Штаны с наколенниками, подсумки для турникетов и планшетов и бейсболки: Минобороны планирует расширить ассортимент вещевого имущества для военных
На запрос военных Минобороны планирует расширить ассортимент вещевого имущества. В ведомстве разрабатывают технические спецификации для бейсболки, штанов с наколенниками, подсумков для турникетов и планшетов.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Опрос военных, проведенный в течение июля-августа Департаментом политики закупок Минобороны совместно с Командованием сил логистики, показал, что именно эти вещи являются наиболее нужными.
Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что опрос провели с целью узнать реальное положение дел с обеспечением ВСУ формой, бронежилетами, шлемами. По этому имуществу потребность практически полностью закрыта, и обеспечение происходит в полном объеме со сформированными складскими запасами.
Как отмечается, военные имели возможность высказать пожелания о том, какого вещевого имущества им не хватает. Например, по их мнению, стоит выдавать также демисезонные куртки (ветровки), одноместные индивидуальные палатки, подсумки для планшетов и турникетов, военные бейсболки, тактические кроссовки и тому подобное.
"Мы стремимся обеспечить наших военных всем необходимым для эффективного выполнения задач. Меняется война, меняются потребности - и мы прислушиваемся к военнослужащим. Во время опроса они высказали конкретные пожелания относительно вещевого имущества, которого им не хватает. Мы это учтем", - отметил Клименков.
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Як оперативно! Ще навіть три роки не пройшло, куди так поспішаєте?
Та на ці "штани з наколінниками" ще з лютого 22-го люди самотужки збирали гроші, в той час як сволота Рєзніков обкрадав армію.