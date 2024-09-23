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Новости Война
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оккупация (9998) россия (93025) Павел Петр (104)

Украина должна принять, что некоторые территории будут временно находиться под оккупацией России, - Павел

Ппвел заклика до реалізму щодо повернення Україною територій

Лидер Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна быть реалистом относительно своих перспектив возвращения территорий, оккупированных Россией.

Об этом Павел сказал в интервью New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чешского президента, Украина должна принять то, что некоторые ее территории временно останутся под оккупацией России.

"Наиболее вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией", - сказал Павел.

Чешский лидер добавил, что это "временное" состояние может длиться годами.

Павел отметил, что в нынешней ситуации нельзя говорить о поражении Украины или поражении России.

"Говорить о поражении Украины или поражении России, этого просто не произойдет. Поэтому конец будет где-то посередине", - считает президент Чехии.

Читайте также: Президент Чехии Павел считает возможным вступление Украины в НАТО, пока она частично оккупирована

Он также сказал, что существует "ряд примеров" территорий, которые временно удерживала Россия, но впоследствии они смогли восстановить свою независимость. Однако Павел не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Издание NYT пишет, что, вероятно, Павел имел в виду Эстонию, Латвию и Литву. Эти балтийские страны 50 лет были под советской оккупацией. В 1991 году страны Балтии восстановили независимость и суверенитет после распада Советского Союза.

Ранее Петр Павел заявлял, что сейчас, по его мнению, для Украины является нереальной задачей отвоевать всю территорию, оккупированную страной-агрессором Россией.

Читайте также: Европа для достижения справедливого мира должна продолжать оказывать поддержку Украине, - Павел
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Топ комментарии
+36
Реалистами мы станем тогда, когда поймём, КТО сдал эти территории под оккупацию параши. Это сделал агент Ху#ла Янелох с кодлой других агентов Ху#ла, возглавляемых агентом Ху#ла Козырем.
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23.09.2024 23:00
+29
І цей зламався... Павло не розуміє, що заморожування війни не скасовує війну, він не розуміє, що хуьлу потрібен відпочинок і переозброєння під час заморозки, щоб потім вдарити з новою силою і піти далі в Європу, піти через усю Україну!
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23.09.2024 23:01
+25
Пока наші будуть голосовати за тих хто їм подобається, завжди *опа буде. Нікому не цікаво який план у Залужного, яких людей він поставить до влади якщо його виберуть, головне сподобався. Так Зеленський в принципі і прийшов до влади - сподобався. Дивлюся на рейтинг Притули і розумію що народ невиліковний...
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23.09.2024 23:38
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Страница 2 из 2
Що означає, що звільнити території можна доволі швидко? Що ця ваша Урсула може зробити, що вона розуміє у військовій справі? Бздіти всі можуть, а реальні плани запропонувати ніхто не наважується. Протів рашиста ніхто із цих західних демократій навіть в уяві не хоче представити якусь військову боротьбу - вони не хочуть отримати й сотню загиблих солдат і згідні на будь які переговори і компроміси. Чи ви наївна думаєте, що передавши сотню-другу ракет і надавши дозвіл обстріляти прикордонні військові об'єкти на території рф хоч якось вплине на хід війни? Ваша наївність не має меж
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24.09.2024 00:16 Ответить
2-3 великі склади грохнули. Потім знову НПЗ. Потім ще склади. От так воно і буде.
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24.09.2024 00:44 Ответить
Склади обопільно нищимо вже по 2 роки - десь вони нам моцно попадуть, як у Хмельницьку в 23, десь ми їх накриєм, як недавно в Тороповці. НПЗ ми активно атакуєм впродовж всього 24 року, проте навтогазові доходи РФ за перші 3 квартали 24 року на 30% більші, ніж за аналогічні у 23 року - наша пропаганда намагаєть в сто раз перебільшити ефективність цих ударів ніж вони є насправді задля піднесення бойового духу населення, що щиро вірить всьому сказаному
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24.09.2024 00:57 Ответить
Диванний генерал у відставці та депресії ? Ваша пихатість не має меж , а не моя наївність.
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24.09.2024 01:59 Ответить
США ,НАТО,ЄС доручили чеху озвучити їхній план перемоги рашиста.за рахунок окупованих українських територій .сотень тисяч вбитими українського народу.поруйнованою інфраструктурою.без НАТО і без ЄС.до другого пришестя "рашистського вбивці"для повної окупації України....
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23.09.2024 23:32 Ответить
а що там з транзитом лукойловської нафти Україною до Угорщини?

