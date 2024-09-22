С октября 2022 года Россия нанесла более тысячи ударов по объектам энергетики Украины, - Минэнерго
Начиная с октября 2022 года страна-агрессор Россия нанесла более тысячи ударов по объектам энергетики Украины.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, пишет LB, информирует Цензор.НЕТ.
"С октября 2022 года врагом нанесено более 1000 ударов по объектам гражданской энергетической инфраструктуры. И, конечно, это влияет на устойчивость работы энергосистемы", - рассказал замминистра.
По его словам, сейчас государство проводит самую большую ремонтную кампанию.
"Мы сосредоточены на том, чтобы максимально восстановить работу тех энергетических объектов, где возможно осуществить ремонты", - сказал Колесник.
Он отметил, что Украина взаимодействует с партнерами, чтобы получить необходимое оборудование.
"Международная помощь достаточно сосредоточена на строительстве новой генерирующей мощности, распределенной генерации в каждом населенном пункте. Это когенерационные установки, это мобильные установки по генерации тепловой энергии, электрической энергии", - рассказал замминистра.
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