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АЭС (523) МАГАТЭ (361) Рафаэль Гросси (155) Курск (850)

Ситуация вокруг Курской АЭС напряженная, но постоянной миссии МАГАТЭ не планируется, - Гросси

Курська АЕС

Сейчас ситуация вокруг Курской атомной электростанции является серьезной, впрочем МАГАТЭ не планирует размещать постоянную миссию на этом объекте.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация серьезна тем, что произошло военное наступление, и это наступление достигло той стадии, когда оно уже не так далеко от атомной электростанции", - заявил Гросси.

По его словам, МАГАТЭ не планирует размещать наблюдателей на станции на постоянной основе, как это было сделано на четырех украинских станциях, включая Запорожскую АЭС, оккупированную российскими войсками в первые дни вторжения в феврале 2022 года.

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Издание напоминает, что Гросси посетил Курскую АЭС в прошлом месяце и заявил, что она будет "чрезвычайно уязвимой", если подвергнется атакам, поскольку на объекте нет защитного купола.

Ранее Гросси заявлял, что оккупанты установили мины по периметру ЗАЭС, доступу миссии МАГАТЭ препятствуют.
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Авжеж, кацапи послали оте ''моготе'' на *** і ''моготе'' пішло з ''гонорово піднятою головою''😁
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24.09.2024 10:51 Ответить
Хлопці, беріть в облогу ту КАЕС, зимою будемо міняти по бартеру - кіловат на кіловат! )
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24.09.2024 11:35 Ответить
Та розслабтеся ,ні хто ту КАЕС не буде захоплювати ,бо така ескалація буде що треба буде Салівана
викликати ,що б розескаріровував. Щось я не бачив такого напруження коли здавали саму потужну в европі ЗАЕС, обороняєму купкою нацгвардійців ,самооборони і атомщиків з дрючками.Чому не було напруженя коли з танків по теріторіі АЕС лупили , чи то не те ? Ліцеміри.
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24.09.2024 13:10 Ответить
 
 