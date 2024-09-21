Атаки РФ на критические для АЭС подстанции угрожают радиационной безопасности всей Европы, - Минэнерго
МАГАТЭ должно ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевых подстанциях АЭС.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Атаки России на критические для АЭС подстанции угрожают радиационной безопасности всего европейского континента.
Призываем МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевых для функционирования АЭС подстанциях", - говорится в сообщении министерства.
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Особенности AST CodeDOM генетического кода украинцев, которая образовались после Чернобыля, позволяет организму максимально быстро и с минимальными потерями адаптироваться к сильному радиационному облучению\заражению.
Так что Украинцы ядерную зиму точно переживут. В отличии от других наций, чья генетика не трансформирована для подобного функционала.
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прикувати 5-6 манагерів до реакторної зали кожної АЕС!
Ракета вибухнула прямо на полігоні, залишивши на своєму місці велетенську вирву і знищивши полігон. Це сталося приблизно 20 або 21 вересня. Про це повідомив OSINT-дослідник MeNMyRC із посиланням на супутникові знімки Planet Labs.