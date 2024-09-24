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Госпогранслужба (6141) уклонисты (657)

Пограничники обнаружили более 600 групп, незаконно переправлявших уклонистов через границу

Прикордонники виявили понад 600 груп, які незаконно переправляли ухилянтів через кордон

Государственная пограничная служба обнаружила более 600 преступных организованных групп, которые за деньги обещали помощь с пересечением границы мужчинам призывного возраста, во время действия военного положения.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За время действия военного положения более 600 преступных организованных групп были разоблачены нашими оперативными сотрудниками в сотрудничестве с другими правоохранительными органами", - отметил Демченко.

Он добавил, что пограничники постоянно ведут работу по разоблачению организованных преступных групп, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы, берут за это деньги, инструктируют людей и т.д., а попытки незаконного пересечения границы выявляются ежедневно.

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"Но если сравнить последние полтора месяца, то количество желающих незаконно пересечь границу значительно уменьшилось. Это особенно мы почувствовали в августе, в этом месяце мы не наблюдаем увеличения попыток незаконно пересечь границу. Но такие попытки продолжаются, хотя их и меньше", - рассказал спикер.

По его словам, больше всего попыток незаконно пересечь границу остается по зеленому участку границы, то есть за пределами пункта пропуска.

"И здесь неизменное направление, где большинство таких попыток происходит, это граница с Молдовой и Румынией. Также есть попытки незаконно пересечь границу на путях, где это можно легально сделать, то есть по направлениям пунктов пропуска. Там лица или пытаются прятаться в конструктивных особенностях транспортных средств, или ... использовать поддельные документы, или другим способом пытаются фальсифицировать свои условия пересечения границы", - пояснил Демченко.

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Топ комментарии
+8
Давайте чесно - СПРАВА В БІЛЬШОСТІ НЕ В ВІЙНІ
Просто

- тарифи підвищуються постійно і на 50-200%, а не на 5-7%

- ціни відповідно до тарифів ідуть в космос і жити в ЕС уже по факту дешевше

- прав у тебе ЖОДНИХ

- при тому є небожителі яким можна ВСЕ і вони ще проросійські що ще більше демотивує

- при всього податки збільшують

І того - ти патріот України і з прав лише право віддати всі гроші а потім життя, ти за РФ все життя - будеш мати ламборджіні і тьолок по клубах
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24.09.2024 01:34
+7
Ну і яка з них переправляє слуг народу?
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24.09.2024 01:33
+7
Яких ухилянтів ? Справжні ухилянти зараз на красивих авто з "мигалками" катаються ,в яку сторону не подивишся скрізь вони
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24.09.2024 05:44
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Ну і яка з них переправляє слуг народу?
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24.09.2024 01:33 Ответить
Злочинні? Це все прості громадяни країни намагалися виїхати. Де ви, доблесні, були коли Арестович і все інше кацап'є через кордон переїжджало?
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24.09.2024 03:43 Ответить
Давайте чесно - СПРАВА В БІЛЬШОСТІ НЕ В ВІЙНІ
Просто

- тарифи підвищуються постійно і на 50-200%, а не на 5-7%

- ціни відповідно до тарифів ідуть в космос і жити в ЕС уже по факту дешевше

- прав у тебе ЖОДНИХ

- при тому є небожителі яким можна ВСЕ і вони ще проросійські що ще більше демотивує

- при всього податки збільшують

І того - ти патріот України і з прав лише право віддати всі гроші а потім життя, ти за РФ все життя - будеш мати ламборджіні і тьолок по клубах
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24.09.2024 01:34 Ответить
В ЗСУ є не лише ті що називаються словом патріот. Не треба змішувати незмішуване. Я в ЗСУ. Грошей більше ніж я колись робив на залізниці. Нікому їх віддавати не збираюсь. Життя також віддавати не збираюсь. А ті хто за кацапів по ту сторону фронту лишаються в землі з відірваними пісюнами і ногами. Які тьолки і ламборджині? Ви про що? Ха ха ха.
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24.09.2024 02:39 Ответить
А ті хто за кацапів по ту сторону фронту лишаються в землі з відірваними пісюнами і ногами. Які тьолки і ламборджині?

Очевидно, що він мав на увазі не якогось івана в окопі а медійних особистостей які мають гроші і сидять в Україні на волі а не в тюрмі. А якщо на них заводять якісь кримінальні справи то вони без проблем виїжджають закордон і їх ніхто не затримує
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24.09.2024 03:43 Ответить
Хлопці мені особисто самому пропонували зробити папери по яким можна спиратися з ЗСУ. І їдь собі до тьолок і ламборджині. Зараз це ціла індустрія. Просто в мене немає бажання оцим займатись. Якщо хтось приймає рішення бути гівнюком, то хай ним і буде. В чому проблема? Спільнота України сама роздає гроші на тьолок і ламборджині. Є пропозиція, значить і буде попит. Ха ха ха.
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24.09.2024 09:25 Ответить
Ці патріоти у 2019 голосували сракою..а це розплата за це голосування...
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24.09.2024 07:26 Ответить
За бубочку проголосували лише 13 млн. А де решта 15-20 млн.? А решті також кайфово з тим бубочкою. Добровольці ж пішли у 22. Ну і все. Інше їх всіх бубочек і не бубочек не цікавить. Ха ха ха.
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24.09.2024 09:28 Ответить
Решта взагалі не голосувала..за таке теж прийшла розплата
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24.09.2024 09:55 Ответить
цікаво, скільки таких груп ще не виявлено, скільки одинаків не виявлено, і скількох ухилянтів вони встигли переправити?
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24.09.2024 01:47 Ответить
Якщо виявлено менше, значить НЕ виявлено більше, бо прикордонникам теж треба йти в відпустки, збирати дітей до школи, купляти жінці шубу і тп
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24.09.2024 06:41 Ответить
Бізнес.Просто бізнес
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24.09.2024 01:49 Ответить
Прикордонники переодягнулись в СБУ і потім обратно)