США, НАТО і ЄС примусили наркоманлісімуса продовжити транзитний договір?
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23.09.2024 23:44 Ответить
не виключено, що "зезеденту" зацікавлені європейські "чесні корупціонери" радили продовжити транзитний договір, щоб мадярський і словацький нафтопереробні заводи не залишилися без рашистської нафти...???
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23.09.2024 23:52 Ответить
саме так. за рахунок окупованих українських територій .сотень тисяч вбитими українського народу.поруйнованою інфраструктурою.

ну з якого ж дива наркоманлісімуса хвилюватимуть якісь там українські территорії і якийсь там український народ?
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24.09.2024 00:00 Ответить
Росія має прийняти, що деякі території тимчасово перебуватимуть під окупацією України.
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23.09.2024 23:36 Ответить
хто хоче обісрати Петра Павла, прокоментуйте оце:

https://www.youtube.com/watch?v=jjtFeafyP8g Зачем Зеленский и его оСЛУГИевшая шобла даёт зарабатывать Путин и помогает Орбану во в

https://www.youtube.com/watch?v=jjtFeafyP8g

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23.09.2024 23:49 Ответить
Ну то і ви прийміть, що деякі території кацапіі будуть під окупацією України.
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24.09.2024 00:13 Ответить
Цей Петропавел вже давно говорить наративами кремля.
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24.09.2024 00:25 Ответить
І тому фінансує нам закупівлю снарядів?
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24.09.2024 07:14 Ответить
Ніколи не чув про фінансування закупівлі снарядів Чехією. Купують - так, фінансують - інші.
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24.09.2024 08:56 Ответить
Він не фінансує, а продає, до речі по дууууже великим цінам.
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24.09.2024 13:50 Ответить
знайди дешевше
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24.09.2024 13:56 Ответить
"Ми, зі своєї сторони, кажемо, що ми можемо виробляти більше - у нас є лімітування по бюджету. З держбюджету ми надаємо підтримку, партнери її надають, і ми кажемо партнерам, що ми можемо виробити більше. Тому інвестуйте у нас, дайте нам задовольнити нашу спроможність, яка тут є."

тобто можна виробляти більше дронів, проте бюджету та допомоги не вистачає

якщо "союзники" перестануть підтримувати зброєю, або грошима - то який буде результат?

якщо "тимчасова" втрата територій
то що пропонується взамін?
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24.09.2024 00:25 Ответить
А ты, млюха, понимаешь, что силами 1-2 наших бригад твоя чехия может быть разобрана до фундаментов?
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24.09.2024 00:26 Ответить
Ви це серйозно вони в НАТО. Десяток ф35 розберуть ці бригади за один день, і чим ви на чехію будете наступати коли все забезпечення у нас західне, навіть ті снаряди уже рік від них чекаємо
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24.09.2024 00:32 Ответить
Нічого ваш десяток Ф35 не змінить, і сотня нічого не змінить, НАТО показало себе за час війни у всій красі і показало - що у військовому плані вони те саме, що ООН в політичному. Ця війна рушить всі військові концепції країн заходу за останні 30 років
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24.09.2024 00:47 Ответить
Вони зате добре воюють з банановими країнами які не мають своєї авіації і ППО, нагадаю вам що у нас запас ракет до ППО на місяць

Лівія, Ірак, Афганістан, Сербія тому приклад... не меліть дурниці
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24.09.2024 10:59 Ответить
Яка дурня. НАТО в цій війні не воює
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24.09.2024 14:41 Ответить
не здатне і не хоче це різні речі)
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24.09.2024 10:52 Ответить
Військова людина вважає, що наш теперішній уряд носить дуже рожеві окуляри.

