Евросоюз должен увеличить поставки оборудования для энергетики и предоставить Украине больше средств ПВО, - Боррель

Европейскому союзу надо увеличить поставки оборудования для энергетического сектора Украины и одновременно нарастить поставки средств противовоздушной обороны, чтобы защитить от уничтожения уже новое поставленное энергетическое оборудование.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоялась в кулуарах Генассамблеи ООН, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Еврокомиссия... вышла с предложением аккумулировать кредит в 35 миллиардов евро, чтобы поддержать Украину как в военном измерении, так и в экономике. Обе вещи должны быть сделаны одновременно. Нет смысла обеспечивать Украину электрической генерацией сегодня, если она будет разрушена уже завтра, - это был бы бесконечный процесс. Поэтому мы должны предоставить Украине способности по производству электроэнергии и энергетические способности, и в то же время - средства противовоздушной обороны, чтобы избежать разрушения этих (энергетических) возможностей уже через несколько дней", - отметил Боррель.

Он добавил, что помощь в 35 миллиардов евро еще должна быть официально согласована странами-членами на уровне Совета ЕС.

"Ситуация является тяжелой. Ни одна цивилизованная и промышленная страна не может выжить без энергии и без электричества. Украина была лишена мощностей Запорожской АЭС, которая сейчас захвачена российскими войсками, и потеряла до двух третей генерирующих возможностей на около 9 гигаватт в результате российских бомбовых и ракетных ударов по критической инфраструктуре", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Напомним, украинская власть призвала ЕС увеличить финансирование помощи Украине в новом бюджете ЕС на 2028-2034 годы до 400 миллиардов евро.

Лидеры стран "Большой семерки" согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 миллиардов за счет использования замороженных российских активов. Средства планируют выделить до конца 2024 года, а погашать кредит будут за счет доходов от замороженных российских активов.

Согласно этому плану, ЕС и США возьмут на себя по около $20 млрд каждый, а остальные 10 миллиардов разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.

В то же время США требуют гарантий, чтобы российские активы, большинство из которых хранятся в Европе, оставались при этом замороженными.

При этом Путин назвал этот план "кражей" и пригрозил, что это "не останется безнаказанным".