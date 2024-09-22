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С октября 2022 года Россия нанесла более тысячи ударов по объектам энергетики Украины, - Минэнерго

З жовтня 2022 року Росія завдала понад тисячу ударів по об’єктах енергетики України

Начиная с октября 2022 года страна-агрессор Россия нанесла более тысячи ударов по объектам энергетики Украины.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, пишет LB, информирует Цензор.НЕТ.

"С октября 2022 года врагом нанесено более 1000 ударов по объектам гражданской энергетической инфраструктуры. И, конечно, это влияет на устойчивость работы энергосистемы", - рассказал замминистра.

По его словам, сейчас государство проводит самую большую ремонтную кампанию.

"Мы сосредоточены на том, чтобы максимально восстановить работу тех энергетических объектов, где возможно осуществить ремонты", - сказал Колесник.

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Он отметил, что Украина взаимодействует с партнерами, чтобы получить необходимое оборудование.

"Международная помощь достаточно сосредоточена на строительстве новой генерирующей мощности, распределенной генерации в каждом населенном пункте. Это когенерационные установки, это мобильные установки по генерации тепловой энергии, электрической энергии", - рассказал замминистра.

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Тисячу... та одну ніч...
Аятолам - баранам...

Ганебні перси...
Ніби іх кліщ вкусив...
Ніби наїлись гарліка...

Розвели вуса-
Перед членом карліка-
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22.09.2024 21:33 Ответить
Може вже настав час бумеранга?
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22.09.2024 23:12 Ответить
після того як запалали нафопродукти і склади з ************ на засрашці, настане черга і її єнергетики, з такю кількістю ,як зараз виготовляється Україною дронів, потрібно буде два три дні і ніяка їхння ППО не спасе. навіть москву, після чого на болотах вже точно заволають що потрібно миритись і мишебраття , бо знищити енергетику на московії це в рази легще ніх склади і зі зброєю а взимку на москальщіні завжди дуже холодно і якщо залишити без опалення московський мегаполіс хоча б на три чотири дні , а без електрики не буде ні опалення ні води ні їжі і після заморозки трубопроводів з теплоносіями, водою і каналізацією , відновлюватись будуть роками.
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23.09.2024 00:38 Ответить
 
 