Пограничники обнаружили более 600 групп, незаконно переправлявших уклонистов через границу
Государственная пограничная служба обнаружила более 600 преступных организованных групп, которые за деньги обещали помощь с пересечением границы мужчинам призывного возраста, во время действия военного положения.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За время действия военного положения более 600 преступных организованных групп были разоблачены нашими оперативными сотрудниками в сотрудничестве с другими правоохранительными органами", - отметил Демченко.
Он добавил, что пограничники постоянно ведут работу по разоблачению организованных преступных групп, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы, берут за это деньги, инструктируют людей и т.д., а попытки незаконного пересечения границы выявляются ежедневно.
"Но если сравнить последние полтора месяца, то количество желающих незаконно пересечь границу значительно уменьшилось. Это особенно мы почувствовали в августе, в этом месяце мы не наблюдаем увеличения попыток незаконно пересечь границу. Но такие попытки продолжаются, хотя их и меньше", - рассказал спикер.
По его словам, больше всего попыток незаконно пересечь границу остается по зеленому участку границы, то есть за пределами пункта пропуска.
"И здесь неизменное направление, где большинство таких попыток происходит, это граница с Молдовой и Румынией. Также есть попытки незаконно пересечь границу на путях, где это можно легально сделать, то есть по направлениям пунктов пропуска. Там лица или пытаются прятаться в конструктивных особенностях транспортных средств, или ... использовать поддельные документы, или другим способом пытаются фальсифицировать свои условия пересечения границы", - пояснил Демченко.
Пожалуйста, подождите...
Просто
- тарифи підвищуються постійно і на 50-200%, а не на 5-7%
- ціни відповідно до тарифів ідуть в космос і жити в ЕС уже по факту дешевше
- прав у тебе ЖОДНИХ
- при тому є небожителі яким можна ВСЕ і вони ще проросійські що ще більше демотивує
- при всього податки збільшують
І того - ти патріот України і з прав лише право віддати всі гроші а потім життя, ти за РФ все життя - будеш мати ламборджіні і тьолок по клубах
Очевидно, що він мав на увазі не якогось івана в окопі а медійних особистостей які мають гроші і сидять в Україні на волі а не в тюрмі. А якщо на них заводять якісь кримінальні справи то вони без проблем виїжджають закордон і їх ніхто не затримує
То вони викривають фіктивні шлюби.
То адмін порушників в кайданках затримують.
То тепер від одних - до інших в тцк.
То зброю по сталінським нормам можна задіювати. Головне в гору перший раз стрельнути.
То собак їм треба. Типу, не для виявлення кортелів.
То обладнання камерами, збільшення пограничної зони.
То збільшення чисельності на 11тис.Таке відчуття, що силовикам не вистачає місця щоб проявити свої здібності.Довести, що їх важлива праця коштує всіх витрачених коштів платників податків, яких і ловлять.
Там теж силовики існують за рахунок бюджетних грошей які не розраховані на їх утримання.
Наприклад. За рахунок видобутку надр, які належать суспільству. Чи користування аграрною землею...
Якщо на фронті не вистачає засобів зв'язку, дронів, транспорту то нащо нам охорона кордонів в полях тилу?
Чи будувати сховища, коли немає оборонних споруд? Спрямування коштів в нас геть не відповідає потребам.
Бо порівнювати наш приклад (пальцем в небо) можна лише з Кореєю, хіба що.
Типу, у всіх є статистика потепельників чи затреляних на порушені кордону з не воюючими державами?
І всі з гранатами стоять, гвинтокрили задіюють?
А за адмін порушення полонять(кайданки) і передають іншим структурам?
Зайдіють собак не для перевірки трафіку, а для зупинки адмін порушення?
Звідки ви впали? Це явно не ваше поле розмірковування?
Цікаво, а ці групи між собою воюють?
А если серьезно:
У моего знакомого, за период войны в Польше умерла мама, а сыну уже 4 года и ребенок папу знает по Скайпу. В армию его никто не звал (у него имплант в голеностопе), а из страны не выпускали. Сейчас он уже в Польше, пытается наладить семейную жизнь. Ребенок медленно, но привыкает, как и жена. Он выехал легально, но потерял больше двух с половиной лет жизни. И время ему никто не вернёт.
Короче говоря, я считаю, что кто хочет бежать - пусть бежит. Не бог им судья - а они сами себе.