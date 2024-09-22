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Завтра в Гааге начнутся слушания по существу по иску Украины против РФ о нарушении морского права

Суд у Гаазі

Завтра, 23 сентября, в Гааге начнутся слушания по существу по иску Украины против РФ о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, слушания по существу по иску Украины против Российской Федерации будут проходить с 23 сентября по 5 октября 2024 года в зале Постоянной палаты третейского суда, во Дворце мира, Гаага, Нидерланды.

Во время слушаний будут рассматривать суть дела, оставшиеся вопросы юрисдикции и приемлемости.

Слушания начнутся в понедельник, 23 сентября 2024 года в 10:00 по местному времени. Первой в суде слово будет иметь Украина. Второй будет выступать Российская Федерация.

Читайте: В Гааге пройдут слушания по иску Украины против РФ о нарушении морского права

До конца слушаний публичный доступ будет закрыт в любой форме. Впоследствии на сайте Суда будет обнародована открытая информация.

Однако публичными будут вступительные и заключительные заявления сторон.

Суть дела

Заметим, что 14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и стремится подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе путем применения арбитражной процедуры.

Также читайте: СБУ готовит для Гааги доказательную базу использования РФ противопехотных мин против населения Украины

В мае 2017 года состоялось первое заседание трибунала по Конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ. Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе, был подан в Постоянную палату третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этой институции рассматривать иск Украины против РФ.
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Топ комментарии
+3
та мурня ці всі гагаги оони право хренаво. хвормули миру . нехай захід дасть атакамси та тмагавки довіло бити по усій терітторії кацапстану . або відновити ядерну зброю . хочаб брудні ядерні бомби
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22.09.2024 15:20
+3
Подавай позов, через 6 років розпочнуться слухання по суті. Коли буде рішення? Люди скільки не живуть.
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22.09.2024 15:27
+2
ви там в Гаазі бубселя не хочете задержати до вияснненя за потужну зраду?
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22.09.2024 15:19
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Правила форума Совет форумчан
ви там в Гаазі бубселя не хочете задержати до вияснненя за потужну зраду?
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22.09.2024 15:19 Ответить
скажіть , хто повинен арештовувати з зраду України.
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22.09.2024 15:22 Ответить
бубу за зраду? - українці
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22.09.2024 15:24 Ответить
Подавай позов, через 6 років розпочнуться слухання по суті. Коли буде рішення? Люди скільки не живуть.
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22.09.2024 15:27 Ответить
та мурня ці всі гагаги оони право хренаво. хвормули миру . нехай захід дасть атакамси та тмагавки довіло бити по усій терітторії кацапстану . або відновити ядерну зброю . хочаб брудні ядерні бомби
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22.09.2024 15:20 Ответить
тобто за самим робити навіть і думки нема,,,
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22.09.2024 15:22 Ответить
Послухають, прокашляються та спокійно розійдуться до наступного разу. Все буде за класикою жанра.
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22.09.2024 15:30 Ответить
і шо там Гаага сказала за Боїнг МН 17 ?
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22.09.2024 15:39 Ответить
це трохи різні речі.

Морське право - це мабуть єдине міжнародне право, яке реально працює
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22.09.2024 16:28 Ответить
Найкраша "Гаага" це підрозділ знищення,нажаль у нас його не створено,ще з 2014 року
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22.09.2024 15:41 Ответить
собаки сруть собі на дорозі - це шоссе це шоссе там трошки вкрали...
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22.09.2024 15:53 Ответить
як б слуґів народу як собак - наркоманів на таможні використовував` - чутьйо в них на бабло...
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22.09.2024 15:59 Ответить
Шановні, це тільки в мене не працює стрічка подій. чи у всіх??
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22.09.2024 16:27 Ответить
Пустое. Россия не признаёт международное право.
Так решил Басманный суд.
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22.09.2024 16:50 Ответить
І перше ж питання судді: а чи оголошено офіційним Києвом стан війни з рашкою? Ні. Отже, в якому ключі розглядатимуть позовну справу ? Ракетні обстріли морського порту Одеси - це **********, прильоти шахедів по зерносховищах - "інцидент", а прямі попадання керованих ракет по балкерах-зерновозах - як нештатну зустріч морського транспорту з високоенергетичними тілами?
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22.09.2024 20:07 Ответить
 
 