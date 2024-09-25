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Штаны с наколенниками, подсумки для турникетов и планшетов и бейсболки: Минобороны планирует расширить ассортимент вещевого имущества для военных

Міноборони розробить новий одяг для військових

На запрос военных Минобороны планирует расширить ассортимент вещевого имущества. В ведомстве разрабатывают технические спецификации для бейсболки, штанов с наколенниками, подсумков для турникетов и планшетов.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Опрос военных, проведенный в течение июля-августа Департаментом политики закупок Минобороны совместно с Командованием сил логистики, показал, что именно эти вещи являются наиболее нужными.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что опрос провели с целью узнать реальное положение дел с обеспечением ВСУ формой, бронежилетами, шлемами. По этому имуществу потребность практически полностью закрыта, и обеспечение происходит в полном объеме со сформированными складскими запасами.

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Как отмечается, военные имели возможность высказать пожелания о том, какого вещевого имущества им не хватает. Например, по их мнению, стоит выдавать также демисезонные куртки (ветровки), одноместные индивидуальные палатки, подсумки для планшетов и турникетов, военные бейсболки, тактические кроссовки и тому подобное.

"Мы стремимся обеспечить наших военных всем необходимым для эффективного выполнения задач. Меняется война, меняются потребности - и мы прислушиваемся к военнослужащим. Во время опроса они высказали конкретные пожелания относительно вещевого имущества, которого им не хватает. Мы это учтем", - отметил Клименков.

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Минобороны (9354) одежда (161) военнослужащие (6148)


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Вивчіть уважно, що військові за свої гроші купують з речового майна та приладдя в інеті - тоді все буде зрозуміло.
Для початку - вивчіть попит в/с в украрморі, кіллі юей, не варто також забувати за належне забезпечення в/с вітамінами, мінералами, добавками, антиоксидантами, здоров'я не залізне
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25.09.2024 12:46 Ответить
"Змінюється війна, змінюються потреби - і ми дослуховуємось до військовослужбовців"
Як оперативно! Ще навіть три роки не пройшло, куди так поспішаєте?
Та на ці "штани з наколінниками" ще з лютого 22-го люди самотужки збирали гроші, в той час як сволота Рєзніков обкрадав армію.
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25.09.2024 12:51 Ответить
А ще варто б навчитися шити зимову термобілизну з комірцем і блискавкою, як у американців і, о боже, ваньок, а торс бойової сорочки з технологічної тканини, а не бавовни, яка довго сохне і вицвітає від поту.
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25.09.2024 13:22 Ответить
 
 