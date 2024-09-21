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атомная энергетика (292) ядерная безопасность (475) Минэнерго (359)

Атаки РФ на критические для АЭС подстанции угрожают радиационной безопасности всей Европы, - Минэнерго

Південноукраїнська АЕС

МАГАТЭ должно ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевых подстанциях АЭС.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Атаки России на критические для АЭС подстанции угрожают радиационной безопасности всего европейского континента.

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Призываем МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевых для функционирования АЭС подстанциях", - говорится в сообщении министерства.

Міненерго про атаки на АЕС
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Міненерго відстрілялось, хто слідуючий?
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21.09.2024 22:35 Ответить
Следующее прозвучит как ненаучный бред, но это действительно есть:
Особенности AST CodeDOM генетического кода украинцев, которая образовались после Чернобыля, позволяет организму максимально быстро и с минимальными потерями адаптироваться к сильному радиационному облучению\заражению.
Так что Украинцы ядерную зиму точно переживут. В отличии от других наций, чья генетика не трансформирована для подобного функционала.
4th
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21.09.2024 22:37 Ответить
це таки несинітниця
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21.09.2024 22:43 Ответить
Тільки їрмак всемогутній своїм могутнім торсом може захистити АЕС,
прикувати 5-6 манагерів до реакторної зали кожної АЕС!
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21.09.2024 22:50 Ответить
Та най вже цих уйо...ків накриє мідним тазом!
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21.09.2024 22:55 Ответить
Мабуть тому Галущенко пиляє бабки на будівництві ще однієї АЕС.
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21.09.2024 23:52 Ответить
Ракета, якою Росія лякає увесь світ, підірвалася прямо у шахті - випробування ядерної міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат" завершилося феєричним провалом.

Ракета вибухнула прямо на полігоні, залишивши на своєму місці велетенську вирву і знищивши полігон. Це сталося приблизно 20 або 21 вересня. Про це повідомив OSINT-дослідник MeNMyRC із посиланням на супутникові знімки Planet Labs.
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22.09.2024 08:14 Ответить
 
 