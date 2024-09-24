Пограничники обнаружили более 600 групп, незаконно переправлявших уклонистов через границу

Государственная пограничная служба обнаружила более 600 преступных организованных групп, которые за деньги обещали помощь с пересечением границы мужчинам призывного возраста, во время действия военного положения.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За время действия военного положения более 600 преступных организованных групп были разоблачены нашими оперативными сотрудниками в сотрудничестве с другими правоохранительными органами", - отметил Демченко.

Он добавил, что пограничники постоянно ведут работу по разоблачению организованных преступных групп, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы, берут за это деньги, инструктируют людей и т.д., а попытки незаконного пересечения границы выявляются ежедневно.

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"Но если сравнить последние полтора месяца, то количество желающих незаконно пересечь границу значительно уменьшилось. Это особенно мы почувствовали в августе, в этом месяце мы не наблюдаем увеличения попыток незаконно пересечь границу. Но такие попытки продолжаются, хотя их и меньше", - рассказал спикер.

По его словам, больше всего попыток незаконно пересечь границу остается по зеленому участку границы, то есть за пределами пункта пропуска.

"И здесь неизменное направление, где большинство таких попыток происходит, это граница с Молдовой и Румынией. Также есть попытки незаконно пересечь границу на путях, где это можно легально сделать, то есть по направлениям пунктов пропуска. Там лица или пытаются прятаться в конструктивных особенностях транспортных средств, или ... использовать поддельные документы, или другим способом пытаются фальсифицировать свои условия пересечения границы", - пояснил Демченко.

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