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демография (295) оккупация (9992) переселение (289) россия (93015)

Россиянам будут платить до 5 млн рублей за переезд на оккупированные территории Украины, - Центр нацсопротивления

Росіяни переселяють людей на окуповану територію

Президент РФ издал указ, который предусматривает социальные гарантии тем россиянам, которые переедут на временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о захваченных районах Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Выплаты обещают прежде всего тем "откомандированным" специалистам, которые привезут с собой всю свою семью. Средства немалые - от трех до пяти миллионов российских рублей.

Читайте также: Кремль стимулирует россиян переезжать на оккупированные территории Украины, - Центр нацсопротивления

Наиболее востребованными для оккупационных администраций являются работники, которые могут обустраивать рубежи\позиции и перевозить грузы, а также строители для "восстановления" объектов инфраструктуры уничтоженных российскими войсками украинских городов.

На временно захваченных территориях россияне до сих пор не могут завершить формирование своих оккупационных администраций. Сейчас оккупанты ищут предателей для работы в администрациях и других фейковых структурах.

Читайте также: Россия переселила в оккупированный Крым до миллиона человек, - Джемилев

Центр национального сопротивления призывает выявлять таких приспешников и предоставлять информацию о них сюда. Помогайте освобождать украинские земли от российских террористов", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+18
A нaшим громaдянaм уй за переїзд нa неокуповану територію і збільшені податки.
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21.09.2024 21:47
+15
Як казав Кучма: "Це ж вже було". Московити вже завозили ешелонами заліщанську двоногу худобу на спустошені штучним голодом українські землі.
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21.09.2024 21:47
+14
кацапи зовсім здуріли - та де ж ми їх ховати будемо?
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21.09.2024 21:46
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кацапи зовсім здуріли - та де ж ми їх ховати будемо?
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21.09.2024 21:46 Ответить
A нaшим громaдянaм уй за переїзд нa неокуповану територію і збільшені податки.
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21.09.2024 21:47 Ответить
нашим громадянам і так збільшують оплату праці:
ВРУ - на 26,2%,
Офіс Президента - на 11,2%,
КМУ - на 19,7%,
НАБУ - на 28,2%,
Прокуратура - на 25,8%,
САП- на 71,2%,
БЕБ - на 75%,
Рахункова палата - на 38,2%,
податкова - на 39,3%.

все, як хотіла більшість.
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22.09.2024 04:36 Ответить
Не тільки х..й і збільшені податки, а ще й несчасні дві тисячі на ВПО і ті забрали.
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22.09.2024 11:30 Ответить
Як казав Кучма: "Це ж вже було". Московити вже завозили ешелонами заліщанську двоногу худобу на спустошені штучним голодом українські землі.
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21.09.2024 21:47 Ответить
І до речі, вони тут непогано прижились. Он їх потомки скіки горя принесли. І ці приживуться - землі продородні. Тай виїхали люди з окупаційних земель - пустоту заповнять.
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22.09.2024 03:55 Ответить
ВР - да приймете ви, цуки, закон о кримінальний відповідальності і пошук Інтерполу таких порушників міжнародного права
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21.09.2024 21:48 Ответить
Нагадую, в Верховній Раді України, до сих пір номінально "МОНОбільшість"
(станом на зараз, 233 депутата.) = "слуга народу"
(пропрезидентська фракція в Верховній Раді України = президент)
.
Тобто, навіть якщо уявити, що всі окрім "слуга народу" захочуть зробити те, що пропонує "Maria Sofia Douglas 38b0d2de", то виходячи з елементарної математики, відповідно, 217 голосів
( всього по конституції України, 450 місць в парламенті України, 450-233= 217 голосів депутатів)
, не буде достатньо
(для прийняття рішення, мінімально потрібно 226 голосів.)
, для прийняття відповідного рішення, на законодавчому рівні.

