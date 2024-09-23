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Совершив агрессию против Украины, Россия больше не может утверждать, что защищает безопасность международной системы, - Дуда

Дуда заявив, що РФ більше не захищає безпеку міжнародної системи

Россия как постоянный член Совета безопасности должна поддерживать как устав ООН, так и международное право, но, осуществив агрессию против суверенного государства, РФ отказалась от этого обязательства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в понедельник на Саммите будущего в Нью-Йорке заявил президент Польши Анджей Дуда.

Он отметил, что Саммит будущего является хорошей возможностью, чтобы задуматься над эффективностью имеющихся международных структур в свете ключевых глобальных вызовов. Международный порядок, основанный на международном праве и солидарности, как это закреплено в уставе ООН, по словам польского президента, находится под серьезной угрозой.

"Яркий пример - агрессия России в Украине. Как постоянный член Совета безопасности Россия должна поддерживать как устав ООН, так и международное право. Однако, осуществив агрессию против суверенного государства, Россия отказалась от этого обязательства. Она больше не может утверждать, что защищает безопасность международной системы и других государств", - отметил Дуда.

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Кроме того, он отметил необходимость повышения эффективности системы ООН. По его словам, необходимо укрепить международное право, чтобы восстановить веру в мультилатеризм и сохранить мир и безопасность. Поэтому, несмотря на многочисленные предостережения относительно системы ООН, лучшей альтернативы для мультилатеризма нет.

"Современные глобальные вызовы являются сложными и требуют коллективных действий, поскольку их невозможно решить в одиночку на национальном уровне. Преданность мультилатеризму, учитывая центральную роль ООН, является краеугольным камнем внешней политики Польши. Мы полны решимости защищать устав ООН и его принципы", - подытожил Дуда.

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Який "мудрий" хлоп цей дуда
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23.09.2024 21:08 Ответить
Це Україна несе небезпеку для міжнародної системи? Напевне *уйло вважає що кацапи в інших країнах це міжнародна система, і їх треба захищати війною.
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23.09.2024 21:12 Ответить
З такими темпами як зебіл здає Україну, то готуйтеся поляки захищати свою країну, побачимо які ви в бою блозі🤦🤦🤦
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23.09.2024 21:14 Ответить
Проблема в тому, що так званий демократичний світ, повністю деградував і перетворився на таких собі Елоїв з романа Герберта Велса «Машина часу».
Так що, кацапи можуть стверджувати все що завгодно.
Можуть себе хоч галактичною імперією назвати.
Бо ніхто і слова їм не скаже: сидять мов зайці в кущах і тремтять.
Принцип хай #буть, аби не били в дії.
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23.09.2024 21:18 Ответить
Правильно сказав нещодавно Віталій Портников, що у Європі (і у нас) вже виросло кілька поколінь людей, котрі поняття не мають, що таке справжня війна. Вони цього просто не розуміють, тому й реагують майже так само як оті уелсівські елої...
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24.09.2024 08:42 Ответить
Ми сповнені рішучості захищати статут ООН Джерело:

А змінити його слабо?
Бо статут ООН застарів та вимагає змін. Країна, яка порушила статут, не має право на вето на власне порушення.
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23.09.2024 21:25 Ответить
Кацапам немає чого робити у радбезі ООН. Чим більше таких заяв з різних країн- тим швидше цих нелюдів там не буде.
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23.09.2024 22:28 Ответить
Типова дипломатична заява в стилі: «міжнародні організації повинні бути чесними» (що ще можна сказати на форумі ООН?). Хоча варто сказати - "ООН виглядає як гнилий дерев'яний туалет. Треба було б вдарити ногою цю руїну, щоб вона остаточно розвалилася, і будувати заново без Росії. (Під час Другої світової війни не планувалося створювати ООН за участю нацистської Німеччини).
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23.09.2024 22:48 Ответить
Свідчення колишніх ув'язнених про персонал в'язниць у Російській Федерації, які вказують на накази про жорстоке поводження. Докази також свідчать, що в деяких місцях позбавлення волі накази про жорстоке поводження видавалися вищими посадовими особами російської влади, які або схвалювали, або не вживали заходів для припинення такого знущання.
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24.09.2024 08:14 Ответить
 
 