То вони викривають фіктивні шлюби.
То адмін порушників в кайданках затримують.

То тепер від одних - до інших в тцк.

То зброю по сталінським нормам можна задіювати. Головне в гору перший раз стрельнути.

То собак їм треба. Типу, не для виявлення кортелів.

То обладнання камерами, збільшення пограничної зони.

То збільшення чисельності на 11тис.Таке відчуття, що силовикам не вистачає місця щоб проявити свої здібності.Довести, що їх важлива праця коштує всіх витрачених коштів платників податків, яких і ловлять.
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24.09.2024 01:54 Ответить
Ловлять порушників кордону. Застосовують зброю слабенько. Мало того істоти в жіночих купальниках навряд чи є платниками податків. Скоріш продавцями закладок. Якщо оте десь працювало легально, то скільки треба часу щоб легально назбирати 20 к. баксів при цьому їсти , бухати і т. д. Явно доходи ухилянтів викликають багато питань. П'ятидесяти річних планів щось малувато. Хоча саме в них би могло бути легальні гроші. Ха ха ха.
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24.09.2024 02:48 Ответить
Якщо не з податків вони існують, то це один в один копія з ворогом.
Там теж силовики існують за рахунок бюджетних грошей які не розраховані на їх утримання.
Наприклад. За рахунок видобутку надр, які належать суспільству. Чи користування аграрною землею...
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24.09.2024 08:02 Ответить
В нас великий відсоток економіки що в тіні. Тобто податки не сплачують. Індустрія для ухилянтів створена для того, щоб викачувати гроші з тих ухилянтів. Тобто бабло одних тіньовиків переходить до інших. Ха ха ха.
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24.09.2024 09:35 Ответить
Тінь не виправдовує залучення не цільових коштів.
Якщо на фронті не вистачає засобів зв'язку, дронів, транспорту то нащо нам охорона кордонів в полях тилу?
Чи будувати сховища, коли немає оборонних споруд? Спрямування коштів в нас геть не відповідає потребам.
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24.09.2024 15:11 Ответить
Прикордонники- це ті ж ухилянти. Тільки або розумніші або повезло
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24.09.2024 10:39 Ответить
Прикордонників багато мобілізованих. В чому їх ухилянство? Де є таке ноу хау де кордони без прикордонників.? Ха ха ха.
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24.09.2024 15:12 Ответить
По вашим запитанням ви не були за кордоном.
Бо порівнювати наш приклад (пальцем в небо) можна лише з Кореєю, хіба що.
Типу, у всіх є статистика потепельників чи затреляних на порушені кордону з не воюючими державами?
І всі з гранатами стоять, гвинтокрили задіюють?
А за адмін порушення полонять(кайданки) і передають іншим структурам?
Зайдіють собак не для перевірки трафіку, а для зупинки адмін порушення?
Звідки ви впали? Це явно не ваше поле розмірковування?
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25.09.2024 09:54 Ответить
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24.09.2024 03:33 Ответить
ДУЖЕ розумний лозунг...ДУЖЕ...
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24.09.2024 07:27 Ответить
Яких ухилянтів ? Справжні ухилянти зараз на красивих авто з "мигалками" катаються ,в яку сторону не подивишся скрізь вони
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24.09.2024 05:44 Ответить
Що,синачку воєнкома Пуйко сцикотно "ухилянтом " назвати ?)
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24.09.2024 06:53 Ответить
"Понад 600 груп", тому, що дуже прибутковий бізнес.

Цікаво, а ці групи між собою воюють?
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24.09.2024 07:51 Ответить
Не понял, что мужики бегут? А чего это они не сплотились и уезжают? Странно...
А если серьезно:
У моего знакомого, за период войны в Польше умерла мама, а сыну уже 4 года и ребенок папу знает по Скайпу. В армию его никто не звал (у него имплант в голеностопе), а из страны не выпускали. Сейчас он уже в Польше, пытается наладить семейную жизнь. Ребенок медленно, но привыкает, как и жена. Он выехал легально, но потерял больше двух с половиной лет жизни. И время ему никто не вернёт.
Короче говоря, я считаю, что кто хочет бежать - пусть бежит. Не бог им судья - а они сами себе.
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24.09.2024 09:35 Ответить
Молодцы, ловлят этих проклятых ухылянтов. Бдуны. Как говорится лучше сын ухылянт, чем дочь погранец🤣. Хотя тцк и их парни из полиции вполне конкуренты 😉
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24.09.2024 11:02 Ответить
 
 