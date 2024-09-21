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нефть (1844) россия (93003) танкер (134)

Подсанкционные танкеры возобновили экспорт нефти из РФ в Китай

Танкер

Танкеры, попавшие под западные санкции, начали возвращаться к экспорту российской нефти после длительного перерыва. После успешных поставок в Китай их начали использовать все чаще.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные систем отслеживания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Сначала США ввели санкции против танкеров и связанных с ними компаний в октябре прошлого года, позже присоединились ЕС и Великобритания. Из-за этого многие танкеры стояли на рейде у российских портов месяцами, некоторые - до восьми месяцев. Однако с конца апреля не менее 17 таких судов отправились из российских портов с нефтью и нефтепродуктами, отмечает агентство.

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Процесс значительно ускорился в августе, и в сентябре количество подсанкционных судов, вовлеченных в экспорт нефти, продолжает расти. Теперь танкеры уже не скрывают своих маршрутов, указывая конечными пунктами Китай или Индию. Для сравнения, на первых рейсах в Китай танкеры выключали транспондеры, чтобы скрыть свое местонахождение. После нескольких успешных поставок в Китай процесс активизировался - подсанкционные суда стали участвовать в транспортировке нефти, включая перегрузку на другие корабли, которые не подпадают под санкции.

В апреле, мае и июне в перевозке нефти был задействован один танкер, в июле - два, в августе и сентябре - по шесть ежемесячно. Большинство этих судов на момент включения в санкционные списки принадлежали Совкомфлоту.

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Возможности для увеличения поставок остаются. Сейчас 11 танкеров под санкциями стоят на якоре в порту Козьмино на Тихом океане, семь - вблизи Усть-Луги на Балтике, еще три находятся в Черном море, а два - возле Мурманска.

Американские санкции против российских танкеров ранее показали себя как эффективный инструмент. Большинство из нефтяных судов, против которых в США ввели ограничения, после этого начали простаивать.
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Тихоокеанмький флот США може топити їх от нєх*й дєлать.
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21.09.2024 19:40 Ответить
Міг, але для цього меньше деменцією та лицемірством треба страждати
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21.09.2024 19:53 Ответить
Нового Перл Харбору мабуть бояться
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21.09.2024 20:35 Ответить
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21.09.2024 19:45 Ответить
А чому до сих пір ще три перебувають в Чорному морі?
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21.09.2024 20:00 Ответить
Чому не можуть ці судна арештувати та вилучити?
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21.09.2024 20:01 Ответить
Pavel Bortsevych Та мабуть Ваша правда
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21.09.2024 20:03 Ответить
Я так розумію, що доки наші обломки не дістануться до цих танкерів - нафту будуть вивозити.... ну що ж...
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21.09.2024 20:31 Ответить
Це ж і є, отой мірний план, онуків ***********!
Ось така вона, «кривава правда» від сідзенпіна ….
Аброхамій продажний від захвату нею, аж кип'ятком захлинався…
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21.09.2024 20:52 Ответить
 
 