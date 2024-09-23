Раненый в Краматорске журналист Любыш-Кирдей вышел из комы, - жена

Раненый в Краматорске журналист Иван Любиш-Кирдей вышел из комы, его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких и перевезли из Днепра в Киев. Об этом сообщила жена Мария Семенченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт Массовой Информации (ИМИ).

"Он не в коме, но и не в сознании. К сожалению, не существует такой таблетки или укола, которые могли бы ускорить процесс возвращения Ивана (да и любого с такой травмой) к себе и к родным. Надо ждать и верить в лучшее. А это очень тяжело. Особенно, когда ты ни на что не влияешь и не знаешь, куда приложить свое желание что-то делать", - рассказала жена.

По ее словам, Иван до сих пор находится в реанимации без сознания. Друзья смогут навестить его позже.

"Теперь я буду просить вас записывать не аудио, а видео для Ивана со словами поддержки, новостями и вашими историями. Верю, что он скоро придет в себя и сможет не только услышать вас, но и увидеть. Ну и мне тоже приятно слышать и видеть вас", - написала Мария.

Напомним, оператор агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей был тяжело ранен 24 августа 2024 года в Краматорске в результате российского удара по гостинице "Сапфир". Ранения получил также его коллега, журналист Дэн Пелещук.

Также сообщалось, что в Краматорске 24 августа в результате российского удара по гостинице "Сапфир" погиб советник по вопросам безопасности британского информагентства Reuters Райан Эванс.