І звідки такі думки?
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24.09.2024 00:48 Ответить
1919 р. Українська Народна Республіка (УНР).
Площа 850100 кв. км²
Але після окупації УНР у 1922 р. бандитська РРФР
анексувала велику частину територій України і її площа
вже стала 603,7 тис. кв. км. А з 2014 р. кацапська армія
вже знову захопила стільки українських земель, що їх
загальна площа 125 000 кв. км перевищує разом
узяті території Угорщини та Болгарії. Так нас онуки -
правнуки не простят і проклянуть якщо ми не звільнимо
всю свою рідну але тимчасово окуповану
проклятими москалями українську землю.
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24.09.2024 05:10 Ответить
Чомусь у ЕС думають що Україна не хоче мирно жити і закінчити війну хоч зараз.
Після заморозки війни і втрати такої значної території виникає в світі ще більші небезпека.
Хто взагалі буде зважати на ті міжнародні закони. Право сили вступить у силу у повній мірі.
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24.09.2024 05:15 Ответить
"буде зважати" і "вступить" слід писати "вже не зважають" і "вступило повною мірою"
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24.09.2024 10:59 Ответить
Небезпека може бути хіба що для України, для світу ж ніякої небезпеки не було і не буде.
Але і продовження війни в такому ключі - це теж велика небезпека для України. Треба визначити, яка із небезпек більша...
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24.09.2024 12:42 Ответить
Якась п'ята колона...
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24.09.2024 06:10 Ответить
Україна в 22 році "мала прийняти" окупацію Києва за три дні. Але не так сталося, як комусь в москві гадалося.
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24.09.2024 07:30 Ответить
Хто їх всіх тягне за язики? Дирявороті якісь.
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24.09.2024 07:31 Ответить
"Деякі" території це весь південь України разом з коридором в Крим який зараз працює на повну потужність і його ЗЕбанда на чолі з агентом ФСБ єрмаком-козирем просто не помічають!
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24.09.2024 07:38 Ответить
А не пішов би ти на йух, Павел!
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24.09.2024 07:52 Ответить
А звідки стільки капітулянтів, що мріють насолодитися кадировцями та бурятами?
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24.09.2024 08:47 Ответить
Все що я прогнозував про "президенство" шута зеленського справдилось, тому прогноз такий - при подальшому царюванні цього персонажа Україна перестане існувати, як самостійна держава. Друга бидлорусь з незмінним потужним Лідором
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24.09.2024 08:20 Ответить
Пан Павло напевно не пам'ятає що війна вже йде скоро як 11 років і Україна воюючи з россією весь цей час звичайно розуміє що деякі наші території находяться під окупацією всі ці роки.Навіть вже россія змирилася що частина Курськоїо народної республіки тепер під контролем України,усі давно вже з цим змирилися тільки не треба гадати що це буде тривати вічно.Ми можемо змиритися з чим завгодно але це змирення не приводить до миру
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24.09.2024 08:36 Ответить
Павел акуратно іде в дупу !
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24.09.2024 08:36 Ответить
А ми військову допомогу від Чехії теж в дупу Павелу засунемо? Чи це інше?
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24.09.2024 11:18 Ответить
Молодець, Павел. Такі слова - заохочення агресора, саме цього бажає орда.
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24.09.2024 09:24 Ответить
це - правда, яка колись очі, які обрали ЗЄлю.

