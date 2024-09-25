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Новости мобилизации
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В Сухопутных войсках ВСУ "уточнили" вопросы мобилизации некоторых категорий, чтобы "снизить общественное напряжение"

Командування Сухопутних військ ЗСУ про мобілізацію окремих категорій українців

Командование Сухопутных войск ВСУ сообщило, что уточнило "некоторые вопросы" относительно призыва по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий.

Об этом говорится в сообщении командования, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью учета потребностей и задач по комплектованию личным составом подразделений Сил обороны и в соответствии с нормами действующего законодательства, Командованием Сухопутных войск уточнены некоторые вопросы относительно призыва по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий", - говорится в сообщении.

Там объяснили, что решение приняли, в частности, для "снижения общественного напряжения". Решение, оформленные в установленном порядке, уже довели до определенных воинских частей для служебного пользования. Это означает, что детали изменений не объявляются.

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"Органы военного управления ограничены в комментировании вопросов, направленных на выполнение поставленных задач и сведений служебного характера. Эти меры принимаются не просто так, ведь свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника по оценке наших ресурсов и планов", - добавили в Сухопутных войсках.

В ВСУ напомнили, что каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет может присоединиться к войску добровольно.

ЗСУ уточнили правила мобілізації деяких категорій військовозобов'язаних

Что предшествовало?

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал о принятии определенной директивы Командования Сухопутных войск ВСУ, которая запрещает призыв ограниченно годных в возрасте с 18 до 25 лет. Призыв будет возможен только по письменному согласию.

Он заявил, что текст директивы находится под грифом, поэтому публиковать его нельзя, но сама директива уже поступила в областные и районные ТЦК.

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Автор: 

мобилизация (2775) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+25
Уточнили, що для "зниження суспільної напруги" нам нічого не скажуть.
Оце так пояснили...
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25.09.2024 12:45
+17
Как то текст по дебільному напісан. ©
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25.09.2024 12:49
+10
Там пояснили, що рішення ухвалили, зокрема, для "зниження суспільної напруги". Рішення, оформлені у встановленому порядку, вже довели до визначених військових частин для службового користування. Це означає, що деталі змін не оголошуються.

Це як?)))
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25.09.2024 12:47
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Там де є тайна чи недосказанність, відразу виникають зловживання і корупція.
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25.09.2024 12:45 Ответить
Ось про яку директиву написав Гончаренко - нижче.
Номер і дата - це те, що є по факту (на них можна покликатись в разі затримання ТЦК). А решта - це особиста думка н.депутата. Як себе поведе ТЦК - не ясно.

@ "https://t.me/oleksiihoncharenko/43634 ОФІЦІЙНО! Зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних. Призов можливий ЛИШЕ за письмовою згодою. В директиві Командування Сухопутних Військ на Оперативні Командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про не призов чоловіків…
І ЗГІДНО ЦІЄЇ Ж ДИРЕКТИВИ МД КСВ 116/2/1/21409 ВІД 19.09.2024 ВКАЗАНО ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ ЧОЛОВІКІВ З 25 ДО 49 РОКІВ.
ТОБТО: чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими ЛИШЕ за окремим мобілізаційним розпорядженням.
Знайте свої права. І можете посилатись на цю директиву.
...
Окреме мобілізаційне розпорядження це означає, що щодо КОНКРЕТНОГО чоловіка видане таке розпорядження ГенШтабом. З вказування всіх даних. Яку треба цьому чоловіку предʼявити.
Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 забороняється."
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25.09.2024 13:18 Ответить
Уточнили, що для "зниження суспільної напруги" нам нічого не скажуть.
Оце так пояснили...
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25.09.2024 12:45 Ответить
Как то текст по дебільному напісан. ©
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25.09.2024 12:49 Ответить
Як Сирський говорить, так і речники пишуть. Невже речник сухопутки може бути грамотнішим за цілого головкома?
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25.09.2024 13:00 Ответить
сказали ж прєдєлбно ясно "уточнили - всім розслабитись"🤕
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25.09.2024 16:10 Ответить
Все засекречено для того, щоб дідів 50+ не випускати за кордон, прекрасна країна
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25.09.2024 12:46 Ответить
Там пояснили, що рішення ухвалили, зокрема, для "зниження суспільної напруги". Рішення, оформлені у встановленому порядку, вже довели до визначених військових частин для службового користування. Це означає, що деталі змін не оголошуються.

Це як?)))
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25.09.2024 12:47 Ответить
Це потужно, а як саме потужно - секрет
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25.09.2024 12:52 Ответить
І незламно?)
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25.09.2024 12:53 Ответить
Навіть у заголовку "уточнили" написано в "лапках".
Але якщо бажаєте дійсно "ахрєнєть", послухайте інтерв'ю з Головою Одеського обласного ТЦК та СП Юрієм Пуйко. Стільки брехні, маразму та дурниць я вже давно не чув
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25.09.2024 12:58 Ответить
Від кого у вас секрети? -Хіба що від власного народу. РФ про ваші плани знає від ОП. Не морочте людям голову, дебілоїди!...
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25.09.2024 12:48 Ответить
Це новина про новину для новини... Якось так
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25.09.2024 12:49 Ответить
Вам би заголовки писати 😂
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25.09.2024 12:59 Ответить
Молода була не молодою, але нікому нічого не зобовязана докладувати, тим більше перед весіллям.
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25.09.2024 12:53 Ответить
З категоріями зрозуміло...
А що стосовно сортів та каст???
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25.09.2024 12:54 Ответить
Як завжди, МО нічого конкретно не пояснило, тому ТЦК продовжать вільно трактувати зміни на свою користь
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25.09.2024 12:55 Ответить
Потужно, про все і ні про що одночасно, така враження наче Зеленський їм це писав під "потужним планом".
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25.09.2024 12:55 Ответить
Це був 4 пункт пАтужнага плану.
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25.09.2024 12:59 Ответить
Для "зниження суспільної напруги" Сухопутні війська заявили, що надалі бусифікуватимуть усіх без обмежень. Нагадаємо, недавно Гончаренко казав, зо 50+ не бусифікуватимуть. Це про справедливість.
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25.09.2024 12:58 Ответить
"У ЗСУ нагадали, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може доєднатися до війська добровільно"..
Заметили? Громадянин і добровільно!
Поки ви громадянин - ви не військовозобов"язані, пока добровольно не вступили в какие либо договорняки с тцк.
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25.09.2024 13:11 Ответить
Про що це?
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25.09.2024 13:12 Ответить
Зрозумiло, що нiчого не зрозумiло!
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25.09.2024 14:10 Ответить
Думаю, що тепер дiдiв 50+ бусифiкуватимуть добровiльно за iхньою згодою.
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25.09.2024 14:12 Ответить
Все що стосується громадян України ,їхніх прав та свобод під грифом "ТАЄМНО" або "ДСК", а що стосується ведення бойових дій, наступальних дій,контрнаступальних військових операцій Буданов розповість і так без всяких грифів і застережень
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25.09.2024 15:14 Ответить
Боже, как много тупых для которых текст без матюков "по дебильному написан"))
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26.09.2024 07:00 Ответить
 
 