В Сухопутных войсках ВСУ "уточнили" вопросы мобилизации некоторых категорий, чтобы "снизить общественное напряжение"

Командование Сухопутных войск ВСУ сообщило, что уточнило "некоторые вопросы" относительно призыва по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий.

Об этом говорится в сообщении командования, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью учета потребностей и задач по комплектованию личным составом подразделений Сил обороны и в соответствии с нормами действующего законодательства, Командованием Сухопутных войск уточнены некоторые вопросы относительно призыва по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий", - говорится в сообщении.

Там объяснили, что решение приняли, в частности, для "снижения общественного напряжения". Решение, оформленные в установленном порядке, уже довели до определенных воинских частей для служебного пользования. Это означает, что детали изменений не объявляются.

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"Органы военного управления ограничены в комментировании вопросов, направленных на выполнение поставленных задач и сведений служебного характера. Эти меры принимаются не просто так, ведь свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника по оценке наших ресурсов и планов", - добавили в Сухопутных войсках.

В ВСУ напомнили, что каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет может присоединиться к войску добровольно.

Что предшествовало?

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал о принятии определенной директивы Командования Сухопутных войск ВСУ, которая запрещает призыв ограниченно годных в возрасте с 18 до 25 лет. Призыв будет возможен только по письменному согласию.

Он заявил, что текст директивы находится под грифом, поэтому публиковать его нельзя, но сама директива уже поступила в областные и районные ТЦК.

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