тож їжте, очі, вибирали і хай вам повилазить!
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24.09.2024 14:02 Ответить
Обклали нас як вовки з усіх боків ці продажні шкури. З такими друзями і ворогів не треба.
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24.09.2024 10:35 Ответить
Усі кругом продажні шкури, усі кругом погані.... Одні ми такі хороші, без бюджету, без впк, з піськограєм в кріслі преПіздента воюємо самі вже третій рік повномасштабної війни....
Ви б мозгами трохи думали
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24.09.2024 11:16 Ответить
Кацапы тоже самое говорят - обклали их враги со всех сторон
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24.09.2024 14:12 Ответить
Судети не муляють? Миротворці *****...
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24.09.2024 10:41 Ответить
А згадується мені, патріотична спільнота цензора, готова була Павела в дупу цілувати за ініціативу)))... А зараз он воно як повернулось))).... Ну все як завжди)...
Ну нічого, ще трошки почнкаємо, то навіть у найбільш прокуреного вишиваночника відкриються очі на реальність....
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24.09.2024 10:55 Ответить
Я вже не вірю, що наступить такий час, коли Захід зрозуміє, що таке росія. Якщо росія щось захоплює, то єдиним способом вернути це щось є спосіб військовий. А саме -вибити її силою. Росія це бульдог на 1\7 планети. Розімнкнути її щелепи можна лише вибивши їй зуби. А ця війна показала, що Захід з його практично 40-кратною економічною перевагою є абсолютно безпомічним в реальній війні з росією. Так, вони мають передову техніку. Але проблема в тому, що техніка сама по собі не воює. Воюють люди, причому мотивовані і націлені на перемогу. І тут Захід програє росії. Причому програє тотально. Якщо не трапиться чуда, то за 2-3 роки вся Європа буде під росією. Де буде Україна? Ніде.
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24.09.2024 11:50 Ответить
З мобілізаціїю - катастрофа. З зброєю - катастрофа. З б/к - катастрофа. З фортіфікацією - катастрофа. З діпломатією - катастрофа. І чим Україна збирається битись з рашистами. Обіцянками міліонів від зеленского невідо чого.
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24.09.2024 13:30 Ответить
Жоден президент Чехії чи іншої країни ЄС не застрахований від деструктивного впливу московських кровавих грошей, а український тим паче.
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24.09.2024 13:35 Ответить
Може Чехію віддати рашці?
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24.09.2024 13:51 Ответить
Смешали с лайном того Павла, молодцы. А хоть один человек здесь предложил, как освободить все территории. Без дурнины 'нехай нам дадут томагавки', а реально?
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24.09.2024 14:16 Ответить
Повинно працювати міжнародне право, якщо воно не працює, розпустити для початку клоунське ООН, Червоний Хрест, МУС, МАГАТЕ і навіть НАТОякі тільки і можуть що висловлювати занепокоєння. А тоді укладати прямі договори з іншими країнами для оборони та співпраці.
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24.09.2024 14:29 Ответить
Ну припустимо розпустили усіх крім НАТО, бо я не розумію яким боком вони тут і що нам винна організація в яку ми НЕ входимо, і що, війна на наступний день закінчиться? Чи буде черга країн готових з нами договори оборони заключати? Це ж треба бути таким казковий мрійником)))
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24.09.2024 14:48 Ответить
Розпуск тих організацій дозволить створити нові, без дебільної Ради Безпеки з Китаєм та кацапією, які зможуть реально зупиняти агресора а не висловлювати занепокоєння
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24.09.2024 14:57 Ответить
Ще лучше, чтоб кацапстан залило Ледовитым океаном - шансы на это такие же, как и то, что найдутся страны готовые воевать с ращькой ради освобождения украинских Донбасса и Крыма.
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24.09.2024 19:42 Ответить
У них не будет другого выхода если Украина падет. Путин остановится ? Нет конечно, пару тройку лет поднакопит оружия и мяса для штурмов, окончательно закорешиться с Ираном, Кореей и Китаем и попрет на страны Балтии. И что тогда будет ? Та же война.
Думаешь что бывшие граждане Украины, озлобленные тем, что НАТО сдало их как стеклотару не пойдет воевать на стороне РФ ? Я уверен что пойдут, от отчаяния и обиды люди на многое способны. Вот тебе ситуация как
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24.09.2024 19:49 Ответить
я обиделся, бо меня здали *****, поэтому теперь пойду воевать , нехай меня за ***** убьют, ага.
да и сам путька никуда не пойдет, естественно. Он - выродок и ублюдок, но совсем не идиот.
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24.09.2024 22:57 Ответить
И тебе и мне не понять людей сидящих под обстрелами, потерявших имущество и родственников. Поэтому не стоит шутить на эту тему, да еще в таком издевательском тоне
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25.09.2024 06:28 Ответить
Повинно. Но не працюе. Так как теперь освободить все территории??
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24.09.2024 19:37 Ответить
«Тимчасово» це скільки, 10 років як Крим та Донбас, чи 25 як Приднестровʼя, чи 50 як Півничній Кипр ? Як Україні з цим жити не в НАТО і в Євросоюзі під загрозою війни з мінімальною кількістю населення ? Вони всі такі розумні, але жодних пропозицій не висувають
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24.09.2024 14:25 Ответить
Согласен.
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24.09.2024 15:06 Ответить
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