Подсанкционные танкеры возобновили экспорт нефти из РФ в Китай

Танкеры, попавшие под западные санкции, начали возвращаться к экспорту российской нефти после длительного перерыва. После успешных поставок в Китай их начали использовать все чаще.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные систем отслеживания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Сначала США ввели санкции против танкеров и связанных с ними компаний в октябре прошлого года, позже присоединились ЕС и Великобритания. Из-за этого многие танкеры стояли на рейде у российских портов месяцами, некоторые - до восьми месяцев. Однако с конца апреля не менее 17 таких судов отправились из российских портов с нефтью и нефтепродуктами, отмечает агентство.

Читайте также: "Теневые" танкеры РФ осуществили в водах ЕС экологически опасные перевозки с судна на судно на 273 млн евро, - Амелин

Процесс значительно ускорился в августе, и в сентябре количество подсанкционных судов, вовлеченных в экспорт нефти, продолжает расти. Теперь танкеры уже не скрывают своих маршрутов, указывая конечными пунктами Китай или Индию. Для сравнения, на первых рейсах в Китай танкеры выключали транспондеры, чтобы скрыть свое местонахождение. После нескольких успешных поставок в Китай процесс активизировался - подсанкционные суда стали участвовать в транспортировке нефти, включая перегрузку на другие корабли, которые не подпадают под санкции.

В апреле, мае и июне в перевозке нефти был задействован один танкер, в июле - два, в августе и сентябре - по шесть ежемесячно. Большинство этих судов на момент включения в санкционные списки принадлежали Совкомфлоту.

Читайте также: США могут ужесточить санкции против российской нефти, - Белый дом

Возможности для увеличения поставок остаются. Сейчас 11 танкеров под санкциями стоят на якоре в порту Козьмино на Тихом океане, семь - вблизи Усть-Луги на Балтике, еще три находятся в Черном море, а два - возле Мурманска.

Американские санкции против российских танкеров ранее показали себя как эффективный инструмент. Большинство из нефтяных судов, против которых в США ввели ограничения, после этого начали простаивать.