В Сухопутных войсках ВСУ "уточнили" вопросы мобилизации некоторых категорий, чтобы "снизить общественное напряжение"
Командование Сухопутных войск ВСУ сообщило, что уточнило "некоторые вопросы" относительно призыва по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий.
Об этом говорится в сообщении командования, информирует Цензор.НЕТ.
"С целью учета потребностей и задач по комплектованию личным составом подразделений Сил обороны и в соответствии с нормами действующего законодательства, Командованием Сухопутных войск уточнены некоторые вопросы относительно призыва по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий", - говорится в сообщении.
Там объяснили, что решение приняли, в частности, для "снижения общественного напряжения". Решение, оформленные в установленном порядке, уже довели до определенных воинских частей для служебного пользования. Это означает, что детали изменений не объявляются.
"Органы военного управления ограничены в комментировании вопросов, направленных на выполнение поставленных задач и сведений служебного характера. Эти меры принимаются не просто так, ведь свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника по оценке наших ресурсов и планов", - добавили в Сухопутных войсках.
В ВСУ напомнили, что каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет может присоединиться к войску добровольно.
Что предшествовало?
Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал о принятии определенной директивы Командования Сухопутных войск ВСУ, которая запрещает призыв ограниченно годных в возрасте с 18 до 25 лет. Призыв будет возможен только по письменному согласию.
Он заявил, что текст директивы находится под грифом, поэтому публиковать его нельзя, но сама директива уже поступила в областные и районные ТЦК.
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Номер і дата - це те, що є по факту (на них можна покликатись в разі затримання ТЦК). А решта - це особиста думка н.депутата. Як себе поведе ТЦК - не ясно.
@ "https://t.me/oleksiihoncharenko/43634 ОФІЦІЙНО! Зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних. Призов можливий ЛИШЕ за письмовою згодою. В директиві Командування Сухопутних Військ на Оперативні Командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про не призов чоловіків…
І ЗГІДНО ЦІЄЇ Ж ДИРЕКТИВИ МД КСВ 116/2/1/21409 ВІД 19.09.2024 ВКАЗАНО ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ ЧОЛОВІКІВ З 25 ДО 49 РОКІВ.
ТОБТО: чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими ЛИШЕ за окремим мобілізаційним розпорядженням.
Знайте свої права. І можете посилатись на цю директиву.
...
Окреме мобілізаційне розпорядження це означає, що щодо КОНКРЕТНОГО чоловіка видане таке розпорядження ГенШтабом. З вказування всіх даних. Яку треба цьому чоловіку предʼявити.
Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 забороняється."
Оце так пояснили...
Це як?)))
Але якщо бажаєте дійсно "ахрєнєть", послухайте інтерв'ю з Головою Одеського обласного ТЦК та СП Юрієм Пуйко. Стільки брехні, маразму та дурниць я вже давно не чув
А що стосовно сортів та каст???
Заметили? Громадянин і добровільно!
Поки ви громадянин - ви не військовозобов"язані, пока добровольно не вступили в какие либо договорняки с тцк.