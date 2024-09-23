Украина должна принять, что некоторые территории будут временно находиться под оккупацией России, - Павел
Лидер Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна быть реалистом относительно своих перспектив возвращения территорий, оккупированных Россией.
Об этом Павел сказал в интервью New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам чешского президента, Украина должна принять то, что некоторые ее территории временно останутся под оккупацией России.
"Наиболее вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией", - сказал Павел.
Чешский лидер добавил, что это "временное" состояние может длиться годами.
Павел отметил, что в нынешней ситуации нельзя говорить о поражении Украины или поражении России.
"Говорить о поражении Украины или поражении России, этого просто не произойдет. Поэтому конец будет где-то посередине", - считает президент Чехии.
Он также сказал, что существует "ряд примеров" территорий, которые временно удерживала Россия, но впоследствии они смогли восстановить свою независимость. Однако Павел не уточнил, о каких именно странах идет речь.
Издание NYT пишет, что, вероятно, Павел имел в виду Эстонию, Латвию и Литву. Эти балтийские страны 50 лет были под советской оккупацией. В 1991 году страны Балтии восстановили независимость и суверенитет после распада Советского Союза.
Ранее Петр Павел заявлял, что сейчас, по его мнению, для Украины является нереальной задачей отвоевать всю территорию, оккупированную страной-агрессором Россией.
Пожалуйста, подождите...
США, НАТО і ЄС примусили наркоманлісімуса продовжити транзитний договір?
ну з якого ж дива наркоманлісімуса хвилюватимуть якісь там українські территорії і якийсь там український народ?
https://www.youtube.com/watch?v=jjtFeafyP8g Зачем Зеленский и его оСЛУГИевшая шобла даёт зарабатывать Путин и помогает Орбану во в
https://www.youtube.com/watch?v=jjtFeafyP8g
тобто можна виробляти більше дронів, проте бюджету та допомоги не вистачає
якщо "союзники" перестануть підтримувати зброєю, або грошима - то який буде результат?
якщо "тимчасова" втрата територій
то що пропонується взамін?
Лівія, Ірак, Афганістан, Сербія тому приклад... не меліть дурниці
І звідки такі думки?
Площа 850100 кв. км²
Але після окупації УНР у 1922 р. бандитська РРФР
анексувала велику частину територій України і її площа
вже стала 603,7 тис. кв. км. А з 2014 р. кацапська армія
вже знову захопила стільки українських земель, що їх
загальна площа 125 000 кв. км перевищує разом
узяті території Угорщини та Болгарії. Так нас онуки -
правнуки не простят і проклянуть якщо ми не звільнимо
всю свою рідну але тимчасово окуповану
проклятими москалями українську землю.
Після заморозки війни і втрати такої значної території виникає в світі ще більші небезпека.
Хто взагалі буде зважати на ті міжнародні закони. Право сили вступить у силу у повній мірі.
Але і продовження війни в такому ключі - це теж велика небезпека для України. Треба визначити, яка із небезпек більша...
тож їжте, очі, вибирали і хай вам повилазить!
Ви б мозгами трохи думали
патріотичнаспільнота цензора, готова була Павела в дупу цілувати за ініціативу)))... А зараз он воно як повернулось))).... Ну все як завжди)...
Ну нічого, ще трошки почнкаємо, то навіть у найбільш прокуреного вишиваночника відкриються очі на реальність....
Думаешь что бывшие граждане Украины, озлобленные тем, что НАТО сдало их как стеклотару не пойдет воевать на стороне РФ ? Я уверен что пойдут, от отчаяния и обиды люди на многое способны. Вот тебе ситуация как
да и сам путька никуда не пойдет, естественно. Он - выродок и ублюдок, но совсем не идиот.