Тому
(що навіть при тому, що навіть при ситуації у вигляді теорії , що всі окрім пропрезидентської фракції "слуга народу" захочуть щось прийняти на законодавчому рівні, вони цього зробити не зможуть. )
звертатись треба напевно дописувачу "Maria Sofia Douglas 38b0d2de" до президента, а не до Верховної Ради України , або намагатись просувати відповідне рішення, через країни союзники України, щоб вони озвучували дану пропозицію
(пропозицію, висловлену дописувачем "Maria Sofia Douglas 38b0d2de")
президенту, щоб він, вніс цю пропозицію, на розгляд в Верховну Раду України, і тоді, пропрезидентська фракція "слуга народу, таки надасть
( раз президент внесе дану пропозицію, а фракція пропрезидентська. )
свої вирішальні
(бо має "блокуючий пакет" голосів, тобто без голосів фракції "слуга народу"
(у якої 233 депутата, в Верховній Раді України, станом на зараз.)
, ніяк не набереться 226 голосів,мінімально необхідних, для прийняття відповідного закону.)
голоси, чи яким ще чином, на думку дописувача "Maria Sofia Douglas 38b0d2de", можна реалізувати те, з чим дописувач "Maria Sofia Douglas 38b0d2de", звернулась до Верховної Ради України ?
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21.09.2024 23:03 Ответить
Так було не старті. зараз розклад дещо інший і не на користь СГ.
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23.09.2024 03:20 Ответить
СГ це ?
Якщо не так як наведено у мене, то який "розкладд", може поділитись "Законный Пацан" ?
З самого початку, різниця у всій "формулі" що я навів вище, відрізнялась лише тим, що у "слуга народу" було не 233 депутата як зараз, а 239 депутатів, я бачу тільки таку різницю у "розкладі" (висловлюючись термінологією "Законный Пацан").
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23.09.2024 11:08 Ответить
А то что они при етом стают законной целью об етом им говорят?
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21.09.2024 21:49 Ответить
А наші ВПО повертаються на окуповані, бо zeлериги відібрали виплати ВПО, які йшли на оренду житла, відмінили виплати орендодавцям за прихисток - усе по наказу з кремлятника?
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21.09.2024 21:52 Ответить
Щось не спостерігається крах економіки московії за стількох санкцій та обвалу цін на нафту й газ.
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21.09.2024 21:53 Ответить
Поки станки що друкують гроші працюють ти цього, як і кацапи, не побачишь
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21.09.2024 22:28 Ответить
економіка не є наукою в повному розумінні.... для мене з тих часів, коли накрилося вчення товариша маркса з його теорією класової боротьби... Але у вас дитячі уявлення про економіку. Уявіть, що вам урізали доходи, не дають їздити де завгодно і т.і. Ви що, за добу підете у інший світ?
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21.09.2024 22:53 Ответить
У кацапів немає закритих кордонів, як у нас, тому вони спокійно їздять куди хочуть.
На параші все норм з економікою, єдиний мінус для цапів, це те що пересіли з добротних німецьких авто на китайців. Все, для простого кацапа з 14 року нічого не змінилось у економічному плані.
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21.09.2024 22:57 Ответить
логінова за п'ять мільйонів повертається у Херсонську область, бо ледь пережила теплу зиму у Новому Уренгої.
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21.09.2024 22:23 Ответить
Нічого нового кожна імперія завозить на окуповані землі лояльне населення.
Хохлів з донбасу або в утиль на фронті або на сибір, а замість них навезуть або чурок або таких самих хохлів зкацаплених з сахаліну..
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21.09.2024 23:02 Ответить
Перед гібелью імперії Микола 2 започаткував таке ж глобальне переселення для освоєнія зємєль. Особливо пікантним було залучення так званих польських євреїв для сільськогосподарського виробництва в червоній чертє осєдлості. Їм видавались по 300 рублів на сім"ю, гроші на придбання реманенту,прогонні та на облаштування. Вийшов пшик. Все отримане негайно продавалось і всі старались чкурнути в США. У багатьох виходило.
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21.09.2024 23:31 Ответить
як після голодомору 33го!

Как говорят исследователи, переселенцам, которые прибывали в вымершие от голода села на востоке и юге страны, предоставляли значительные льготы.

С них снимали все недоимки по уплате налогов, их освобождали от уплаты сельхозналога на три года, год они могли не поставлять государству молоко и мясо, каждая семья бесплатно получала дом и усадьбу, ремонт которых до их переселения должны были обеспечить местные колхозы. Тем, у кого не было коровы, ее предоставляли бесплатно, а на каждые две-три семьи - давали лошадь.

Эти условия отличались от тех, в которых оказались выжившие после Голодомора в Украине, утверждает Нина Лапчинская:

"Переселенцы были поставлены в значительно лучшие условия, чем то местное население, что осталось после Голодомора. Люди два года страдали от недоедания, последние 9 месяцев просто умирали от голода. Но им не только не оказывали помощи, их обязывали отремонтировать дома умерших для приезжих. Кроме того, они должны были выделить из выращенного урожая столько зерна, сколько переселенцы оставили у себя в кладовых дома. Даже, согласно документам, обеспечить столами и табуретками".

Кроме того, документы свидетельствуют, что дома, в которых уже поселились переселенцы, не могли вернуть их владельцам, которым удалось бежать от голода в 1932 году, и которые возвращались домой в 1933-м.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/06/150602_ru_s_holodomor_donbass_russia
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22.09.2024 00:14 Ответить
Ничего не изменилось(( сначала этих скотов завозили заселять вымершие от голодомора территории, потом 'восстанавливать промышленность Донбасса' потом 'по распределению' украинцев отправляли в Караганду и Новокузнецк, а козломордую мразь в Украину. И вот опять
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22.09.2024 00:56 Ответить
Гии.. - зате в зворотньому напрямку й гроша не матимуть, бігтимуть пішкодрала швидше авто.
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22.09.2024 05:03 Ответить
Уявіть, як завиють різноманітні "гамнесті, оони та червонохресті". Геноцид!!! Ми це ще почуємо.
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22.09.2024 09:49 Ответить
От бл.ядота оккупантская. Так, ну а в Украине всякие сруцкимирные кидаловы-********, шуфричи, гепы-допы и мэры трухановы-капитаны живы?
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22.09.2024 07:37 Ответить
гробовые ⚰
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22.09.2024 07:50 Ответить
Черговий акт етноциду ,кацапами заселяють окуповану Україну ,а українців висилятимуть на сибір ,
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22.09.2024 07:50 Ответить
землю они будут удобрять
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22.09.2024 07:52 Ответить
 
 