в целом перестанем поддерживать ее, то завтра Украины уже не будет. И да, поддержка Украины стоит дорого, но поражение украинцев обойдется нам гораздо дороже. Не только с точки зрения военной угрозы со стороны Путина, но и из-за потока беженцев из Украины, который это спровоцирует", - подчеркнул Писториус.

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Поэтому Писториус призвал всех, кто легкомысленно призывает к прекращению поддержки Украины, потому что "это не наша война", всегда учитывать последствия. В частности, он раскритиковал соответствующие призывы со стороны немецких популистских политических сил BSW и AfD. "Те же люди, которые агитируют против беженцев, являются теми, кто провоцирует следующую волну беженцев, не поддерживая Украину. И это лишь один аспект", - отметил он.

Отдельно глава оборонного ведомства ФРГ указал на то, что своей войной против Украины Путин "растаптывает основанный на правилах международный порядок". И если позволить ему достичь своих целей, то кремлевский диктатор решит, что Запад является слабым и он может делать, что хочет.

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"И тогда может наступить очередь Молдовы или Грузии. Или в какой-то момент, если он (Путин. - Ред.) решится, зона НАТО в виде стран Балтии. Какой сигнал это посылает другим автократиям в мире, которые, по сути, только и ждут, чтобы им показали, что Запад не готов отстаивать международный порядок? И именно поэтому так важно, чтобы мы это делали (поддерживали Украину. - Ред.), и так долго, как это будет необходимо. И по крайней мере до тех пор, пока Украина сможет сказать, что теперь мы можем посадить Путина за стол переговоров", - заявил Писториус.

По его словам, нужно все делать, чтобы вернуть мир в Европе, но "пока нет никаких признаков того, что мирное и безопасное сосуществование с Россией вернется в ближайшее время". Министр указал на то, что пока Путин "не дал понять, что готов это сделать (пойти на мирное урегулирование. - Ред.), по крайней мере на условиях, хотя бы отдаленно приемлемых для Украины".

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"Я считаю, что нам следует продолжать оказывать украинцам всю возможную поддержку, чтобы они смогли оказаться в ситуации, из которой они смогут достичь этой цели. И в то же время я считаю, что мы должны быть еще более жесткими в наших санкциях против России. Все еще существует слишком много лазеек", - отметил глава оборонного ведомства ФРГ.
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Топ комментарии
+8
Пісторіус має рацію...
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21.09.2024 18:15
+4
"Підтримувати Україну" це копійки в гривнях в порівнянні з трильйонами в євро які доведеться втратити разом з мільйонами життів європейців якщо "руzкій мір" посуне далі...
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21.09.2024 18:19
+3
Не дорожче ніж купляти газ в кацапів яки вам будуть ломити ціни поки ви повністю під них не зломаєтесь.
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21.09.2024 18:19
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Пісторіус має рацію...
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21.09.2024 18:15 Ответить
Чому правий цей політик з ЄС на усі 100
набрати в ЮТУБ -Якими бачать перспективи закінчення війни Валерій Чалий і Віталій Портников - UKRAINE CRISIS media center

5 міс цій бесіді, хоча б з 1г 5хв послухати Портнікова , нічого що запис на UKRAINE CRISIS media center 5 місячної давнини , але актуально як ніколи в час Єрмакобордельного прямування до миру
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21.09.2024 18:32 Ответить
Трансляція прямо зараз на ютуб- Лапін Луценко

"Все вже вирішили! Інсайди про перемовини, чи тупа здача України?"
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21.09.2024 18:35 Ответить
теж слухаю, і є що.
Луценко дуже обізнана і розсудлива людина, яка вміє викладати свої думки дуже чітко, без цих слів-паразитів "потужно", "незламно" і всіх інших якими тільки і оперує буба...
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21.09.2024 18:46 Ответить
от кого кого - бубу ніколи не слухала ніде
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21.09.2024 19:40 Ответить
"Підтримувати Україну" це копійки в гривнях в порівнянні з трильйонами в євро які доведеться втратити разом з мільйонами життів європейців якщо "руzкій мір" посуне далі...
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21.09.2024 18:19 Ответить
Куди далі. Навіть Україну не можуть перемогти. Лол.
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21.09.2024 18:52 Ответить
та навіть якщо росія не посуне далі, українських біженців ставатиме все більше, а європейцям не дуже подобається їх приймати , чогось до африканців й мусульман в ЄС толерантніші.
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21.09.2024 19:05 Ответить
Тільки Україна спроможна чинити супротив і зупинити рашиську орду.
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21.09.2024 20:29 Ответить
Вони таки сподіваються, що кацапня до них не долізе. Тому й гроші та зброю для України притримують. Але даремно сподіваються. "Бєсноватого фюрера" свого часу теж ніхто всерйоз не сприймав. Хіба шо тільки сталін. Але і сталіна він на#бав.
Але ж "розумні" європейці висновків не роблять.
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21.09.2024 19:40 Ответить
Не дорожче ніж купляти газ в кацапів яки вам будуть ломити ціни поки ви повністю під них не зломаєтесь.
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21.09.2024 18:19 Ответить
Хоч би Україна витримала навіть за підтримки🙏🏼
Бо вона замала для подолання такого ядерного монстра! Так жорстко покусати вона покусає але здолати , потрібні армії Німеччини , Польщі і Японії тоді питань нема здолаєм років за 3-4
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21.09.2024 18:23 Ответить
Хоча б перестали купляти у рф нафту й скраплений газ. Це теж була б аби яка допомога.
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21.09.2024 18:24 Ответить
Правду казати, завжди важко!!
Такого, привладні в Україні, а тим більше, з 2019 року, собі не дозволяють, акакаяразніца… ну, хоть паржом … Так вони і далі, марафонять,
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21.09.2024 18:26 Ответить
А ці всі безтолкові балачки єврокуколдів так задовбали,що спасу вже немає.
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21.09.2024 18:33 Ответить
Це він про кредит кацапськими грошима?
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21.09.2024 18:42 Ответить
торг здесь неуместен
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21.09.2024 18:56 Ответить
Интересно почему ето поддерживать Украину дорого? ЕС и США всю жизнь тратили триллионы долларов ежегодно на возможную войну с **********. Так теперь просто радуйтесь что за вас воюет Украина и бомбы с ракетами которые должны были падать на Варшаву, Берлин, Лондон сейчас перехватывает Украина. От ЕС и США просто требуется дать нам то чего вы наготовили за последние 100 лет для войны против комунистического режима. Потому что если Украина проиграет то ничего вас не спасет.
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21.09.2024 19:04 Ответить
Якщо б Україну підтримував Китай, то ми мали би мільйони дронів без перебільшення і вже би закінчили цю війну. Бо там такі потужні потужності виробництва, що навіть Зе позаздрить.
Дуже шкода що не можна написате те ж саме про США.
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21.09.2024 19:15 Ответить
Ага. Якби ми були здоровими та багатими, то ми б не були бідними та хворими.
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21.09.2024 19:26 Ответить
 
 