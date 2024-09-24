Ситуация вокруг Курской АЭС напряженная, но постоянной миссии МАГАТЭ не планируется, - Гросси

Сейчас ситуация вокруг Курской атомной электростанции является серьезной, впрочем МАГАТЭ не планирует размещать постоянную миссию на этом объекте.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация серьезна тем, что произошло военное наступление, и это наступление достигло той стадии, когда оно уже не так далеко от атомной электростанции", - заявил Гросси.

По его словам, МАГАТЭ не планирует размещать наблюдателей на станции на постоянной основе, как это было сделано на четырех украинских станциях, включая Запорожскую АЭС, оккупированную российскими войсками в первые дни вторжения в феврале 2022 года.

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Издание напоминает, что Гросси посетил Курскую АЭС в прошлом месяце и заявил, что она будет "чрезвычайно уязвимой", если подвергнется атакам, поскольку на объекте нет защитного купола.

Ранее Гросси заявлял, что оккупанты установили мины по периметру ЗАЭС, доступу миссии МАГАТЭ препятствуют.